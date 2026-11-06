Clip: Di Anh

Phòng tập đóng cửa đột ngột, hội viên bơ vơ

California Fitness & Yoga liên tiếp đóng cửa hoặc tạm ngưng hoạt động nhiều phòng tập tại TP.HCM và các địa phương trên cả nước. Đến ngày 3/11, chuỗi này chỉ còn cơ sở Cali Bình Dương Square (Bình Dương) hoạt động. Doanh nghiệp dự kiến mở lại hai cơ sở tại Vũng Tàu và Biên Hòa từ ngày 5/11, trong khi các địa điểm khác chưa có lịch cụ thể.

Thông tin hàng loạt phòng tập đóng cửa khiến nhiều hội viên lo lắng về quyền lợi của mình. Không chỉ những người mua gói tập theo tháng, theo năm, mà cả khách hàng từng bỏ ra hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng để sở hữu thẻ tập trọn đời cũng rơi vào tình cảnh không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ như cam kết.

Trong khi chưa đưa ra phương án hoàn tiền cụ thể, chuỗi này đề xuất hội viên đóng thêm 599.000 đồng/tháng để duy trì quyền lợi tại một số phòng tập, đồng thời đưa ra lựa chọn bảo lưu hoặc chuyển đổi quyền lợi chưa sử dụng.

Trước đó, lãnh đạo chuỗi đã gửi lời xin lỗi, đề nghị thêm 30 ngày để tái cấu trúc và hẹn công bố giải pháp dành cho hội viên dài hạn vào ngày 19/11.

Tuy nhiên, với những người đã gắn bó nhiều năm và bỏ ra số tiền lớn để mua thẻ tập, việc các cơ sở đột ngột đóng cửa không chỉ gây xáo trộn thói quen sinh hoạt mà còn khiến họ đặt câu hỏi về số tiền đã đóng và những quyền lợi còn lại.

Bà T.T. cho biết bản thân ban đầu chỉ mua gói hội viên kéo dài 1, 2 năm (Ảnh: Di Anh)

Bà T.T.T.T. cho biết hai chị em từng quyết định mua thẻ hội viên trọn đời sau thời gian trải nghiệm dịch vụ tại California Fitness & Yoga. Ban đầu, bà chỉ mua gói tập một hoặc hai năm. Tuy nhiên, nhận thấy cơ sở vật chất hiện đại, dịch vụ tốt, bà đã nghe theo tư vấn để nâng cấp lên gói dài hạn.

"Đùng một cái, đóng cửa. Đóng mà không thông báo. Lúc đầu mình cũng thăm dò mua gói 1 năm, 2 năm, hội viên thường thôi. Nhưng sau đó thấy cơ sở hiện đại tốt quá, dịch vụ cũng tốt cho nên khi họ tư vấn mình mua gói trọn đời thì hai chị em cũng hùn nhau lại để mua", bà kể.

Theo bà T.T., chính sách của chuỗi là thẻ hội viên trọn đời được miễn phí trong một số năm đầu, sau đó khách hàng vẫn phải đóng phí hoạt động hằng năm.

“Chính sách của họ là mua hội viên trọn đời nhưng sau một số năm miễn phí thì những năm sau vẫn phải đóng tiền hoạt động hàng năm. Đó là quy định của họ.”

Một hội viên khác là bà K.T.N cho biết, đến thời điểm hiện tại, bà còn hơn 346 buổi dịch vụ (goofm PT/ Stretching/ Hypoxi) và thời hạn thẻ hội viên chưa sử dụng. Tổng số tiền quy đổi lên tới 282.000.000 đồng.

Bà N. cho biết, từ khi xảy ra sự cố, không có bất cứ nhân viên hay PT nào tiếp xúc với khách hàng (Ảnh: Di Anh)

Không chỉ lo lắng về khoản tiền đã đóng, bà N. còn bức xúc trước cách chuỗi phòng tập ứng xử với khách hàng khi sự cố xảy ra.

"Khi sự cố xảy ra, PT quay mặt. Không có bất cứ một người nào tiếp xúc khách hàng, chúng tôi rất bơ vơ", bà kể.

Việc chuyển sang cơ sở khác cũng không phải giải pháp dễ dàng. Theo bà N., khoảng cách di chuyển xa, đặc biệt vào giờ tan tầm, khiến việc duy trì tập luyện trở nên bất tiện. Bà từng đề xuất được chuyển sang một cơ sở gần hơn nhưng không được hỗ trợ như mong muốn.

"Mình đề xuất được chuyển cơ sở gần hơn nhưng mấy bạn chây ỳ, lấy lý do rằng bên đó quá đông, quá chật chội, không có đủ chỗ để tập cardio và không có đủ chỗ để giãn cơ", bà N. nói.

Nhiều người đã chi trả khá nhiều cho các hợp đồng hội viên tại California Fitness & Yoga (Ảnh: Di Anh)

Với anh P.K.P., một hội viên sở hữu thẻ trọn đời, việc chuỗi phòng tập thu hẹp hoạt động khiến quyền lợi trên giấy tờ gần như không còn ý nghĩa. Anh cho biết tổng số tiền đã bỏ ra để mua thẻ vào khoảng 200 triệu đồng, chưa kể phí gia hạn hằng năm sau khi sử dụng hết thời gian dịch vụ ban đầu. Theo anh, mức phí gia hạn này lên tới 23 triệu đồng/năm.

Hiện các cơ sở còn hoạt động quá xa nơi ở khiến anh khó có thể tiếp tục tập luyện.

"Họ chỉ còn câu lạc bộ Bình Dương và AEON Mall thôi. Từ nhà tôi đi qua AEON Mall khoảng 20 km, rất bất tiện. Giống như họ cố tình làm cho khách tự động bỏ cuộc vậy", anh P.K.P. chia sẻ.

Liên tục được tư vấn nâng cấp gói, bỏ hàng trăm triệu đồng và trả góp nhiều tháng

Theo lời kể của các khách hàng, họ thường bắt đầu bằng những gói tập ngắn hạn, sau đó được tư vấn nâng cấp lên các gói có giá trị cao hơn, mua thêm dịch vụ huấn luyện viên cá nhân hoặc gia hạn thẻ dài hạn. Có người cho biết sau nhiều lần mua thêm, khi nhìn lại số buổi tập thực tế đã sử dụng, họ mới giật mình nhận ra mình chưa sử dụng hết bất kỳ gói nào.

Bà T.T.T.T. cho biết từng tập tại cơ sở trên đường Võ Văn Tần từ năm 2016. Ban đầu, bà được miễn phí tháng đầu để trải nghiệm. Sau khi thấy dịch vụ phù hợp, bà mua gói thành viên cơ bản, rồi lần lượt nâng cấp lên các gói lớn hơn và mua thêm dịch vụ huấn luyện viên cá nhân.

"Từ hồi chuyển qua cơ sở này là đóng hơn 200 triệu đồng rồi. Thời gian tập ở cơ sở đường Võ Văn Tần tôi còn mua nhiều hơn", bà kể.

Điều khiến bà bất ngờ là sau khi phòng tập đóng cửa, bà kiểm tra lại bảng liệt kê các gói dịch vụ đã mua mới nhận ra số buổi tập còn lại rất nhiều.

"Chưa gói nào mình tập hết buổi nữa", bà nói.

Không riêng bà T.T., chị D.T.B.T. cũng cho biết liên tục được nhân viên tư vấn mua thêm các gói tập, trong khi bản thân không có sẵn nguồn tiền lớn để thanh toán một lần.

Một số hội viên vẫn đang tiến hành trả góp cho các gói tập của mình (Ảnh: Di Anh)

"Tôi mất niềm tin luôn. Mình nghĩ là mình là người tiêu dùng thông minh rồi. Mình chọn một cái chỗ cũng khá là uy tín", chị chia sẻ.

Phần lớn các hợp đồng của chị T. đều được thanh toán theo hình thức trả góp, kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng. Dù lo ngại việc phát sinh nợ, bà vẫn quyết định mua thêm sau khi được nhân viên tư vấn trấn an rằng sẽ có người hỗ trợ trong suốt quá trình tập luyện.

“Tôi toàn trả góp thôi. Dài thì 12 tháng mà ngắn thì 9 tháng, 6 tháng. Tôi làm gì có tiền mặt nhiều đâu, cũng đi làm nhân viên văn phòng thôi. Tôi cũng lo ngại vấn đề nợ nần nhưng các bạn tư vấn bảo: 'Không sao, chị cứ tập đi. Em ở đây hỗ trợ chị'", chị kể.

Đáng chú ý, trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến nay, chị T. ký thêm ba hợp đồng với tổng giá trị khoảng 130 triệu đồng. Đến thời điểm các phòng tập đóng cửa, chị vẫn đang phải trả góp và dự kiến đến tháng 12 mới thanh toán xong.

"Ba hợp đồng gần nhất trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến giờ là khoảng 130 triệu. Trong vòng một năm vừa rồi, tôi luôn luôn trong tình trạng mắc nợ, tháng nào chị cũng phải trả nợ", chị T. nói.

Không chỉ tiền mua thẻ và các gói tập chưa sử dụng, một số hội viên còn phản ánh những khoản tiền nạp vào tài khoản tại phòng tập hiện cũng không thể sử dụng hoặc được hoàn trả.

Anh P.K.P. cho biết trong thẻ nước của mình vẫn còn hơn 3 triệu đồng. Tuy nhiên, khi không thể tiếp tục đến phòng tập, anh cũng không biết phải làm thế nào để sử dụng số dư này.

"Thẻ nước của tôi có để tiền sẵn, bây giờ tôi không sử dụng. Số tiền hiện tại còn hơn 3 triệu đồng, tôi không sử dụng được để mua gì hết. Họ đang chiếm giữ cái số tiền đó của mình mà không trả", anh bức xúc.

Những câu chuyện trên cho thấy thiệt hại mà hội viên phản ánh không chỉ nằm ở khoản tiền mua thẻ trọn đời, mà còn bao gồm phí gia hạn, các gói tập bổ sung, dịch vụ huấn luyện viên, số dư tài khoản và những khoản trả góp vẫn đang phải thanh toán.

Trong khi đó, phương án xử lý quyền lợi cho những khách hàng đã đóng tiền dài hạn vẫn đang chờ doanh nghiệp công bố. Với nhiều hội viên, điều họ mong muốn lúc này không đơn thuần là tìm được một phòng tập thay thế, mà là một lời giải rõ ràng cho số tiền đã bỏ ra và những dịch vụ họ chưa được sử dụng.

Ngày 4/11, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) thông tin về việc tiếp nhận nhiều phản ánh, kiến nghị của hội viên California Fitness & Yoga liên quan đến tình trạng một số cơ sở thuộc hệ thống tạm ngừng hoạt động, ảnh hưởng đến quyền sử dụng dịch vụ theo hợp đồng.

Trong đó, nhiều khách hàng đề nghị được hỗ trợ chấm dứt hợp đồng và hoàn trả khoản phí đã thanh toán trước. Trước tình hình này, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã có hướng dẫn về các phương thức giải quyết tranh chấp để hội viên tham khảo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Theo cơ quan này, các yêu cầu liên quan đến việc thực hiện, chấm dứt hợp đồng và hoàn trả phí dịch vụ thuộc quan hệ dân sự giữa hội viên và doanh nghiệp. Việc xác định quyền, nghĩa vụ của các bên cần căn cứ vào hợp đồng đã giao kết và quy định pháp luật có liên quan.

Chuỗi phòng tập California Fitness & Yoga liên tiếp đóng cửa hàng loạt chi nhánh thời gian qua, khiến việc tập luyện của hội viên bị ảnh hưởng. Ảnh: Như Hoàn

Hội viên có thể khởi kiện tại Tòa án thay vì trọng tài

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, theo khoản 1 Điều 14 Bộ luật Dân sự năm 2015, khi quyền dân sự bị xâm phạm hoặc phát sinh tranh chấp, việc bảo vệ quyền có thể được thực hiện theo pháp luật tố tụng tại Tòa án hoặc trọng tài.

Qua nghiên cứu Cẩm nang hội viên được California Fitness & Yoga công khai trên website, tại Điều 21 có nội dung quy định về giải quyết tranh chấp bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC).

Tuy nhiên, theo khoản 2 Điều 67 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, đối với điều khoản trọng tài do tổ chức, cá nhân kinh doanh đưa vào hợp đồng theo mẫu hoặc điều kiện giao dịch chung, khi xảy ra tranh chấp, người tiêu dùng có quyền lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp khác.

Như vậy, đối với tranh chấp phát sinh từ hợp đồng hội viên có điều khoản trọng tài do doanh nghiệp đưa vào hợp đồng theo mẫu, khách hàng có thể lựa chọn khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền thay vì giải quyết bằng trọng tài.

Hai cách khởi kiện để bảo vệ quyền lợi hội viên

Về việc thực hiện quyền khởi kiện, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết hội viên có thể lựa chọn tự mình khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án có thẩm quyền, yêu cầu giải quyết các tranh chấp liên quan đến việc thực hiện hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, hoàn trả phí dịch vụ và những quyền lợi hợp pháp khác.

Ngoài ra, hội viên có thể đề nghị tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đại diện khởi kiện. Theo điểm g khoản 1 Điều 50 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, tổ chức xã hội có chức năng bảo vệ người tiêu dùng được đại diện thực hiện khởi kiện vụ án dân sự khi có yêu cầu và ủy quyền theo quy định pháp luật.

Việc khởi kiện và giải quyết vụ án được thực hiện theo trình tự, thủ tục của Bộ luật Tố tụng dân sự và các quy định pháp luật liên quan.

Cơ quan chức năng cũng lưu ý hội viên cần chuẩn bị, lưu giữ các tài liệu, chứng cứ như hợp đồng và phụ lục hợp đồng, chứng từ thanh toán, thông báo của doanh nghiệp, tài liệu thể hiện tình trạng cung cấp dịch vụ, những yêu cầu đã gửi đến doanh nghiệp cùng các chứng cứ liên quan khác khi thực hiện quyền khởi kiện.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến nghị hội viên căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký kết, tình hình thực hiện hợp đồng và quy định pháp luật để lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp phù hợp.

Việc xác định căn cứ chấm dứt hợp đồng, trách nhiệm hoàn trả tiền và mức hoàn trả cụ thể thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của Tòa án khi vụ việc được khởi kiện và thụ lý theo quy định pháp luật.