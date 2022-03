Bộ phim hot nhất xứ Hàn hiện nay Twenty Five, Twenty One: Kịch bản quá đẹp về tuổi trẻ, nữ chính từng đóng phim 18+ "Cô hầu gái"

Vượt qua những siêu phẩm đình đám khác, bộ phim Twenty Five, Twenty One (Tuổi hai lăm, Tuổi hai mốt) của đài TvN kết hợp với Netflix sản xuất liên tục dẫn đầu trong cuộc đua rating phim tháng 3. Vậy điều gì đã khiến tác phẩm này có sức hút mạnh mẽ đến vậy ?

Twenty Five, Twenty One: Một kịch bản quá đẹp về tuổi trẻ hào phóng cho những giấc mơ

Lấy bối cảnh hỗn loạn ở Hàn Quốc trong cuộc khủng khoảng tài chính Châu Á (IMF) cuối những năm 90, bộ phim kể về cuộc sống lang thang và hành trình lớn lên của những người trẻ thông qua cuộc gặp gỡ của chàng trai 22 tuổi Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk thủ vai) – một công tử thất thế từ bỏ giấc mơ của mình để bắt đầu làm việc bán thời gian kiếm sống và Na Hee Do (Kim Tae Ri) – một cô gái 18 tuổi nuôi mộng với bộ môn đấu kiếm.

Họ lần đầu gặp nhau trong một vụ tai nạn khi đi giao hàng. Tuy nhiên mọi thứ chỉ thực sự bắt đầu vào ba năm sau đó, ở tuổi 25 và 21, họ gặp lại, mối quan hệ dần được phát triển từ tình bạn thân thiết thành hai người yêu nhau.

Được đánh giá là một kịch bản đẹp được viết bởi biên kịch Kwon Do Eun, bộ phim lột tả được một cách chân thực nhất những niềm vui và nỗi buồn của tuổi trẻ với sự dí dỏm và mô tả tâm lý nhân vật xuất sắc.

Bộ phim không chỉ dừng lại ở một câu chuyện tình yêu đầy lắng đọng, những dư vị ngọt ngào và cả những đau thương mà người trẻ mang trên mình; không chỉ là quá trình lớn lên đầy khó khăn, sự thất vọng với thời cuộc, mà còn là một sự tranh đấu mạnh mẽ với chính giấc mơ của họ, và dường như cũng là một lời an ủi dành cho thế hệ trẻ hiện nay.

Twenty Five, Twenty One nhẹ nhàng với nhiều cung bậc cảm xúc, phim không có nhân vật phản diện, nhưng nó cũng mở ra những cánh cửa hy vọng vô điều kiện.

Kim Tae Ri cưa sừng làm nghé, diễn xuất ăn ý với Nam Joo Hyuk ở Twenty Five, Twenty One

Một trong những yếu tố quan trọng để làm nên tên tuổi của những bộ phim chính là dàn cast chất lượng. Với Twenty Five, Twenty One, Kim Tae Ri dù bước đã bước sang tuổi 32 và hơn bạn diễn Nam Joo Hyuk đến 4 tuổi nhưng ngôi sao sinh năm 1990 vẫn diễn trọn vẹn vai Hee Do của tuổi mười tám đầy cá tính, rạng rỡ, mộng mơ, trong trẻo và tự nhiên.

Nữ diễn viên từng được công chúng biết đến qua loạt phim vô cùng xuất sắc như Cô hầu gái (The Handmaiden) của đạo diễn Park Chan Wook, Space Sweepers, 1987: When the Day Comes, Little Forest. Và sau Mr. Sunshine thì Twenty Five, Twenty One là sự tái xuất vô cùng ấn tượng của Kim Tae Ri.

Nam Joo Hyuk cũng là cái tên được nhắc đến rất nhiều trên truyền thông Hàn Quốc những ngày gần đây, vì vốn là một người mẫu, một kẻ ngoại đạo, nhưng khả năng diễn xuất vẫn được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Nam tài tử từng góp mặt trong hai bộ phim khác của Netflix là The School Nurse Files và Start-Up.

Đây là lần đầu tiên Kim Tae Ri và Nam Joo Hyuk hợp tác cùng nhau. Và dù có lệch nhau về tuổi tác nhưng phản ứng hóa học của cả hai diễn viên được đánh giá vô cùng tự nhiên, ăn ý, tuyệt vời đến mức hoàn hảo. Đặc biệt là những lời thoại đáng yêu, ngọt ngào và vô cùng chân thành của hai diễn viên khiến người khán giả phải mỉm cười khi xem phim: "Thấy em nỗ lực khiến tôi cũng muốn nỗ lực. Nếu em làm được tôi cũng muốn làm được. Ngoài bản thân mình, em còn khiến người khác muốn làm thật tốt"...

Ngoài Nam Joo Hyuk và Kim Tae Ri, Twenty Five, Twenty One còn quy tụ dàn diễn viên phụ nội lực như Choi Hyun Wook, Lee Joo Myung…

Dưới sự dẫn dắt của đạo của đạo diễn Jung Ji Hyun, bộ phim đã xây dựng tuổi trẻ mãnh liệt với màu sắc sống động và cũng đầy tươi tắn, như thúc giục người trẻ tin tưởng, hy vọng về sự nỗ lực, ngay cả khi gục ngã trên đường theo đuổi ước mơ, chúng ta vẫn có thể đứng dậy.

Ngoài ra tác phẩm còn là một chuyến xe đưa khán giả về một thời quá vãng với những món đồ thân thương như băng cát-xét, máy nhắn tin, và sự xuất hiện của 'Full House' - bộ phim từng phổ biến vào những năm 90. Bên cạnh đó sự xuất hiện của bài hát 'Twenty-Five Twenty One (2013)' của Jaurim trong phim cũng đã khiến bài hát này viral khắp cõi mạng trong những ngày gần đây.

Twenty Five, Twenty One hiện đang được chiếu vào mỗi buổi tối thứ 7 và Chủ Nhật trên Netflix.

