Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi Giám đốc Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố yêu cầu tổng hợp tình hình lao động, tiền lương, nợ lương, quan hệ lao động năm 2026 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027 của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Công nhân trong lĩnh vực dệt may.

Theo đó, Sở Nội vụ các địa phương chủ trì, phối hợp với Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất tổng hợp số liệu, gửi báo cáo về Bộ Nội vụ (qua Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội) trước ngày 25/11/2026.

Theo biểu mẫu kèm theo, các địa phương phải thống kê tiền lương thực trả năm 2026, mức thưởng dự kiến dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2027 tại các doanh nghiệp.

Đối với tiền lương, báo cáo phải thể hiện số doanh nghiệp có báo cáo, tổng số lao động, mức lương bình quân, cao nhất và thấp nhất.

Về thưởng Tết, các địa phương phải thống kê số doanh nghiệp chưa có dự kiến thưởng, số doanh nghiệp dự kiến thưởng, tổng số lao động được thưởng, mức thưởng bình quân, mức cao nhất và mức thấp nhất.

Cùng với đó, báo cáo phải xác định ngành, lĩnh vực, vị trí hoặc chức danh có mức lương và mức thưởng cao nhất.

Các số liệu được tổng hợp theo 4 nhóm doanh nghiệp, gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; doanh nghiệp dân doanh; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Bộ Nội vụ cho biết, việc tổng hợp thông tin nhằm kịp thời nắm bắt tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong doanh nghiệp, phục vụ công tác quản lý nhà nước, đồng thời triển khai các giải pháp ổn định quan hệ lao động, nhất là trong dịp giáp Tết.

Yêu cầu doanh nghiệp công khai phương án thưởng Tết 2027

Cùng với việc báo cáo tình hình tiền lương, thưởng Tết, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp phối hợp với tổ chức công đoàn cơ sở rà soát hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương và quy chế thưởng.

Việc rà soát nhằm bảo đảm thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng và các chính sách khác đối với người lao động theo quy định pháp luật cũng như những nội dung đã thỏa thuận.

Đáng chú ý, Bộ Nội vụ yêu cầu hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng phương án thưởng theo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2026, căn cứ Điều 104 Bộ luật Lao động và thông báo công khai để người lao động biết.

Bên cạnh đó, các địa phương phải tăng cường theo dõi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, tình hình việc làm, đời sống người lao động và biến động lao động trên địa bàn.

Các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, đặc biệt là những quy định mới liên quan đến việc làm, tiền lương và bảo hiểm xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bộ Nội vụ cũng yêu cầu chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tranh chấp lao động, đình công có thể phát sinh trước, trong và sau dịp Tết.

Khi xảy ra tranh chấp lao động, đình công, các địa phương phải hỗ trợ các bên đối thoại, thương lượng, sớm giải quyết vụ việc, không để kéo dài, lan rộng, gây mất an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Đối với tình hình nợ lương, các địa phương phải thống kê số doanh nghiệp nợ lương, số người lao động bị nợ lương và số tiền bị nợ, phân biệt rõ những trường hợp đã giải quyết và chưa giải quyết.

Các số liệu được phân loại theo nguyên nhân, ngành nghề và loại hình doanh nghiệp. Trong đó, nhóm nguyên nhân bao gồm doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động; doanh nghiệp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động và các nguyên nhân khác.