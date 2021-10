Bộ phận "bổ tựa nhân sâm" của củ cải, tận dụng có thể kéo dài thanh xuân và trị bệnh rất tốt nhưng nhiều người vẫn vô tư ném bỏ

Hàng năm, cứ đến mùa lạnh là củ cải lại lên ngôi, nó được mệnh danh như "nhân sâm mùa đông" bởi có chứa nhiều tác dụng trong việc hỗ trợ tăng cường sức khỏe và chữa bệnh. Ăn củ cải đã nhiều nhưng đảm bảo gần như tất cả chúng ta đều đang lãng phí một bộ phận quý giá nhất của củ cải đó chính là: phần lá củ cải!

Lá củ cải rất giàu vitamin A, vitamin C, đặc biệt hàm lượng vitamin C trong lá còn cao gấp 4 lần phần thân. Vitamin C trong lá củ cải có thể ngăn ngừa sự lão hóa của da, ngăn ngừa sự hình thành các đốm đen, giúp da luôn trắng sáng và mềm mại.

Ngoài ra, vitamin A và vitamin C có tác dụng chống oxy hóa, có tác dụng ức chế ung thư hiệu quả. Những chất xơ thực vật trong phần lá có thể thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, loại bỏ táo bón, giải độc.

Lá củ cải "bổ tựa nhân sâm", nếu bạn vẫn có thói quen vứt bỏ chúng khi nấu ăn thì nghĩa là đang lãng phí những công dụng sức khỏe tuyệt vời bên dưới đây.

Lợi ích sức khỏe của lá củ cải

1. Duy trì sức khỏe của mắt

Hàm lượng molypden chứa trong lá củ cải tương đối cao, molypden là thành phần rất có lợi cho mắt, giúp duy trì thị lực, do đó ăn nhiều lá củ cải rất tốt cho việc duy trì sức khỏe của mắt.

2. Thúc đẩy tiêu hóa

Lá củ cải có vị đắng, cay nên có tác dụng kích thích tiết nước bọt, hỗ trợ tiêu hóa rất tốt, đặc biệt là đối với những người mắc chứng khó tiêu.

3. Tăng cường miễn dịch và giảm mệt mỏi

Lá củ cải có chứa hàm lượng sắt và phốt pho giúp tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Chúng cũng chứa các khoáng chất thiết yếu khác như vitamin C, vitamin A, thiamine, giúp chống lại sự mệt mỏi. Những bệnh nhân bị thiếu máu và lượng hemoglobin thấp có thể được hưởng lợi từ việc ăn lá củ cải, vì chất sắt có trong lá sẽ làm giảm bớt tình trạng bệnh của họ.

4. Lợi tiểu

Nước ép lá củ cải là một chất lợi tiểu tự nhiên. Nó giúp làm tan sỏi và giúp thông tiểu. Đặc tính này cũng xuất hiện khi bạn ăn củ cải. Lá củ cải cũng được chứng minh về đặc tính nhuận tràng mạnh giúp giảm táo bón và đầy hơi.

5. Điều trị bệnh thấp khớp

Bệnh thấp khớp có lẽ là một trong những căn bệnh nhức nhối nhất, các khớp gối sưng lên và gây ra đủ dấu hiệu khó chịu. Bạn có thể ép lá củ cải thành nước, sau đó hòa với chút nước và bôi lên các khớp đầu gối, thực hiện thường xuyên có thể giúp giảm đau, giảm sưng.

6. Giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Lá củ cải giàu chất xơ, ít calo vì thế chúng có thể giảm lượng đường trong máu. Vì vậy, loại rau này là một trong những thực phẩm cần có trong thực đơn của bệnh nhân tiểu đường.

7. Chất khử độc

Lá củ cải có chứa một loạt các chất dinh dưỡng cần thiết. Những chất dinh dưỡng này cùng với đặc tính kháng khuẩn của lá củ cải giúp giải độc cơ thể và thải độc tố ra ngoài.

8. Dưỡng ẩm cho phổi

Y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng lá củ cải có vị cay nồng, tính lạnh vào kinh phế, phổi, có tác dụng hóa đàm, giảm ho, dưỡng âm, dưỡng phổi rất tốt.

9. Trẻ hóa làn da

Trong lá củ cải có chứa vitamin C. Chất này sẽ có tác dụng dưỡng da rất tốt, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và tái tạo tế bào da, ức chế hiệu quả những tổn thương do các chất gây bệnh bên ngoài gây ra cho da, vì vậy hãy ăn nhiều lá củ cải để giúp trẻ hóa làn da hiệu quả.

Lưu ý khi tiêu thụ lá củ cải

1. Không nên nấu lá củ cải ở nhiệt độ cao

Lá củ cải là một loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng đặc biệt cao, tuy nhiên nếu được nấu ở nhiệt độ cao các dinh dưỡng trong chúng sẽ bị mất đi dần, gây lãng phí các vitamin, khoáng chất có trong chúng.

2. Người ốm không được ăn lá củ cải

Lá củ cải tuy tốt nhưng không phải ai cũng ăn được bởi chúng có tính lạnh, những người khí huyết không đủ hoặc người ốm yếu nếu ăn nhiều có thể làm cho các triệu chứng cơ thể nặng nề hơn, không tốt với sức khỏe.

3. Người bị tiêu chảy thường xuyên không nên ăn lá củ cải



Lá củ cải có tính lạnh, chứa nhiều chất xơ, có tác dụng đẩy nhanh nhu động ruột, thúc đẩy quá trình sản xuất và bài tiết phân, đặc biệt thích hợp với những người bị táo bón. Tuy nhiên, những người thường xuyên bị tiêu chảy, đau bụng thì không nên ăn, nếu không sẽ khiến tình trạng tiêu chảy hoặc đau bụng nghiêm trọng hơn.

(Tham khảo Stylecraze, KKnews)