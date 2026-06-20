Bộ phim là niềm hy vọng cuối cùng của Hàn Quốc: Toàn sao hạng A, nếu thất bại thì hậu quả không tưởng

Nửa cuối năm 2026, HOPE là một trong những bom tấn điện ảnh được chờ đợi nhất. Tác phẩm này không chỉ là bộ phim giải trí thông thường, mà còn gánh vác trên vai niềm hy vọng của điện ảnh Hàn Quốc. Đây là ý kiến từ một người hâm mộ hiện đang nhận được sự quan tâm.

Số phận của HOPE đang được khán giả quan tâm.

Bài viết này cho rằng nếu như HOPE thất bại, vậy thì nhà phát hành Plus M sẽ phải nhận một đòn giáng chí tử. Trước đó, tập đoàn mẹ của Plus M là Contentree JoongAng đã chính thức nộp đơn xin bảo hộ phá sản và tái cơ cấu khốn cùng cho Megabox và Plus M Entertainment. Thế nên nếu như HOPE thành công, Plus M mới có dòng tiền để tiếp tục công cuộc hồi sinh. Còn nếu HOPE thất bại, đó không còn là câu chuyện của cá nhân doanh nghiệp này.

Hồi tháng 5/2025, Megabox và Lotte Cinema từng ấp ủ kế hoạch sáp nhập 2 chuỗi rạp lớn thứ 2 và thứ 3 tại Hàn Quốc vào làm một. Như vậy, họ có thể trở thành đối trọng với CJ CGV, tạo nên sự cạnh tranh, cứu vãn thị trường điện ảnh vẫn chưa thể khôi phục sau đại dịch. Tuy nhiên, việc Megabox tái cơ cấu dưới sự giám sát của tòa án khiến mọi thứ lâm vào bế tắc. Điều này khiến các nhà đầu tư rơi vào tâm lý hoang mang. HOPE có sự tham gia của dàn cast cực chất lượng, nổi bật nhất là Ảnh đế Hwang Jung Min. Trong bối cảnh đó, nếu như HOPE thất bại ngoài phòng vé và Plus M bị kéo sập, điều đó sẽ mang đến những hệ lụy nghiêm trọng. Thứ nhất là niềm tin của những nhà đầu tư vào việc sản xuất những bộ phim bom tấn với kinh phí khổng lồ. Thứ hai là việc thế kiềng ba chân CGV - Lotte Cinema và Megabox bị phá vỡ, CGV đạt được lợi thế tuyệt đối trên thị trường. Điều đó khiến khán giả ít rạp để lựa chọn, có nguy cơ chịu giá vé cao và chịu sự bão hòa về thể loại phim khi các rạp không còn động lực cạnh tranh dịch vụ. Jo In Sung cũng đóng chính trong bom tấn điện ảnh HOPE. Nữ diễn viên Jung Ho Yeon cùng 2 đàn anh gạo cội tạo nên bộ ba nhân vật chính của HOPE.