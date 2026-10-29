Bộ GD&ĐT đề xuất trộn thí sinh nhiều trường tại điểm thi tốt nghiệp THPT

Tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 và chuẩn bị cho kỳ thi năm 2027 diễn ra tại Đà Nẵng ngày 29/10, Bộ GD&ĐT đã đề xuất một số giải pháp để phòng ngừa tiêu cực.

Thí sinh thi Tốt nghiệp THPT tại Đà Nẵng năm 2026. Ảnh: Thanh Hiền.

Đáng chú ý là việc nghiên cứu điều chỉnh quyền về việc sắp xếp và bố trí điểm thi. Theo Bộ GD&ĐT, hiện nay giám đốc Sở GD&ĐT được giao quyết định về việc bố trí, sắp xếp điểm thi để bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn và đặc thù của địa phương, giảm thiểu việc di chuyển của các thí sinh.

Vì vậy, cần nghiên cứu sửa đổi theo hướng yêu cầu bố trí thí sinh của các trường khác nhau tại cùng điểm thi. Trong trường hợp không thể trộn thí sinh giữa các trường với nhau thì phải xin ý kiến của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh để quyết định.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03, Bộ Công an) cũng nhìn nhận, việc sắp xếp thí sinh trong cùng một trường dự thi tại cùng một điểm thi dễ tạo điều kiện thí sinh trao đổi bài. Việc sắp xếp giám thị coi thi, đánh số báo danh cũng có thể bị can thiệp, gian lận.

Bộ GD&ĐT chia sẻ thêm, để phòng ngừa tiêu cực trong thi cử, cần siết chặt công tác lựa chọn, bố trí và quản lý cán bộ tham gia kỳ thi. Xử lý nghiêm các cán bộ vi phạm quy định tổ chức thi để kịp thời cảnh tỉnh những người khác, bảo đảm các thành viên tham gia tổ chức kỳ thi “không thể, không dám, không muốn” lợi dụng vị trí công tác để gian lận hoặc tiếp tay cho hành vi gian lận.

Ngoài ra, tăng cường ứng dụng công nghệ, kiểm tra chéo và giám sát trong tất cả các khâu của kỳ thi. Bổ sung hệ thống camera giám sát phòng thi, khu vực thi. Việc trang bị hệ thống camera giám sát phòng thi sẽ hạn chế tối đa các tiêu cực xảy ra trong quá trình coi thi. Dữ liệu camera là dữ liệu quan trọng để có căn cứ xử lý vi phạm theo hướng hậu kiểm.

Việc ứng dung công nghệ hỗ trợ ngăn chặn tiêu cực trong kỳ thi.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026, cả nước có 14 thí sinh bị tố cáo sử dụng điện thoại để gian lận trong kỳ thi. Các thí sinh này ở các tỉnh Đăk Lăk, Khánh Hoà, Đồng Nai, Cà Mau, Ninh Bình. Sau khi xác minh và làm rõ, các thí sinh này đều bị huỷ kết quả thi.