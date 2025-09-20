Vừa qua, Chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 đã diễn ra tại vịnh Vĩnh Hy (Khánh Hòa). Ngôi vị cao nhất thuộc về người đẹp Nguyễn Thanh Thảo, sinh năm 2002, đến từ TP.HCM. Tân Hoa hậu nhận nhiều lời khen ngợi bởi ngoài sở hữu vẻ đẹp cuốn hút, Thanh Thảo còn có học vấn đáng ngưỡng mộ.

Ngoài ra, các vị trí Á hậu 1, 2, 3, 4 lần lượt thuộc về các người đẹp Phạm Thị Phương Vy, Nguyễn Ngọc Huyền Trâm, Nguyễn Thị Diễm Châu và Nguyễn Thị Khánh Huyền.

Tuy nhiên, màn trao giải cho các nàng hậu trong đêm Chung kết vừa qua lại khiến dân tình dành nhiều chú ý bởi loạt chi tiết “bất ổn”. Đặc biệt trong đó, bó hoa mà Hoa hậu và các Á hậu nhận được khiến cộng đồng mạng không khỏi tranh cãi.

Người đẹp Thanh Thảo đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 (Ảnh: Fanpage Hoa hậu Đại dương Việt Nam)

Điều khiến netizen chú ý là bó hoa mà Tân Hoa hậu được nhận trong đêm chung kết (Ảnh chụp màn hình)

Theo đó, những người đẹp khi lên trao vương miện được tặng một bó hoa gồm vài bông hoa hướng dương, còn lại chủ yếu là hoa dại, lá xanh. Nhìn trên màn hình, bó hoa lộ rõ sự héo úa, không được tươi tắn, chỉn chu. Thậm chí, không ít người còn so sánh cho rằng nhìn bó hoa giống như bó rau muống hoặc một bó rau rừng. Bên cạnh đó, bó hoa cũng không được bọc bằng giấy gói, mà chỉ túm lại một cách đơn giản.

Điều này khiến netizen rần rần để lại bình luận thắc mắc:

- “Lần đầu tiên thấy cuộc thi sắc đẹp lại trao tặng một bó hoa cho Tân Hoa hậu thiếu chỉn chu đến vậy. Nhìn từ xa không khác gì một bó rau chứ không phải hoa nữa”.

- “Là sao ta? Lúc trao hoa mình xem cũng thấy xịt keo”.

- “Thật sự không nhìn ra bó hoa. Tại sao không bóc lại, gói giấy như bình thường nhỉ? Nhìn thế này mất cảm tình quá”.

- “Không rõ dụng ý của BTC nhưng nhìn bó hoa thấy tụt mood lắm luôn. Cảm giác không được chỉn chu, nhìn hoa héo thấy rõ”.

Ngoài hoa hướng dương, netizen cho hay xung quanh nhìn giống các loại rau, lá cây dại

Một bó hoa khác dành tặng cho Á hậu thấy rõ sự héo úa, không được tươi (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, trước những ý kiến từ cộng đồng mạng, NTK Võ Việt Chung - Nhà sáng lập, Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Đại Dương Việt Nam đã lên tiếng giải thích ngay trong buổi họp báo sau đêm chung kết.

Theo đó, anh cho biết bó hoa là sự kết hợp từ những loại hoa đặc trưng tại Vĩnh Hy. Không chỉ nằm ở diện mạo bên ngoài, mà còn là những điều đặc biệt đến từ mùi hương của bó hoa như mùi ổi xá lị, mùi Huế,...

"Bó hoa đăng quang nhìn có vẻ hơi héo là do đặc tính tự nhiên của một số loại hoa. Có những loại hoa, khi vừa ngắt khỏi cành là đã nhanh chóng bị héo, không giữ được độ tươi lâu. Tuy nhiên, điều quan trọng là hương thơm và ý nghĩa biểu trưng của chúng. Đây cũng là những loại cây đặc trưng của Vĩnh Hy, có mùi thơm dịu. Vì vậy, bó hoa không chỉ để ngắm mà còn chứa đựng ý nghĩa đặc biệt trong khoảnh khắc đăng quang của tân Hoa hậu", đại diện BTC chia sẻ.

Mặc dù đã lên tiếng giải thích, tuy nhiên bó hoa này vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người bày tỏ rằng dù có thể mang ý nghĩa đặc biệt nhưng vẫn nên chọn cách thể hiện sao cho chỉn chu và đẹp mắt nhất, thay vì để mọi thứ quá tự nhiên như vậy.