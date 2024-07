Bên Trong Vỏ Kén Vàng của đạo diễn Phạm Thiên Ân là một trong những dự án điện ảnh tiêu biểu nhất của Việt Nam những năm gần đây. Tác phẩm tạo cơn địa chấn khi thắng giải Máy Quay Vàng (Caméra d'Or) cho phim đầu tay xuất sắc nhất khi ra mắt tại LHP Cannes 2023. Sau đó, dự án được vinh danh tại nhiều giải thưởng lớn khác như Asia Pacific Screen Awards, Singapore International Film Festival, Tokyo FILMeX... Với thành tích đáng nể này, đạo diễn Phạm Thiên Ân cũng được bình chọn vào danh sách 20 nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2023.

Bên Trong Vỏ Kén Vàng được truyền thông quốc tế dự đoán là ứng viên sáng giá cho giải Oscar 2025.

Sau khi được công chiếu tại Mỹ vào hồi đầu năm, Bên Trong Vỏ Kén Vàng đã đủ điều kiện tranh giải tại Oscar lần 97 sắp tới. Theo trang điện ảnh uy tín IndieWire, dự án cùng với bom tấn Dune 2 đang là những ứng viên sáng giá nhất cho hạng mục Quay phim xuất sắc nhất. Xếp phía sau là hàng loạt tên tuổi đáng gờm như Furiosa: A Mad Max Saga, Civil War, Challengers...

Nguồn tin này cho biết: "Bên Trong Vỏ Kén Vàng là tác phẩm đầu tay ấn tượng của đạo diễn Phạm Thiên Ân. Nó giống thiên sử thi dài 3 tiếng và là một trong những dự án táo bạo nhất năm qua. Dự án do quay phim Đinh Duy Hưng thực hiện với hàng loạt cú máy dài, tĩnh miêu tả vẻ đẹp kỳ diệu của quang cảnh thiên nhiên vùng nông thôn. Màu phim mềm mại và mờ ảo, phản ánh đúng không khí cần có của bộ phim. Một trong những phân cảnh ấn tượng là cảnh hồi tưởng đầy gợi cảm giữa nhân vật chính Thiện và bạn gái cũ của anh ấy".

Đạo diễn Phạm Thiên Ân nhận giải Máy Quay Vàng (Caméra d'Or) tại LHP Cannes 2023.

Kịch bản Bên Trong Vỏ Kén Vàng kể về hành trình nam chính Thiện (Lê Phong Vũ) cùng cháu trai Đạo đưa thi thể của chị dâu mình về quê sau khi cô qua đời trong một vụ va quẹt xe thương tâm. Về đến quê, Thiện bước vào hành trình đi tìm lại người anh trai đã biệt tăm nhiều năm, cũng như là hành trình tìm về tâm hồn đã lưu lạc của mình.

Lê Phong Vũ - nam chính của Bên Trong Vỏ Kén Vàng.

Hiện tại, ban tổ chức Oscar vẫn đang tiếp tục chào đón những dự án mới, đặc biệt là những tác phẩm sẽ được ra mắt vào LHP Venice vào tháng 9 tới. Vòng bình chọn sẽ kết thúc vào giữa tháng 2/2025 và công bố đề cử khoảng 2 tuần sau đó. Tuy nhiên, với những lời khen có cánh của truyền thông quốc tế hiện tại, Bên Trong Vỏ Kén Vàng hoàn toàn có khả năng lọt vào danh sách đề cử, thậm chí thắng giải tại sự kiện điện ảnh danh giá này.

Phạm Thiên Ân mang giải Máy Quay Vàng của LHP Cannes 2023 về Việt Nam.

Năm ngoái, Bên Trong Vỏ Kén Vàng cũng bất ngờ được xếp hạng 24 trong danh sách bình chọn 50 tác phẩm điện ảnh đáng chú ý nhất năm của Viện phim Anh (British Film Institute). Tác phẩm đứng đồng hạng với The Boy and the Heron do tác gia huyền thoại của làng hoạt hình Nhật Hayao Miyazaki (cha đẻ của studio Ghibli) thực hiện. Bộ phim còn xếp trên nhiều cái tên đình đám khác như The Fabelmans (Steven Spielberg), Beau Is Afraid (Ari Aster), The Taste of Things (Trần Anh Hùng)...

Phan Đạt