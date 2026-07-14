Từ mùa tuyển sinh đại học năm 2026, thí sinh đăng ký vào các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực vi mạch bán dẫn phải đáp ứng ngưỡng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT. Một trong những yêu cầu bắt buộc là điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán đạt tối thiểu 7,5.

Đối với các chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn trình độ đại học, Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường đại học căn cứ Quyết định 2101 và ngưỡng điểm môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trong nhóm 20% thí sinh cao nhất toàn quốc là từ 7,5 điểm trở lên để xác định ngưỡng tương ứng với tổ hợp xét tuyển.

Bộ GD&ĐT quy định đầu vào ngành vi mạch bán dẫn, yêu cầu Toán từ 7,5 điểm. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Nhiều cơ sở giáo dục đại học đang đào tạo hoặc mở mới các chương trình liên quan đến vi mạch bán dẫn như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa TP.HCM, Trường Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà Nội), Trường Đại học Công nghệ thông tin (ĐHQG TP.HCM)… Do đó, quy định ngưỡng đầu vào mới của Bộ GD&ĐT sẽ được áp dụng rộng rãi đối với các chương trình thuộc lĩnh vực này từ mùa tuyển sinh năm 2026.

Chiều nay 14/7, Hội đồng tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong những đơn vị đầu tiên công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực này theo quy định mới của Bộ GD&ĐT.

Theo thông báo, ba chương trình đào tạo áp dụng ngưỡng đầu vào gồm Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (ET1), Hệ thống nhúng thông minh và IoT - Chương trình tiên tiến (ET-E9) và Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano (MS2).

Đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thí sinh phải đáp ứng đồng thời hai điều kiện. Thứ nhất, tổng điểm ba môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 22,75 điểm trở lên. Thứ hai, điểm môn Toán đạt tối thiểu 7,5 điểm.

Đại học Bách khoa Hà Nội lưu ý, ngưỡng đầu vào được xác định hoàn toàn từ điểm thi tốt nghiệp THPT. Điểm quy đổi từ các chứng chỉ ngoại ngữ, trong đó có chứng chỉ tiếng Anh, không được sử dụng để đáp ứng điều kiện này.

Theo nhà trường, các tiêu chí trên được xây dựng căn cứ quy định của Bộ GD&ĐT về chuẩn chương trình đào tạo lĩnh vực vi mạch bán dẫn. Mục tiêu là tuyển chọn những thí sinh có nền tảng Toán học và năng lực tư duy phù hợp với đặc thù của nhóm ngành công nghệ cao.

Vi mạch bán dẫn hiện được xác định là một trong những lĩnh vực ưu tiên phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn và chiến lược phát triển khoa học, công nghệ của Việt Nam. Việc quy định ngưỡng đầu vào riêng đối với nhóm ngành này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và bảo đảm nguồn nhân lực chất lượng cao trong những năm tới.