Bộ GD&ĐT đề nghị công an xác minh hành vi xuyên tạc nội dung sách giáo khoa

Thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện một số thông tin và bình luận thất thiệt, xuyên tạc nội dung lịch sử trong bộ sách giáo khoa (SGK) “Kết nối tri thức với cuộc sống”, tạo ra những nhận định sai lệch về nội dung bộ sách.

Cụ thể, một số tài khoản cho rằng SGK Lịch sử – Địa lý lớp 5 chỉ có nội dung dạy về Nguyễn Ánh (Gia Long) nhưng không dạy về Quang Trung – phong trào Tây Sơn.

Bộ GD&ĐT tổ chức rà soát và khẳng định: Nội dung dạy học về Quang Trung và phong trào Tây Sơn được bố trí đầy đủ, có hệ thống và xuyên suốt trong chương trình ở nhiều cấp học, gồm lớp 4 (môn Lịch sử và Địa lí), lớp 7 và lớp 8 (môn Lịch sử).

Bên cạnh đó, nội dung về nhà Nguyễn được thể hiện khách quan, toàn diện với tư cách là triều đại trong lịch sử; riêng nội dung về Nguyễn Ánh được sắp xếp theo mạch logic lịch sử ở lớp 5, lớp 7 và lớp 8.

Theo Bộ GD&ĐT, việc bố trí các nội dung lịch sử trong bộ SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống” phù hợp với tiến trình lịch sử, mục tiêu giáo dục và đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh, đồng thời bảo đảm đúng quan điểm của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Chương trình này không tiếp cận lịch sử theo hướng thần tượng hóa hay phán xét đạo đức cá nhân, mà đặt nhân vật và sự kiện trong bối cảnh lịch sử cụ thể, bảo đảm tính khoa học, khách quan và cân bằng trong giáo dục lịch sử.

Bộ GD&ĐT khẳng định: "Việc cho rằng bộ SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống” không dạy hoặc coi nhẹ Quang Trung - phong trào Tây Sơn là hành vi bóp méo thông tin, mang tính vu khống có chủ đích". Việc SGK Lịch sử – Địa lí lớp 5 giảng dạy bài “Sự ra đời của nhà Nguyễn” là phù hợp với mạch lịch sử và mục tiêu chương trình, không thể tách rời khỏi tổng thể nội dung đã học ở các lớp trước và sẽ tiếp tục được học ở các lớp sau.

Liên quan đến vụ việc, Bộ GD&ĐT có văn bản đề nghị Bộ Công an và các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ động cơ, mục đích của việc tạo dựng, phát tán thông tin và bình luận thất thiệt, xuyên tạc nội dung lịch sử trong SGK, để xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có), nhằm bảo đảm an ninh chính trị trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Kèm theo văn bản là danh mục một số tài khoản mạng xã hội bị xác định có hành vi đưa tin, lan truyền thông tin sai lệch.

Bộ GD&ĐT đồng thời đề nghị người dân không chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng, không đưa ra bình luận thiếu căn cứ liên quan đến nội dung SGK, góp phần bảo đảm môi trường thông tin lành mạnh và khách quan trong lĩnh vực giáo dục.