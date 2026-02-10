Bộ đôi TV và loa thanh từ LG hoàn thiện trải nghiệm giải trí tại gia cho khoảnh khắc sum vầy ngày “Tết Nhất”

Theo đó, mỗi dòng TV cần đi kèm một loa thanh phù hợp về cả thiết kế lẫn khả năng tái tạo âm thanh. Nắm bắt xu hướng này, LG giới thiệu giải pháp giải trí đồng bộ, trong đó TV và loa thanh được phát triển như một cặp tương thích, vận hành thống nhất theo định hướng "One Experience".

Trải nghiệm giải trí liền mạch từ công nghệ đồng bộ

Trong hành trình kiến tạo trải nghiệm giải trí cao cấp tại gia, LG kết nối TV và loa thanh thành một hệ sinh thái thống nhất, tập trung vào sự liền mạch trong trải nghiệm sử dụng. Thay vì chỉ dừng ở khả năng kết nối thiết bị, bộ đôi TV và Soundbar LG được thiết kế để phối hợp chặt chẽ ngay từ nền tảng, giúp người dùng tận hưởng nội dung một cách trọn vẹn và tự nhiên hơn trong từng khoảnh khắc giải trí.

LG kết nối TV và loa thanh thành một hệ sinh thái thống nhất, tập trung vào sự liền mạch trong trải nghiệm sử dụng.

Ở vai trò hiển thị, LG TV OLED evo AI với công nghệ điểm ảnh tự phát sáng, mang lại màu đen sâu, độ tương phản cao và chiều sâu hình ảnh rõ nét, phù hợp với trải nghiệm điện ảnh cao cấp. Trong khi đó, LG TV QNED evo AI kết hợp tấm nền Mini LED cùng khả năng tối ưu độ sáng và màu sắc trên màn hình lớn, tạo cảm giác đắm chìm theo dõi các nội dung giải trí.

Trải nghiệm hình ảnh trên TV được hoàn thiện khi kết hợp cùng loa thanh LG. Thông qua WOW Orchestra, loa TV và soundbar có thể phát âm thanh đồng thời, tạo hiệu ứng âm thanh vòm ba chiều bao phủ không gian, giúp các nội dung thể thao hay phim hành động trở nên sống động và giàu cảm xúc hơn. AI Sound Pro tự động phân tích nội dung và không gian phòng để tinh chỉnh âm thanh theo thời gian thực, làm rõ lời thoại và tăng cường hiệu ứng ở những phân cảnh cao trào. Việc điều khiển cũng được đơn giản hóa với WOW Interface, cho phép người dùng quản lý các thiết lập âm thanh trực tiếp trên giao diện TV.

Trải nghiệm hình ảnh trên TV được hoàn thiện khi kết hợp cùng loa thanh LG

Sự kết hợp giữa Dolby Vision và Dolby Atmos tiếp tục nâng tầm trải nghiệm, mang đến hình ảnh và âm thanh đạt chuẩn điện ảnh, giúp người xem cảm nhận rõ sự chuyển động và chiều sâu của từng khung hình. Nhờ đó, bộ đôi TV và loa thanh LG biến mỗi khoảnh khắc giải trí tại gia thành khoảng thời gian thư giãn thực thụ.

Thiết kế hoà hợp và tối ưu không gian phòng khách

Trong hệ sinh thái hình – âm của LG, thiết kế không chỉ đóng vai trò thẩm mỹ mà còn là một phần của trải nghiệm tổng thể. Loa thanh LG được thiết kế hài hòa với TV, từ tỷ lệ, màu sắc đến độ mỏng, giúp hai thiết bị khi đặt cạnh nhau tạo cảm giác thống nhất về mặt thị giác. Khi kết hợp cùng giá đỡ WOW, loa thanh có thể đặt sát mép dưới TV, hạn chế khoảng hở và tạo nên bố cục gọn gàng, liền khối.

Loa thanh LG được thiết kế hài hòa với TV mang lại không gian gọn gàng, thoáng đãng

Bên cạnh đó, người dùng có thể đặt loa trên kệ hoặc treo tường tùy theo bố cục phòng khách, mà vẫn đảm bảo tính tương thích và hài hòa với TV. Việc tối giản kết nối thông qua các giải pháp kết nối không dây giúp không gian sinh hoạt chung giữ được sự gọn gàng, thoáng đãng.

Giải pháp nghe – nhìn đồng bộ từ LG cũng gắn liền với chiến dịch "Tết nhà là Tết Nhất" mà LG triển khai trong nhiều năm qua. Theo đó, chữ "Nhất" là cách thương hiệu khẳng định định hướng theo đuổi trải nghiệm tốt nhất một cách toàn diện – từ công nghệ, thiết kế đến hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ hậu mãi. Với cách tiếp cận lấy trải nghiệm người dùng làm trung tâm, bộ đôi TV và loa thanh LG là giải pháp hoàn thiện không gian giải trí tại gia – nơi "Tết nhà" thực sự trở thành "Tết Nhất" theo đúng nghĩa của một mùa sum họp trọn vẹn.

Song song, LG triển khai chương trình ưu đãi dành cho các dòng TV AI thế hệ mới trong quý I/2026. Theo chương trình này, khách hàng mua các dòng TV của LG trong thời gian khuyến mãi được áp dụng bảo hành mở rộng lên đến 3 năm, cùng các quà tặng đi kèm như TV LG OLED, TV LG UHD hoặc loa thanh LG. Ngoài ra, các gói ứng dụng giải trí cũng được tặng kèm, góp phần gia tăng giá trị sử dụng và giúp người dùng có thể bắt đầu trải nghiệm trọn vẹn ngay từ những ngày đầu năm mới.