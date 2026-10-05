Bộ Ngoại giao thông báo tuyển dụng công chức, chỉ tiêu đúng 10 người, yêu cầu không nói ngọng, nói lắp, thi vấn đáp 2 vòng trong 30 phút

Ngày 3/10, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng thông báo tuyển dụng công chức năm 2026 bằng hình thức xét tuyển theo chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng. Đợt tuyển dụng được thực hiện trên cơ sở Nghị định 179/2024/NĐ-CP cùng các quy định hiện hành về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Theo Bộ Ngoại giao, tổng nhu cầu của đợt này là 10 chỉ tiêu, tất cả đều ở vị trí Chuyên viên đối ngoại và hội nhập quốc tế, làm việc tại các vụ, cục thuộc Bộ. Ứng viên phải tốt nghiệp đại học trở lên ở chuyên ngành phù hợp và sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ phục vụ công tác đối ngoại.

Đáng chú ý, đây là đợt xét tuyển riêng dành cho các trường hợp đáp ứng chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng. Bộ Ngoại giao cho biết thêm kế hoạch thi tuyển công chức đại trà năm 2026 sẽ được thông báo riêng trong thời gian tới.

Thông báo được đăng trên kênh chính thức của Bộ Ngoại giao

Chứng chỉ IELTS từ 7.5, nam cao từ 1,65 m, nữ từ 1,55 m

Một trong những yêu cầu đáng chú ý nhất của đợt tuyển dụng là tiêu chuẩn ngoại ngữ tương đối cao.

Cụ thể, với ứng viên dự thi bằng tiếng Anh, Bộ Ngoại giao yêu cầu có chứng chỉ IELTS Academic từ 7.5 điểm trở lên hoặc TOEFL iBT từ 102 điểm trở lên, đồng thời chứng chỉ phải còn thời hạn theo quy định của tổ chức cấp. Với tiếng Pháp, ứng viên phải có chứng chỉ DALF C1 từ 65 điểm trở lên. Trường hợp đăng ký các ngoại ngữ khác, Bộ Ngoại giao sẽ trực tiếp kiểm tra trình độ trong quá trình vấn đáp.

Không chỉ yêu cầu về trình độ và ngoại ngữ, ứng viên còn phải đáp ứng những tiêu chuẩn riêng gắn với đặc thù công tác đối ngoại.

Ảnh Bộ Ngoại giao

Thông báo nêu rõ thí sinh phải có ngoại hình phù hợp với công tác đối ngoại, không nói ngọng, nói lắp, không có dị tật ngoại hình. Yêu cầu về chiều cao là nam từ 1,65 m trở lên, nữ từ 1,55 m trở lên.

Bộ Ngoại giao sẽ tiến hành sơ tuyển ngoại hình ngay trong ngày sơ tuyển và nhận hồ sơ. Ngoài ra, người đăng ký còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn chính trị của ngành Ngoại giao, có đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ và đáp ứng đầy đủ yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Theo điều kiện chung được công bố, người đăng ký phải có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, đang cư trú tại Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt và lý lịch rõ ràng.

Những nhóm nào thuộc diện thu hút, trọng dụng người có tài năng?

Khác với một kỳ tuyển dụng công chức đại trà, đợt xét tuyển lần này hướng tới những nhóm nhân lực đáp ứng tiêu chuẩn của chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng.

Trong đó có sinh viên tốt nghiệp thủ khoa tại cơ sở giáo dục đại học trong nước hoặc tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên tại cơ sở giáo dục đại học uy tín trên thế giới, đồng thời đáp ứng điều kiện về độ tuổi theo quy định.

Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc trong nước cũng có thể thuộc diện này nếu đồng thời sở hữu những thành tích cá nhân theo quy định, chẳng hạn đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, cuộc thi khoa học - kỹ thuật hoặc Olympic ở những cấp độ tương ứng.

Diện xét tuyển còn bao gồm người có trình độ tiến sĩ và một số nhóm nhân lực trình độ chuyên môn cao theo quy định. Với nhóm chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp và nhà khoa học đầu ngành là người Việt Nam, thông báo đề cập những người tốt nghiệp tiến sĩ, sau tiến sĩ tại cơ sở đào tạo uy tín trên thế giới; người từng tham gia giảng dạy, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ ở các cơ sở, chương trình hoặc doanh nghiệp uy tín ở nước ngoài; cũng như chuyên gia, nhà quản lý có kinh nghiệm chuyên môn sâu và thành tựu nổi bật.

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Bên cạnh diện được áp dụng chính sách thu hút người tài, thông báo cũng quy định đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng thực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Khi xác định người trúng tuyển, điểm nghiệp vụ chuyên ngành sẽ được cộng với điểm ưu tiên nếu ứng viên thuộc diện được hưởng.

Vấn đáp 30 phút bằng cả tiếng Việt và ngoại ngữ

Quá trình xét tuyển được thực hiện qua 2 vòng. Ở vòng đầu tiên, Hội đồng tuyển dụng kiểm tra điều kiện trên Phiếu đăng ký dự tuyển và tiêu chuẩn của ứng viên theo chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng. Chỉ những trường hợp đáp ứng đầy đủ yêu cầu mới được tham dự vòng tiếp theo.

Vòng 2 là xét nghiệp vụ chuyên ngành bằng hình thức vấn đáp, thời gian 30 phút. Trước khi bước vào phần vấn đáp, thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị.

Nội dung không chỉ kiểm tra kiến thức chuyên ngành mà còn bao gồm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hiểu biết chung về xã hội, văn hóa, lịch sử, tình hình Việt Nam và quốc tế. Đặc biệt, quá trình đánh giá được thực hiện bằng cả tiếng Việt và ngoại ngữ dự thi của ứng viên.

Ảnh minh họa

Hội đồng cũng đánh giá khả năng tư duy, giao tiếp, phán đoán tình huống, học hỏi, phát triển, diễn đạt, thái độ, tính cách và những năng lực khác phù hợp với vị trí tuyển dụng. Điểm vòng này được tính theo thang 100; ứng viên phải đạt từ 50 điểm trở lên mới đủ điều kiện xét trúng tuyển.

Theo lịch dự kiến, Bộ Ngoại giao sẽ nhận hồ sơ, thu lệ phí và tổ chức sơ tuyển vào ngày 31/10/2026 tại Hà Nội và TP.HCM. Việc kiểm tra điều kiện dự tuyển dự kiến diễn ra đầu tháng 11, xét nghiệp vụ chuyên ngành vào giữa tháng 11 và kết quả tuyển dụng có thể được công bố sớm nhất từ tháng 12/2026.

Như vậy, dù số lượng chỉ tiêu chỉ dừng ở 10 người, đợt tuyển dụng đặt ra một hệ thống tiêu chuẩn khá toàn diện, từ thành tích học tập, chuyên môn, ngoại ngữ đến khả năng giao tiếp, xử lý tình huống và ngoại hình. Đây cũng là những yêu cầu gắn trực tiếp với đặc thù của vị trí công chức làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.