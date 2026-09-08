Bổ nhiệm hiệu trưởng gây xôn xao ở Nghệ An: Rà soát lại quy trình, hồ sơ cán bộ

Ngày 8/9, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành tại buổi làm việc với Sở GD&ĐT và các xã Hữu Khuông, Bắc Lý liên quan đến công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục sau sắp xếp.

Trường PTDTBT Tiểu học Hữu Khuông trước sáp nhập. (Ảnh: FB).

Theo đó, ngày 7/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị liên quan để nghe báo cáo công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục sau sắp xếp đối với 2 xã Hữu Khuông và Bắc Lý.

Tại buổi làm việc, ông Thái Văn Thành đánh giá cao Sở GD&ĐT cùng các xã, phường trong công tác bố trí cán bộ quản lý sau sắp xếp theo đúng quy trình, quy định và hướng dẫn trước thềm năm học mới. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, bất cập tại một số địa phương, ảnh hưởng đến tâm lý giáo viên, phụ huynh, học sinh và công tác dạy học trong nhà trường.

Đối với việc bổ nhiệm hiệu trưởng trường liên cấp sau sáp nhập tại xã Hữu Khuông và Bắc Lý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành yêu cầu: Tiếp tục triển khai công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý tại cơ sở giáo dục của 2 xã này đảm bảo đúng quy trình, quy định hiện hành và chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

Đồng thời, yêu cầu cấp uỷ, chính quyền xã Bắc Lý, Hữu Khuông nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo của T.Ư, quyết định 3805 ngày 20/8/2026 của UBND tỉnh Nghệ An, các văn bản chỉ đạo có liên quan để rà soát lại hồ sơ cán bộ, quy trình thực hiện; đánh giá việc lựa chọn Hiệu trưởng của 2 trường PTNT Tiểu học và THCS xã Bắc Lý và xã Hữu Khuông phải khách quan, công khai, minh bạch, đảm bảo tiêu chuẩn, năng lực, trình độ đào tạo, phẩm chất, uy tín và đúng quy trình, quy định hiện hành.

Trường PTDTBT THCS Hữu Khuông trước sáp nhập.

Nếu công tác nhân sự vượt thẩm quyền, các xã cần báo cáo và phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT để thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng giao các xã, phường chủ động rà soát và báo cáo kết quả bố trí cán bộ quản lý cơ sở giáo dục sau sắp xếp trên địa bàn bằng văn bản về UBND tỉnh và Sở GD&ĐT trước ngày 10/9.

Đối với công tác rà soát, lựa chọn, bố trí Hiệu trưởng tại các xã Hữu Khuông, Bắc Lý, yêu cầu Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp với UBND các xã trong quá trình rà soát, lựa chọn và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 11/9.

Chiều 8/9, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, Sở đang phối hợp thực hiện các nội dung theo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Trước đó như Báo Tiền Phong phản ánh, Trường PTDTBT TH&THCS Hữu Khuông được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học và Trường THCS Hữu Khuông. Sau sáp nhập, UBND xã Hữu Khuông bổ nhiệm ông Lê Tuyên Huấn, nguyên Hiệu trưởng trường tiểu học, làm Hiệu trưởng trường mới; ông Nguyễn Viết Thông, nguyên Hiệu trưởng trường THCS làm Phó Hiệu trưởng.

Việc lựa chọn nhân sự này đang đặt ra nhiều câu hỏi bởi trước thời điểm sáp nhập, ngành Giáo dục Nghệ An đã có hướng dẫn cụ thể về việc bố trí cán bộ quản lý đối với trường có hai cấp học.

Tại Công văn số 2986/SGD&ĐT-TCCB ngày 18/8/2026 và công văn 3144, Sở GD&ĐT Nghệ An hướng dẫn triển khai việc sắp xếp, sáp nhập trường học. Đối với trường có hai cấp học tiểu học và THCS, văn bản nêu rõ việc bố trí hiệu trưởng thực hiện theo các hướng dẫn liên quan, “ngoài ra, cần ưu tiên người là Hiệu trưởng trường THCS trước khi sáp nhập”.