Bộ phim kinh dị gây bão, thu trăm triệu tệ do "tiểu tam vạn người ghét" đóng chính: Nỗi ám ảnh từ hủ tục minh hôn bí ẩn của gia tộc giàu nứt vách

Nối tiếp thành công của "Căn Phòng Uyên Ương Kinh Hoàng" (2024), bộ đôi đạo diễn Hạc Hán và nữ diễn viên Lý Mộng trở lại với "Minh Hôn Trong Lồng Bướm" - một tác phẩm kinh dị lấy bối cảnh biệt thự cổ kết hợp hủ tục minh hôn đáng sợ của gia tộc giàu nứt vách đất Hoa ngữ. Phim ra rạp ngày 3 tháng 4 năm 2026 và nhanh chóng vượt mốc 100 triệu nhân dân tệ, chứng minh sức hút bền vững của dòng phim kinh dị Trung Quốc.

Từ "Căn Phòng Uyên Ương" đến "Lồng Bướm": Chuỗi thương hiệu kinh dị ăn khách

Để hiểu sức nóng của "Minh Hôn Trong Lồng Bướm", cần nhìn lại tiền thân của nó. Vào Halloween 2024, bộ phim "Căn Phòng Uyên Ương Kinh Hoàng" (Yuanyang Lou Jinghun) do đạo diễn Vương Thịnh Hách thực hiện, Lý Mộng và Tô Tiểu Đinh đóng chính, bất ngờ trở thành hiện tượng phòng vé khi thu về hơn 1,29 tỷ đồng nhân dân tệ (tương đương hơn 4,5 triệu USD), xác lập kỷ lục phim kinh dị nội địa Trung Quốc trong gần một thập kỷ. Trong bối cảnh dòng phim kinh dị xứ Trung vốn èo uột nhiều năm, thành tích này được giới phê bình đánh giá là "một liều thuốc kích hoạt" cho cả thị trường.

Chính thành công đó đã tạo nền tảng cho phần tiếp theo. Lần này, dự án chuyển sang tay đạo diễn Hạc Hán, người trước đây được khán giả biết đến với vai diễn hài trong nhóm Kaixin Mahua, nay chuyển hướng sang điện ảnh kinh dị. Nhân vật của anh ở phim trước được giữ bí ẩn cho đến khi ra mắt, tạo sức tò mò không nhỏ trong cộng đồng khán giả yêu thể loại.

Bộ phim lấy bối cảnh biệt thự nhà họ Lục, dân gian gọi là Điệp phủ (Dinh thự Bướm), một ngôi nhà cổ vừa xa hoa vừa ẩn chứa lời nguyền. Theo công bố chính thức từ nhà sản xuất, cốt truyện xoay quanh gã đàn ông tham lam A Vỹ, kẻ vốn hành nghề "lừa đảo hôn nhân", đã sắp xếp đưa trợ lý của mình là nữ chuyên viên vật lý trị liệu Lý Hàm vào Điệp phủ với mục đích chinh phục lòng tin của cô chủ giàu có Lục Dao để chiếm đoạt gia sản. Thế nhưng, kế hoạch hoàn hảo trên giấy của A Vỹ bắt đầu tan vỡ khi những sự kiện bất thường liên tiếp xảy ra trong căn dinh thự: bóng ma nữ mặc váy đỏ quấn băng đầu dính máu lảng vảng qua các hành lang, những thực thể dị dạng không có mắt ẩn hiện trong bóng tối, tiếng gào thét xé lòng vang lên mỗi đêm.

Trọng tâm của bộ phim là hủ tục minh hôn, tức phong tục cưới người đã chết, một thực tế từng tồn tại trong văn hóa Trung Hoa cổ đại và được khai thác mạnh trong điện ảnh kinh dị. Đạo diễn Hạc Hán chọn đây làm sợi chỉ đỏ để dệt nên toàn bộ mạch truyện: từ bí mật đen tối bị chôn vùi nhiều thế hệ của nhà họ Lục, đến những âm mưu quyền lực hiện tại và nỗi kinh hoàng mà Lý Hàm phải đối mặt khi vô tình đặt chân vào vòng xoáy đó.

Lý Mộng: "Tiểu hoa" 9X và mặt trận màn ảnh rộng

Nếu nhắc đến Lý Mộng trong mắt khán giả Hoa ngữ thời điểm này, người ta nghĩ ngay đến Lỗ Trinh Trinh, vai "tiểu tam" gây bão trong bộ phim truyền hình "Mật Ngữ Kỷ" và được cộng đồng mạng trao danh hiệu "tiểu tam cuốn nhất màn ảnh". Nhưng ít ai biết, sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 1992 người Trường Sa, Hồ Nam này trải dài với chiều sâu nghệ thuật đáng nể.

Tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (Bắc Ảnh) năm 2013, Lý Mộng gây chú ý khi trở thành nữ diễn viên 9X đầu tiên của điện ảnh Hoa lục sải bước trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes, nhờ vai diễn trong "Thiên Chú Định" của đạo diễn Giả Chương Kha. Từ đó, cô xây dựng một danh mục vai phản diện ấn tượng: Lục Trăn Trăn trong "Tiểu Thời Đại", công chúa Vạn Ninh trong "Mặc Vũ Vân Gian". Trên mặt trận điện ảnh kinh dị, cô từng xuất hiện trong "Mặc Sát" và "Cục 749" trước khi ghi dấu đậm nét với "Căn Phòng Uyên Ương Kinh Hoàng".

Trong "Minh Hôn Trong Lồng Bướm", Lý Mộng tiếp tục khai thác khả năng diễn xuất nội tâm qua nhân vật Lý Hàm. Điểm khác biệt so với những nữ chính kinh dị quen thuộc nằm ở chỗ: Lý Hàm không phải thám tử, không có năng lực ngoại cảm, không được tác giả trao cho bất cứ đặc quyền bảo vệ nào. Cô chỉ là một người lao động bình thường, bước vào Điệp phủ để làm việc và nhận lương. Chính sự bình thường đó khiến nỗi sợ hãi của cô trở nên đáng tin và dễ cộng hưởng hơn bao giờ hết.

Phòng vé chứng minh: "Lồng Bướm" là "hắc mã" của mùa kinh dị 2026

Phim ra rạp toàn quốc Trung Quốc ngày 3 tháng 4 năm 2026, song hành cùng đợt điểm chiếu sớm tại 50 thành phố từ ngày 1 tháng 4. Kết quả mở màn đã xóa tan mọi hoài nghi: chỉ trong ba ngày Thanh Minh, phim thu về hơn 25,1 triệu nhân dân tệ, xác lập kỷ lục doanh thu phòng vé cao nhất lịch sử phim kinh dị Trung Quốc trong dịp lễ này, đồng thời liên tục dẫn đầu tỷ lệ lấp đầy rạp chiếu trong cả tuần lễ Thanh Minh.

Sang tuần thứ hai, hiệu ứng truyền miệng giúp phim đảo ngược quy luật: doanh thu tuần hai đạt 30,12 triệu nhân dân tệ, tăng gần 8 triệu so với tuần đầu và nhảy vọt từ hạng 8 lên hạng 4 bảng xếp hạng tuần. Đến ngày 12 tháng 4, tổng doanh thu vượt 50 triệu nhân dân tệ. Và chỉ 30 ngày sau khi ra rạp, ngày 2 tháng 5, "Minh Hôn Trong Lồng Bướm" chính thức vượt mốc 100 triệu nhân dân tệ, một thành tích ấn tượng với phim kinh dị chi phí trung bình.

Giới quan sát điện ảnh Trung Quốc nhận định "Lồng Bướm" đang tái hiện hành trình "hắc mã" của người tiền nhiệm, thậm chí với đà tăng trưởng mạnh hơn ở những tuần sau khi công chiếu. Kết quả này không chỉ là chiến thắng của riêng đoàn làm phim mà còn là tín hiệu tích cực cho thấy dòng phim kinh dị khai thác văn hóa dân gian Hoa ngữ đang tìm lại chỗ đứng xứng đáng trên thị trường.

Một trong những điểm đáng chú ý về mặt kịch bản là cách phim đặt nhân vật chính vào cuộc giằng co nội tâm giữa tư duy khoa học, lý trí của một chuyên viên y tế và những hiện tượng không thể giải thích bằng logic thông thường. Lý Hàm không tin vào ma quỷ, nhưng Điệp phủ dần khiến cô phải đặt câu hỏi về chính niềm tin đó.

Đạo diễn Hạc Hán tận dụng triệt để ngôn ngữ thị giác để gieo rắc bầu không khí ngột ngạt: kiến trúc Điệp phủ với những hành lang tối tăm uốn khúc, ánh sáng lọc qua khung cửa sổ cổ kính, cùng hệ thống hình ảnh ám ảnh xuất hiện xuyên suốt như bóng đỏ không tên, băng đầu loang máu, hay gương mặt vặn vẹo của những thực thể không thuộc thế giới người. Những chi tiết này không đơn thuần là chiêu trò dọa sợ, mà từng bước xây dựng một không gian tâm lý nơi ranh giới giữa thực và ảo, giữa sự thật và ảo giác liên tục bị xóa nhòa.

Bên cạnh yếu tố kinh dị, phim cũng chứa đựng những tầng ý nghĩa về nhân tính và lòng tham, được thể hiện qua cuộc đối thoại ngầm giữa A Vỹ và Lý Hàm. Trong khi kẻ trước càng lúc càng bị nuốt chửng bởi sự tính toán ích kỷ thì người sau, với xuất phát điểm nhỏ bé và không tấc sắt trong tay, lại là người duy nhất đủ tỉnh táo để nhìn ra sự thật. Thông điệp này, dù không mới, được phim khai thác hiệu quả trong bối cảnh kinh dị.

Thành công liên tiếp của hai phần "Phòng Kinh Hoàng" và "Lồng Bướm" đang vẽ lại bức tranh điện ảnh kinh dị xứ Trung. Khác với giai đoạn trước, khi thể loại này gần như biến mất khỏi màn ảnh rộng do thiếu đầu tư và lo ngại kiểm duyệt, ngày càng nhiều hãng phim lớn đang sẵn sàng đổ vốn vào các dự án khai thác văn hóa dân gian và tâm linh truyền thống Hoa ngữ. Từ tập tục minh hôn, gia tộc bí ẩn đến những ngôi nhà có lịch sử đẫm máu, những chất liệu vốn bị xem là "cấm kỵ" giờ đây lại trở thành lợi thế cạnh tranh của điện ảnh Trung Quốc so với làng phim kinh dị quốc tế.

"Minh Hôn Trong Lồng Bướm" không phải tác phẩm hoàn hảo theo nghĩa học thuật. Nhưng điều đó không ngăn nó trở thành cú hích thực sự cho một thể loại phim vốn bị xem nhẹ. Với Lý Mộng, đây là màn khẳng định vị thế không thể phủ nhận ở mảng điện ảnh kinh dị, nơi cô đang dần trở thành khuôn mặt đại diện của một thế hệ nữ diễn viên dám chọn những vai khó và thể loại nguy hiểm thay vì an toàn trong vùng thoải mái.