Bố mẹ hốt hoảng vì trẻ mầm non, tiểu học đã biết thủ dâm, nhưng hãy nghe lời khuyên của bác sĩ để biết cách can thiệp chính xác

Chị Phương Anh (Hà Đông, Hà Nội) vô cùng lo lắng, thậm chí hoang mang khi cậu con trai mới 5 tuổi đã biết làm những hành động để tự kích thích vùng kín. Trong một lần lén quan sát con, chị phát hiện con đang trùm chăn nằm trên giường nhưng lại dùng tay nghịch ngợm phần dưới, thậm chí có lúc còn chà sát bộ phận nhạy cảm vào giường

Quá bất ngờ, hôm ấy chị đã quát mắng con, kết quả là bé xấu hổ, bỏ ăn uống. Vài hôm sau lại tiếp tục thực hiện sự việc trên. Chị Phương Anh vô cùng bất lực, thậm chí sợ hãi rằng con mình đã mắc "bệnh" gì đó, bởi thông thường các bé ở lứa tuổi mầm non, tiểu học thường rất ngây thơ, trong sáng.

Thực tế, trường hợp bố mẹ cho rằng trẻ biết thủ dâm từ khi còn nhỏ không hiếm như chúng ta nghĩ. Nghiên cứu thực hiện bởi Đại học Michigan (Mỹ) cho thấy hầu hết những em bé trong độ tuổi 2 -6 tuổi, bé đã biết dùng tay chà xát vùng kín.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn (Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt - Bỉ), thông thường trong tuổi dậy thì từ 14 tuổi, 67.5% bé trai sẽ thủ dâm và con số tăng lên 94.3% khi nam giới ở độ tuổi từ 25-29. Tuy nhiên cũng có tỉ lệ các bé học lớp 1, lớp 2 thủ dâm do cha mẹ hay nói chuyện nhạy cảm mà nghĩ con chưa đủ lớn để hiểu rồi vô tình khiến trẻ làm theo, hoặc do bị các anh dụ dỗ, tiếp xúc sớm với các nội dung độc hại trên internet.



Thủ dâm ở tuổi mầm non, tiểu học có thể gây ra những hậu quả gì?

Bác sĩ Tuấn cho hay, việc trẻ tự dùng tay kích thích bộ phận sinh dục không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng hay được coi là bệnh. Bởi nhiều bé trai 3-5 tuổi đã tò mò về giới tính nên đã tự kích thích bộ phận sinh dục của mình.

Tuy nhiên, nếu bé lạm dụng và thực hiện việc thủ dâm nhiều thì sẽ gây hại. Các bé trai trước tuổi dậy thì mà thủ dâm vẫn đạt cực khoái nhưng không có hiện tượng xuất tinh. Lạm dụng có thể khiến các bé không tập trung học tập, thường xuyên mệt mỏi.

Việc tiếp xúc với các văn hóa phẩm gợi dục cũng có thể khiến trẻ có các hành động sai trái với bạn bè khi trẻ bắt đầu có tình cảm.

Đồng thời một số nghiên cứu cho thấy rằng trẻ thủ dâm sớm hoặc quá mức, tiếp xúc với nội dung khiêu dâm trong thời kì thơ ấu sẽ có nguy cơ quan hệ tình dục không bình thường (ví dụ quan hệ tập thể, quan hệ với đồ vật, động vật...), bị nam giới lớn tuổi ép quan hệ thì tỉ lệ trở thành người trong cộng đồng LGBT cao hơn những người bình thường, có nguy cơ dậy thì sớm cao hơn...

Con thủ dâm khi còn quá nhỏ, bố mẹ hãy can thiệp thật tinh tế!

Theo bác sĩ Tuấn, khi phát hiện con có hành động kích thích vùng kín, cha mẹ phải tìm hiểu nguyên nhân chính tác động đến con là gì (do cha mẹ trò chuyện không phù hợp, hay do các anh lớn dụ dỗ, do con sử dụng điện thoại để xem những hình ảnh người lớn), khi biết được nguyên nhân thì cần tìm cách để chấm dứt ngay. Tiếp theo đó, cần cho con đi học các kĩ năng khác như đàn, thể thao để con hạn chế hoặc quên đi việc thủ dâm.

Bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung (Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp Hà Nội) cho rằng, khi phát hiện con có những hành động giống như thủ dâm, bố mẹ cần có cách ứng xử tinh tế. Không nên quát mắng, đánh đập, nói với con và coi rằng đây là hành động bệnh hoạn mà nên thủ thỉ với con, trò chuyện nhẹ nhàng khuyên trẻ từ bỏ vì làm vậy sẽ mất vệ sinh, khiến bạn bè chê cười… Dù vậy, bố mẹ cũng cần dứt khoát, nghiêm túc để trẻ không thực hiện hành động này ở chỗ đông người.

Bác sĩ cũng khuyên rằng trong sinh hoạt hàng ngày, bố mẹ nên tránh trêu đùa bộ phận sinh dục của trẻ. Điều này sẽ khiến trẻ nhận ra việc động chạm các bộ phận đó rất thích nên trẻ dễ bắt chước, làm theo.