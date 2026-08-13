Bộ đôi băng vệ sinh Hàn Quốc LuluUnnie: Giải pháp chăm sóc an toàn và dịu nhẹ cho ngày dâu

"Chúng tôi không xem băng vệ sinh là sản phẩm tiêu dùng thông thường, băng vệ sinh gắn bó với mọi phụ nữ trong cuộc sống thường ngày. Chúng tôi tin rằng nó xứng đáng được quan tâm một cách tinh tế hơn để mỗi trải nghiệm thực sự thoải mái và an toàn. Một lựa chọn tốt hơn cho những ngày nhạy cảm, dành cho phụ nữ và bé gái" - Đó là chia sẻ của CEO tập đoàn E&W tại triển lãm mẹ bầu, mẹ và bé Vietbaby Fair 2026 mới đây.

Với 2 dòng sản phẩm chính là băng quần và băng miếng chứa dưỡng chất lợi khuẩn Prebiotics, băng vệ sinh dạng miếng LuluUnnie đem đến cho phụ nữ Việt thêm sự lựa chọn về sản phẩm chăm sóc vệ sinh dịu nhẹ và an toàn với dưỡng chất lợi khuẩn Prebiotics, đây là công nghệ tiên phong tại thị trường Việt Nam giúp chăm sóc vùng kín khỏe mạnh theo hướng tự nhiên và khoa học.

Combo chăm sóc ngày dâu an toàn và êm dịu từ Hàn Quốc

Băng vệ sinh dạng quần nội địa Hàn LuluUnnie: Êm ái không tràn, đạt chứng nhận an toàn từ viện da liễu Châu Âu

Tại Hàn Quốc, LuluUnnie có tên thương hiệu là Tiki là một trong những thương hiệu băng vệ sinh dạng quần được yêu thích và đánh giá cao tại xứ sở kim chi. E&W là nhà máy hàng đầu tại Hàn Quốc về sản xuất băng vệ sinh dạng quần, hiện là đối tác sản xuất cho hơn 20 thương hiệu băng vệ sinh dạng quần nổi tiếng tại Hàn Quốc. Theo số liệu thống kê bán hàng từ tập đoàn E&W năm 2025, trung bình 1 giây có 1 sản phẩm băng quần của tập đoàn E&W được bán ra tại thị trường Hàn Quốc

Sản phẩm ứng dụng công nghệ lõi nén siêu mỏng, giúp giảm cảm giác dày cộm nhưng vẫn duy trì khả năng thấm hút hiệu quả với bề mặt được thiết kế hàng ngàn lỗ thông khí giúp duy trì bề mặt khô ráo suốt nhiều giờ. Vách chống tràn đa tầng với lớp đệm chống thấm ôm dọc theo 2 mép bẹn là cải tiến tối ưu giúp sản phẩm chống tràn hoàn hảo. Đặc biệt, sản phẩm có tông màu nude tự nhiên giúp người dùng dễ dàng lựa chọn nhiều loại trang phục khác nhau mà vẫn đảm bảo sự kín đáo.

Băng quần LuluUnnie bán chạy tại Hàn Quốc, tại Hàn Quốc, thương hiệu có tên là Tiki

Đáng chú ý, dòng băng vệ sinh quần LuluUnnie đã đạt kiểm định tại viện Dermatest của Đức. Đây là một trong những tiêu chuẩn đánh giá uy tín với quy trình kiểm định nghiêm ngặt, cho thấy sản phẩm có độ an toàn cao và dịu nhẹ với làn da.

Đối với nhiều phụ nữ và các bé gái trong độ tuổi dậy thì, cảm giác xô lệch hay lo lắng về tình trạng tràn băng, đặc biệt vào ban đêm, luôn là điều khiến những ngày chu kỳ trở nên kém thoải mái. Băng vệ sinh dạng quần LuluUnnie được phát triển nhằm mang đến sự thuận tiện và cảm giác tự tin hơn cho phụ nữ trong những ngày nhạy cảm nhất.

Hiện sản phẩm có hai kích cỡ gồm Size M - L (vòng hông 95 - 110cm) và size S (vòng hông 80-100cm) rất phù hợp cho bé gái tuổi dậy thì.

Băng vệ sinh dưỡng chất lợi khuẩn Prebiotics LuluUnnie: Hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh vùng kín và cân bằng độ pH

Bên cạnh dòng băng vệ sinh dạng quần, LuluUnnie còn được biết đến với dòng sản phẩm băng miếng chứa dưỡng chất lợi khuẩn Prebiotics, đây là công nghệ tiên phong tại Việt Nam được nghiên cứu và phát triển bởi tập đoàn E&W (Hàn Quốc).

Điểm khác biệt của dòng sản phẩm này là việc ứng dụng công nghệ lợi khuẩn Prebiotics vào lõi băng nhằm mang lại cảm giác dịu nhẹ và thoáng sạch cho vùng nhạy cảm trong quá trình sử dụng.

LuluUnnie Prebiotics chứa dưỡng chất lợi khuẩn độc quyền từ tập đoàn E&W (Hàn Quốc)

Sản phẩm sở hữu khả năng thấm hút nhanh đa chiều, không vón cục cùng bề mặt mềm mại và thiết kế thoáng khí, giúp duy trì cảm giác khô ráo trong thời gian dài. Theo thông tin từ nhà sản xuất, thời gian khô thoáng có thể duy trì trong nhiều giờ, đáp ứng nhu cầu sử dụng trong học tập, làm việc và sinh hoạt hằng ngày.

Ngoài khả năng thấm hút, băng vệ sinh LuluUnnie còn được chú trọng về yếu tố an toàn khi đạt chứng nhận kiểm định viện Dermatest của Đức. Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như CE, FDA và ISO.

Hiện dòng Prebiotics LuluUnnie có hai phiên bản gồm bản màu xanh cho ngày nhiều hoặc ban đêm và bản màu vàng dành cho ngày vừa.

Ngày nay, các sản phẩm chăm sóc cá nhân trong đó có băng vệ sinh không chỉ hướng đến công năng sử dụng mà còn chú trọng đến trải nghiệm và sức khỏe lâu dài của người dùng. Những ngày dâu vốn đã mang đến không ít sự thay đổi cho cơ thể và cảm xúc của phụ nữ. Vì vậy, đôi khi một sự thay đổi nhỏ trong sinh hoạt như sử dụng một sản phẩm phù hợp, cảm nhận rõ sự khô thoáng dễ chịu hay sự an tâm trong từng chuyển động sẽ mang đến cảm giác thoải mái và dễ dàng hơn cho mọi phụ nữ!

Với những cải tiến về thiết kế và công nghệ tiên phong từ tập đoàn E&W, LuluUnnie mong muốn mang đến thêm một lựa chọn chăm sóc dịu dàng, tiện lợi và an toàn cho phụ nữ trong những ngày nhạy cảm. Người dùng có thể tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại các kênh phân phối chính thức của thương hiệu.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Jang Jung Vina

Địa chỉ: Đường D4, Khu D, Khu công nghiệp Phố Nối A, Xã Nguyễn Văn Linh, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

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