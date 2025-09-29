'Bộ Giáo dục và Đào tạo cần lắng nghe, sửa ngay Thông tư 19 về kỷ luật học sinh'

Bạn đọc Trần Hữu Chiến (email: huuchi.nvx...) cho biết, ý kiến của Tiến sĩ, Thượng tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học "rất sát thực tế giảng dạy và học tập trong các nhà trường". Đó là việc, bỏ hẳn công cụ đình chỉ mà không thiết kế cơ chế thay thế đủ mạnh, nhà trường sẽ khó bảo vệ quyền được học trong môi trường an toàn của số đông học sinh còn lại. Khi đó, kỷ cương học đường có nguy cơ lung lay, thầy cô lúng túng, còn học sinh ngoan chịu thiệt .

“Nếu áp dụng một quy định không phù hợp thực tế, sớm muộn cũng sẽ “chết yểu”, bạn đọc này viết.

Hình ảnh học sinh Trường THCS Đại Kim (Hà Nội) giật tóc, quật ngã cô giáo ngay trong lớp học hôm 16/9 làm dậy sóng dư luận.

Trong khi đó, bạn đọc Nguyễn Liên ( email: liennguyen...) cũng cho rằng: “Rất đồng tình với ý kiến của Tiến sĩ Hiếu, cần phải có kỷ luật học sinh rõ ràng, nhất là với những học sinh có hành vi vi phạm nghiêm trọng. Thứ nhất cho chuyển trường; thứ hai cấm túc cả ngày ở phòng giám thị, có ghi chép bài mượn đầy đủ, sau đó lao động công ích; thậm chí phải đi dọn nhà vệ sinh sau giờ ra chơi, quét lớp sau giờ ra về... Đến cuối ngày phụ huynh mới được đón về. Học sinh vi phạm kỷ luật không tiến bộ, có thể cho ở lại lớp”.

Còn bạn đọc Lê Văn Tân (email: Levantangd...) phản hồi: “Rất lâu rồi tôi mới được nghe một quan điểm về xử lý học sinh vi phạm đúng chuẩn mực. Chúng ta không bỏ rơi những học sinh hư hỏng nhưng không thể vỗ về mãi một học sinh hư”.

Một bạn đọc khác bình luận: “Sự việc học sinh lớp 7 đã túm tóc, giật ngửa cô giáo ra sau và quật ngã cô cho thấy đây là hành vi có tính chất côn đồ. Nhỏ tuổi mà đã thể hiện tính chất côn đồ như thế, nên cần đình chỉ học tập, đưa vào trại giáo dưỡng, không thể chỉ viết bản kiểm điểm là xong. Như vậy mới có tính răn đe tránh xảy ra những hành vi tương tự về sau”.

Bạn đọc Trần Tuấn Kiệt ( email: Trantuankiet...) đưa ra ý kiến rất đồng tình với quan điểm của TS Đào Trọng Hiếu đăng trên báo Tiền Phong và cho rằng, Bộ GD&ĐT nên lắng nghe ý kiến từ các thầy cô đứng lớp, thầy cô quản lý trường học để "chỉnh sửa nội dung này trên thông tư, để ngành giáo dục hoàn thành nhiệm vụ đào tạo cho xã hội những công dân đủ đức - đủ tài mà nhà nước giao phó".

Một bạn đọc khác có tên Hà Hải ( email haiha....) khá gay gắt " Trong điều kiện hiện nay mà bỏ hoàn toàn những hình thức kỷ luật nghiêm khắc, phù hợp trong học đường, chắc chắn là một bước lùi rất dài chứ không phải là bước tiến"

Thậm chí một bạn đọc tên Lê Văn Mận ( email: leman@cloud...) còn đề nghị "Hãy điều chỉnh Thông tư 29 gấp nếu còn quan tâm đến giáo dục Việt Nam"

Nhiều ý kiến khác cũng bình luận, bất cứ tổ chức nào cũng cần có kỷ luật mới tồn tại và phát triển. Sống trong một tổ chức có kỷ luật nghiêm thì con người có trách nhiệm và có ích. Sự nương nhẹ hay nhân từ trong kỷ luật sẽ có những kết quả tương xứng. "Học hỏi văn hoá, giáo dục của các nước phương tây là tốt nhưng bê nguyên của họ về làm của mình là không phù hợp", một bạn đọc phản hồi.

Thầy cô khó "răn đe" học sinh

Từ thực tiễn quản lý trường học, TS Lê Xuân Trung, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi (Hà Nội) cho rằng, ưu điểm lớn nhất của Thông tư 19 là đưa ra hình thức kỷ luật nhân văn, tuy nhiên nếu áp dụng cho các cơ sở giáo dục hiện nay là chưa phù hợp. Bởi vì học sinh phổ thông các cấp vẫn chưa có sự hiểu biết pháp luật, chưa biết tiết chế cảm xúc tốt.

Nguyên nhân là do, công tác tuyên truyền pháp luật chưa hiệu quả; tư vấn tâm lý trường học nơi có, có nơi không hoặc có cũng chưa khai thác tốt. Trong khi đó, điều kiện, sự quan tâm của cha mẹ học sinh chưa đồng đều; thiết bị công nghệ tác động lớn đến cảm xúc, hành vi của học sinh. Do đó, vẫn cần có những quy định nghiêm, chặt chẽ, làm hành lang pháp lý để xử lý kỷ luật học sinh, đảm bảo tính răn đe, giáo dục hiệu quả.

Học sinh bị bạn bắt quỳ giữa đường và đánh hội đồng, một trong những vụ việc bạo lực học đường đã xảy ra.

“Tôi đồng tình với việc bỏ quy định “đuổi học học sinh” vì các em rất cần được giáo dục trong nhà trường. Tuy nhiên khi các em vi phạm thì tùy tính chất, mức độ, phải được răn đe, cảnh cáo, đình chỉ học 3 ngày, 5 ngày, 1 tuần, phạt lao động… Khi đó, các em mới nhận thức được hậu quả là khi thực hiện một hành vi sai trái thì phải chịu trách nhiệm”, TS Lê Xuân Trung nói.

Cũng theo thầy hiệu trưởng, trường học có vai trò giáo dục tri thức, rèn luyện đạo đức học sinh. Nếu không có các quy định xử lý kỷ luật, hạn chế tối đa học sinh vi phạm sẽ có nguy cơ gia tăng tình trạng học sinh bạo lực, xúc phạm, nói xấu lẫn nhau, xúc phạm thầy cô giáo… Nhất là hiện nay, các em được sử dụng điện thoại, tham gia mạng xã hội và chịu ảnh hưởng khá lớn từ môi trường mạng.

TS Nguyễn Thành Nhân, cố vấn cao cấp Hệ thống Giáo dục Tài năng trẻ Châu Á - Thái Bình Dương cũng cho rằng, nếu kỷ luật học sinh ở mức độ nhẹ nhàng sẽ khó răn đe, nhất là những em cố tình gây gổ với bạn, với thầy cô trong lớp, gây khó khăn cho giáo viên đứng lớp. Sĩ số học sinh trên lớp vẫn còn cao, học sinh thường xuyên vi phạm cũng gây áp lực lớn cho giáo viên khi phải vừa đảm bảo chất lượng giờ dạy vừa phải đưa các em vào khuôn khổ, nền nếp.

TS Nhân cũng cho rằng, Thông tư 19 của Bộ GD&ĐT chưa phù hợp với thực tế các tình huống, sự việc xảy ra ở trường học những năm qua và hiện nay. Do đó, việc điều chỉnh, bổ sung ngay quy định nhằm có hình thức kỷ luật nghiêm minh hơn là rất cần thiết.