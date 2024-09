“Bữa tiệc trắng” hay “White Parties” là những buổi ăn nhậu xa hoa và trụy lạc mà rapper Diddy tổ chức, quy tụ nhiều sao Hollywood nổi tiếng tham dự. Theo đó, ông trùm làng nhạc bị tố là đã ép hoặc đe dọa các cô gái trẻ phải múa thoát y hoặc quan hệ với khách mời. Những tình tiết tương tự cũng xuất hiện trong tựa phim Blink Twice (tựa Việt: Tín Hiệu Cầu Cứu) do Channing Tatum thủ vai “ông trùm” đứng sau mọi thứ.

Phim xoay quanh hai cô gái trẻ thuộc tầng lớp bình dân tên Frida (Naomi Ackie) và Jess (Alia Shawkat). Họ bất ngờ được tỷ phú Slater King (Channing Tatum) mời đến dự một bữa tiệc kín tại hòn đảo riêng. Cả hai tưởng chừng “một bước lên tiên” khi được tụ tập cùng nhiều người nổi tiếng và quyền lực trong cả giới showbiz lẫn kinh doanh. Thế nhưng, họ dần nhận ra có gì đó sai sai. Đằng sau những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng là một âm mưu kinh hoàng mà không ai ngờ đến.

Các sự kiện trong Blink Twice gây sốc khi khiến nhiều khán giả liên tưởng tới vụ án của Diddy vừa nổ ra cách đây ít lâu. Giống Frida và Jess, nhiều cô gái trẻ cũng bị nam rapper dụ dỗ, đe dọa đến các bữa tiệc riêng tư để phục vụ tình dục cho khách mời. Điểm khác biệt là kẻ chủ mưu do Channing Tatum thủ vai. Vai diễn gây bất ngờ khi tài tử thường xuyên gắn với những nhân vật nam chính ngọt ngào trong phim tình cảm hay các anh hùng chiến đấu cho công lý. Gần đây nhất, Channing Tatum ghi điểm qua vai dị nhân Gambit/Remy LeBeau trong Deadpool & Wolverine. Slater King là lần hiếm hoi anh chàng đóng vai phản diện và làm người xem sốc vì quá đạt.

Blink Twice là tác phẩm đầu tay của Zoë Kravitz trong vai trò đạo diễn kiêm biên kịch. Bộ phim thành công tại phòng vé với doanh thu 68 triệu USD so với kinh phí chỉ 20 triệu USD. Phim được giới phê bình dành nhiều lời khen ngợi với điểm số 74% trên Rotten Tomatoes. Chuyên trang này viết :”Một tác phẩm đầu tay táo bạo và đáng nhớ đưa Zoë Kravitz vào thế giới của những đạo diễn đầy tiềm năng, Blink Twice là một bộ phim vô cùng sống động”.

Ian Freer của Time Out mô tả bộ phim là một trong những chuyến đi hoang dã nhất năm 2024”. Anh nhận xét: “Đây là một bộ phim về sự lạm dụng quyền lực, những nguy hiểm khi phụ nữ mắc kẹt trong thế giới của đàn ông và tầm quan trọng việc nữ giới phải đoàn kết. Phim hấp dẫn chứ không mang tính giáo huấn”. Viết cho The Atlantic, Shirley Li đã gắn nhãn bộ phim là “một tác phẩm đầu tay sắc sảo và thú vị với góc nhìn cảm xúc mạnh mẽ”. Trong khi đó, Peter Travers ca ngợi đây là một tác phẩm đầu tay đầy hứa hẹn của nữ đạo diễn mặc dù các tình tiết có thể đoán trước được.

Blink Twice dự kiến ra rạp Việt Nam vào ngày 18/10 tới đây.