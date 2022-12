Bố mẹ tuổi nào nên sinh con năm Quý Mão 2023?

Sinh con năm 2023 có tốt không? Sinh con năm 2023 có hợp tuổi bố mẹ không? Nhiều người quan niệm thời điểm sinh em bé sẽ ảnh hưởng phần nào đến vận mệnh và cuộc sống sau này. Bên cạnh năm tuổi thì việc sinh vào mùa nào, tháng nào trong năm là tốt nhất cũng là điều mà rất nhiều gia đình quan tâm.

Vài nét về tuổi Quý Mão năm 2023

Năm 2023 là năm Quý Mão, cầm tinh loài mèo. Đứng thứ tư trong 12 con giáp, tuổi Mão đại diện cho sự nhanh nhẹn và trí thông minh; bề ngoài nhìn có vẻ ôn hòa, từ tốn nhưng bên trong là người kiên cường và có chút táo bạo khi theo đuổi mục đích của mình.

Tóm tắt tử vi của bé tuổi Quý Mão:

Thiên Can: Quý

Mệnh: Kim Bạch Kim (vàng pha bạc)

Niên mệnh năm: Mộc

Cung: Tốn (Gió)

Con nhà: Bạch đế

Xương con mèo – tướng tinh con hươu

Người độ mạng: Ông Tử Vi

Tương sinh: Hành Thổ

Tương khắc: Hành Hỏa

Người sinh năm 2023 sẽ thuộc Can Quý và Chi Mão. Giải thích theo ý nghĩa của 12 ngũ hành can chi, Quý ý chỉ mọi vật đều đã được định, Mão nghĩa là vạn vật đội đất mà lên. Qua đó thấy rằng, nam nữ tuổi Quý Mão có vận mệnh rất tốt, mọi thứ đã được trời đất ấn định. Kết quả tốt đẹp sẽ đến, hậu vận sẽ đầy đủ và bình an.

Mệnh Kim năm Quý Mão 2023 theo tử vi luận giải là mệnh số tốt, số hưởng, ắt có quý nhân phù trợ. Kim Bạch Kim là kim loại đã qua chế tác mà luyện thành kim loại nguyên chất biểu trưng cho vẻ đẹp của sự mạnh mẽ, lý trí bản lĩnh nhưng lại rất thuần khiết và tình cảm.

Sinh con năm 2023 có tốt không?

Có thể nói, năm 2023 Quý Mão được đánh giá là năm tốt để sinh con. Những bé sinh năm này đều là những đứa con hiếu thảo, thông minh và khéo léo tuy có chút bướng bỉnh.

Về cuộc đời, những đứa trẻ sinh năm 2023 thường có tính cách ôn hòa nhưng tuổi trẻ thường khá lận đận. Vì có bản lĩnh, thích tự lập, tự do bay nhảy, ghét sự ràng buộc và áp đặt nên họ phải trải qua nhiều sóng gió thì mới có cuộc đời an nhàn. Bên cạnh đó, vì mang tính cách hòa nhã nên những người tuổi Mão thường sống rất tình cảm, tôn trọng các mối quan hệ và thường “dĩ hòa vi quý”. Tuy nhiên, họ hơi thiên về lý trí nên có thể không khéo léo trong việc bộc lộ cảm xúc, giao tiếp với mọi người.

Theo tử vi, nam sinh năm 2023 sẽ có cuộc đời sung túc, sự nghiệp phát triển nhanh nhất vào thời kỳ trung vận và có cuộc sống an nhàn lúc về già. Nữ sinh năm Quý Mão 2023 cũng có vận mệnh tốt đẹp về tình duyên, tài lộc và cả công danh. Tuy nhiên, thường “cả thèm chóng chán” nên dễ bỏ dở giữa chừng.

Bố mẹ tuổi nào nên sinh con năm 2023?

Bố mẹ sinh con hợp mệnh và tuổi không chỉ giúp gia trạch ấm êm mà còn mang lại may mắn, vượng khí cho cả bố và mẹ. Nếu tuổi bố mẹ và con cái khắc nhau thì dễ xảy ra xung đột, gia đình không hòa thuận, êm ấm.

Có 3 yếu tố để xem bố mẹ tuổi nào nên sinh con năm 2023 gồm: ngũ hành, thiên can và địa chi.

Tương hợp theo ngũ hành

Con sinh năm 2023 mang mệnh Kim nên sẽ rất hợp với bố mẹ mang mệnh Thuỷ và Thổ. Dưới đây là cách xem tuổi sinh con năm 2023 hợp tuổi bố mẹ:

Hành Thổ: Theo ngũ hành tương sinh, Thổ sinh Kim (Kim loại thường được hình thành trong đất) nên ở đây Kim thích hợp làm con của Thổ, có nghĩa cha mẹ mang hành Thổ muốn sinh con năm Quý Mão là hợp nhất. Các tuổi mệnh Thổ hợp sinh con 2023 gồm: Bính Thìn (1976), Đinh Tỵ (1977), Canh Ngọ (1990), Tân Mùi (1991), Mậu Dần (1998).

Hành Kim: Kim gặp Kim sẽ tương tự nhau về tính cách cũng như lối sống, như vậy cuộc sống gia đình sẽ hòa hợp, tránh được những tranh cãi trong đời sống. Các tuổi mệnh Kim hợp sinh con 2023 gồm: Nhâm Thân (1992), Giáp Tý (1984), Ất Sửu (1985), Canh Thìn (2000), Tân Tỵ (2001), Canh Tuất (1970), Tân Hợi (1971).

Hành Thủy: Kim sinh Thủy trong ngũ hành tương sinh có ý nghĩa trời tạo mưa nuôi dưỡng vạn vật. Bố mẹ hành Thủy sinh con hành Kim rất tốt. Các tuổi mệnh Thủy hợp sinh con 2023 gồm: Bính Tý (1996), Nhâm Tuất (1982), Bính Ngọ (1966), Quý Hợi (1983), Giáp Dần (1974), Ất Mão (1975).

Bố mẹ tuổi nào nên sinh con năm Quý Mão 2023?

Tương hợp theo Thiên can hợp

Tuổi Quý Mão có can Quý, cặp thiên can hợp với Quý là Mậu. Can Quý thiên về đối nội (âm); can Mậu thiên về đối ngoại (dương); âm dương hút nhau nên người có can Mậu sinh con Quý Mão là hòa hợp, cuộc sống sẽ gặp được nhiều may mắn, có tài lộc và sự nghiệp thành công.

Can Mậu là những người có số đuôi trong năm sinh là 8 ví dụ như 1978, 1988, 1998,… Riêng tuổi Mậu Thìn (1988) mệnh Mộc nên không hợp sinh con Quý Mão.

Bên cạnh đó, thiên can Tân mệnh Kim sinh Quý nên bố mẹ can Tân sẽ hợp với con Quý Mão. Các tuổi can Tân bao gồm: Tân Mùi (1991), Tân Hợi (1971). Riêng tuổi Tân Dậu (1981) mệnh Mộc không hợp sinh con năm 2023.

Tương hợp theo địa chi

Xét theo tứ hành xung thì có 4 tuổi xung khắc: Tý - Ngọ - Mão - Dần. Và xét theo tam hợp thì là Hợi - Mão - Mùi. Vì thế, bố mẹ tuổi Mão hoặc Mùi sẽ thích hợp để sinh con năm 2023 Quý Mão.

Tuổi Hợi: Tân Hợi (1971), Quý Hợi (1983). Riêng tuổi Ất Hợi (1995) thuộc mệnh Hỏa nên không hợp sinh con năm Quý Mão.

Tuổi Mùi: Tân Mùi (1991) sẽ hợp sinh con vào năm Quý Mão. Còn tuổi Kỷ Mùi (1979) mệnh Hỏa và Quý Mùi (2003) mệnh Mộc nên không hợp sinh con vào năm 2023.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo.