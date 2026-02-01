Bộ GD-ĐT công bố tiêu chí xác định đại học công lập, trường nghề phải sắp xếp

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành nguyên tắc, tiêu chí sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học công lập và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, nghiên cứu và sử dụng nguồn lực.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục phải phù hợp với mục tiêu, chủ trương của Đảng và Chính phủ. Sau khi sắp xếp, tổ chức lại tổng thể, các cơ sở giáo dục phải hoạt động hiệu quả hơn, bảo đảm chất lượng đào tạo và nghiên cứu, phát triển theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, có nguồn lực mạnh và quy mô tuyển sinh lớn.

Bộ GD&-ĐT đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án sắp xếp hoàn thiện hồ sơ trước ngày 30/6. (Ảnh minh họa)

Đáng chú ý, việc sắp xếp, tổ chức lại không căn cứ vào mức độ tự chủ tài chính của cơ sở giáo dục mà dựa trên vị trí địa lý, không gian, tình hình kinh tế – xã hội, nhu cầu nhân lực của địa phương và của cả nước; căn cứ vào ngành, nghề đào tạo và thực tế hoạt động của các cơ sở giáo dục. Việc đánh giá cũng tính đến yếu tố thương hiệu, tầm ảnh hưởng trong nước và quốc tế của từng đơn vị.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ 5 tiêu chí xác định các cơ sở giáo dục thuộc diện phải sắp xếp, tổ chức lại:

Thứ nhất, về mức độ đáp ứng các điều kiện và đạt chuẩn. Các cơ sở giáo dục không bảo đảm điều kiện thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành, hoặc các ngành đào tạo không bảo đảm điều kiện mở ngành, duy trì ngành đào tạo, sẽ được xem xét sắp xếp, tổ chức lại. Ngoài ra, bộ cũng nghiên cứu sắp xếp, tổ chức lại đối với các trường không bảo đảm chuẩn cơ sở giáo dục đại học.

Thứ hai, về ngành và lĩnh vực đào tạo. Các cơ sở đào tạo và nghiên cứu nhiều lĩnh vực, phục vụ phát triển nhiều ngành kinh tế – xã hội nhưng có tỉ trọng quy mô đào tạo hoặc thành tích nghiên cứu trong một lĩnh vực rất nhỏ sẽ được xem xét sắp xếp, tổ chức lại, trừ các khối ngành quốc phòng, an ninh, sức khỏe và nghệ thuật. Bộ định hướng tiến tới giảm số lượng cơ sở đào tạo đơn ngành.

Thứ ba, về tính phục vụ chức năng quản lý nhà nước. Các lĩnh vực đào tạo không phục vụ đào tạo nguồn nhân lực cho chức năng quản lý nhà nước, hoạt động nghề nghiệp đặc thù, có tính riêng biệt, phức tạp cao, chuyên môn sâu của bộ, ngành, địa phương quản lý trực tiếp cơ sở giáo dục sẽ thuộc diện xem xét sắp xếp.

Thứ tư, về tính thiết yếu. Các cơ sở giáo dục có lĩnh vực đào tạo không đóng vai trò thiết yếu, không thể thay thế trong việc hỗ trợ thực hiện chức năng quản lý nhà nước hoặc hoạt động nghề nghiệp đặc thù, hoặc lĩnh vực đào tạo không thể tuyển sinh, xã hội không có nhu cầu, sẽ được xem xét sắp xếp, tổ chức lại.

Thứ năm, về tính đặc thù. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tự rà soát, quyết định phương án và lộ trình sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục trực thuộc, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu của từng đơn vị.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các hình thức sắp xếp, tổ chức lại gồm tái cấu trúc; tiếp tục duy trì nhưng phải có phương án phát triển; chuyển giao về bộ, ngành, địa phương phù hợp; hợp nhất với cơ sở giáo dục khác; hoặc giải thể.

Đối với nhóm trường không đạt chuẩn cơ sở giáo dục đại học nhưng được tiếp tục duy trì, bộ, ngành, địa phương quản lý trực tiếp phải xây dựng phương án và lộ trình đầu tư để đến năm 2030 bảo đảm đạt chuẩn. Sau năm 2030, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ kiên quyết sắp xếp, tổ chức lại các trường này nếu vẫn chưa đạt chuẩn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại và báo cáo về bộ trước ngày 31/1, đồng thời hoàn thiện hồ sơ trước ngày 30/6.