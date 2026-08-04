Trước đây tại Hàn Quốc, việc một người con đã 30 tuổi đầu mà chưa dọn ra ở riêng, vẫn sống cùng bố mẹ, từng bị xem là điều không mấy tích cực. Ở xứ kim chi, dù còn độc thân hay đã lập gia đình, nhiều người vẫn ưu tiên lựa chọn sống tự lập bằng cách dọn ra ở riêng, tự lo liệu cuộc sống.

Tuy nhiên vài năm trở lại đây, tình hình đã có phần khác. Ngày càng nhiều người không còn xem việc sống cùng bố mẹ là điều gì sai trái. Họ thậm chí còn tận hưởng điều đó ở nhiều khía cạnh khác nhau, từ tài chính đến cả đời sống tinh thần. Nói cách khác, sống cùng bố mẹ vừa đỡ tốn tiền thuê nhà, vừa đỡ cô đơn, vừa tiện chăm sóc phụ huynh.

Rủ nhau về nhà ở cùng bố mẹ

Trên mạng xã hội Hàn Quốc, “eommisae” - Thuật ngữ miêu tả người trưởng thành đang sống cùng bố mẹ, bỗng trở thành xu hướng khi nhiều người chia sẻ rằng họ thích dành thời gian bên mẹ hơn là đi chơi với bạn bè hay hẹn hò.

Tuy nhiên đằng sau những video đi mua sắm, ăn uống, du lịch cùng mẹ được chia sẻ trên Instagram hay YouTube lại là một thực tế khác: Nhiều người trẻ Hàn Quốc đang trì hoãn việc sống độc lập vì áp lực kinh tế ngày càng lớn. Khi giá nhà tăng cao, tiền thuê nhà đắt đỏ, thị trường việc làm khó khăn, việc tiếp tục sống cùng bố mẹ trở thành lựa chọn hợp lý hơn thay vì cố gắng ra ngoài thuê nhà và tự gánh toàn bộ chi phí sinh hoạt.

Nhiều người chia sẻ về cuộc sống khi ở cùng bố mẹ trên MXH

Kim Ji-hye (29 tuổi) - Nhân viên văn phòng tại Seoul, chia sẻ rằng cô không có ý định chuyển ra ngoài sống riêng trong thời gian tới dù đã đi làm nhiều năm. Thay vì thuê một căn hộ nhỏ với chi phí đắt đỏ và khoản tiền đặt cọc bằng cả năm thu nhập, Ji-hye lựa chọn tiếp tục sống cùng mẹ để tiết kiệm tiền và dành thời gian cho gia đình.

Cô cho biết việc ở chung với mẹ giúp bản thân giảm đáng kể áp lực tài chính. Thay vì phải chi hàng trăm nghìn đến hơn 1 triệu won mỗi tháng (khoảng vài triệu đến hơn 20 triệu đồng) cho tiền thuê nhà, cô có thể dành khoản tiền đó để tiết kiệm, đầu tư hoặc chuẩn bị cho những mục tiêu dài hạn hơn.

Không chỉ vì vấn đề tiền bạc, Ji-hye cũng nhận thấy cuộc sống cùng mẹ mang lại sự thoải mái về tinh thần. Sau giờ làm việc, cô có thể cùng mẹ ăn tối, trò chuyện hoặc đi mua sắm vào cuối tuần. Với cô, đây không phải là sự phụ thuộc mà là cách tận hưởng cuộc sống trong giai đoạn hiện tại.

Sự thay đổi này cho thấy cách nhìn của giới trẻ Hàn Quốc về việc sống cùng cha mẹ đang dần khác đi. Nếu trước đây việc sống tự lập càng sớm càng tốt được xem là dấu hiệu của sự trưởng thành, thì hiện nay, việc ở cùng bố mẹ ại được nhìn nhận như một lựa chọn thực tế trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

Sống tự lập khó quá thì bỏ qua

Các chuyên gia cho rằng phía sau hiện tượng “eommisae” là những khó khăn kinh tế mà thế hệ trẻ đang phải đối mặt. Theo khảo sát của Văn phòng Điều phối Chính sách Chính phủ Hàn Quốc về đời sống của người trẻ, có 54,4% người Hàn Quốc trong độ tuổi 19-34 đang sống cùng cha mẹ. Con số này tăng đáng kể so với mức 46% vào năm 2000.

Trong nhóm người trẻ vẫn ở cùng gia đình, 56,6% cho biết nguyên nhân chính là thu nhập của họ chưa đủ dư dả để sống 1 mình. Giá nhà liên tục tăng, chi phí thuê nhà leo thang, thị trường việc làm cạnh tranh và chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ khiến việc tự lập trở thành mục tiêu khó khăn với nhiều người trẻ.

Đặc biệt tại các thành phố lớn như Seoul, việc thuê một căn hộ riêng có thể tiêu tốn phần lớn thu nhập hàng tháng của người mới đi làm. Với những người chưa có mức lương cao hoặc còn phải trả các khoản chi phí khác, lựa chọn ở cùng cha mẹ giúp họ giảm áp lực đáng kể.

Ảnh minh họa

Thế nên thay vì coi việc chuyển ra ngoài sống riêng là cột mốc bắt buộc, một bộ phận người trẻ Hàn Quốc đang ưu tiên sự ổn định tài chính. Họ cho rằng việc tiết kiệm được tiền thuê nhà, có thêm khoản dự phòng và duy trì mối quan hệ gia đình cũng là một dạng trưởng thành. Xu hướng này cũng xuất hiện cùng lúc với việc ngày càng nhiều người trẻ Hàn Quốc không ưu tiên chuyện yêu đương.

Theo khảo của Hiệp hội Dân số, Sức khỏe và Phúc lợi Hàn Quốc về nhận thức của giới trẻ, 65,5% người chưa kết hôn trong độ tuổi 19-34 cho biết họ hiện không có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào. Trong số này, khoảng 70% cho biết họ chủ động lựa chọn việc độc thân.

Khi việc hẹn hò, kết hôn hay mua nhà ngày càng trở thành những mục tiêu khó đạt được, một số người chuyển sự chú ý sang những mối quan hệ mang lại cảm giác an toàn hơn, trong đó có gia đình.

Vì vậy, việc cùng mẹ đi ăn, đi mua sắm hay tiếp tục sống chung, không đơn thuần là biểu hiện của sự phụ thuộc. Với nhiều người, đó là một chiến lược thích nghi với thực tế kinh tế hiện nay.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng cao, “ở cùng bố mẹ vì bố mẹ có nhà” đang dần trở thành một lựa chọn được nhiều người chấp nhận hơn. Thay vì vội vàng rời khỏi gia đình để chứng minh sự độc lập, họ chỉ đơn giản là chọn cách tận dụng nguồn lực sẵn có, tiết kiệm tiền bạc và dành thêm thời gian cho những người quan trọng nhất trong đời.

(Nguồn: The Korea Times)