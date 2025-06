Những ngày vừa qua, các phương tiện thông tin đại chúng đồng loạt đưa tin về việc một số cơ sở bị phát hiện sử dụng dầu ăn nhập khẩu với mục đích dành cho thức ăn chăn nuôi để sản xuất, chế biến thành dầu ăn cho người của Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Nhật Minh Food đối với sản phẩm dầu đậu nành Ofood.



Dầu Ofood được bán cho người dùng. Ảnh: VTV

Thông tin với Báo Người Lao Động ngày 25-6, đại diện Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết hành vi sử dụng nguyên liệu dầu thực vật có nguồn gốc dành cho thức ăn chăn nuôi để sản xuất, chế biến thực phẩm tiêu dùng cho người là hành vi cố ý làm sai lệch bản chất, công dụng và mục đích sử dụng của hàng hóa, có dấu hiệu cấu thành hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Dầu thực vật dùng cho chăn nuôi không đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, không có công dụng, giá trị sử dụng dành cho người tiêu dùng.

Khi bị cố tình đưa vào chuỗi sản xuất thực phẩm cho người và gắn nhãn là "dầu thực vật" hoặc "dầu ăn cho người", theo đại diện Cục Công nghiệp, đã sai lệch về bản chất và công dụng; Có dấu hiệu giả mạo về công dụng và mục đích sử dụng của hàng hóa; Việc gắn nhãn dầu thực vật dùng cho người là hành vi gian lận về bản chất hàng hóa.

Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng tới sức khỏe cộng đồng và xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng.

Về trách nhiệm của cơ quan quản lý, đại diện Cục Công nghiệp dẫn quy định tại Điều 65 Luật An toàn thực phẩm, Điều 40 Nghị định số 15 năm 2018 của Chính phủ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm: Thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên phạm vi địa phương, chịu trách nhiệm trước Chính phủ về an toàn thực phẩm tại địa phương; Tổ chức tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm; chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo phân công, phân cấp; Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý.

Qua thông tin sơ bộ thu thập được đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH Sản xuất và XNK Nhật Minh Food đã có bản tự công bố sản phẩm đối với sản phẩm dầu thực vật.

Tuy nhiên, đại diện Cục Công nghiệp khẳng định Bộ Công Thương chưa cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với doanh nghiệp này, đồng thời, Bộ Công Thương chưa nhận được báo cáo của chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan về hành vi sản xuất và tiêu thụ dầu ăn giả nêu trên.

Được biết, dầu thực vật dùng làm thức ăn chăn nuôi là nguyên liệu thuộc Danh mục quản lý theo Thông tư 21 năm 2019, chịu sự quản lý của Bộ NN-PTNT, nay là Bộ NN-MT.

Việc sản xuất, kinh doanh và sử dụng dầu thực vật với mục đích này phải tuân thủ nghiêm ngặt về an toàn, chất lượng, công bố sản phẩm và ghi nhãn.

Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiến hành điều tra vụ án hình sự Sản xuất, mua bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm xảy ra tại Nhà máy của Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Nhật Minh Food (Công ty Nhật Minh Food) tại Khu công nghiệp Phố Nối A (Văn Lâm).

Quá trình điều tra, Cơ quan công an xác định trong khoảng thời gian từ đầu năm 2022 đến tháng 5-2025, Công ty Nhật Minh đã sản xuất các loại dầu thực vật tinh luyện gắn nhãn hiệu Ofood Cooking Oil; dầu đậu nành gắn nhãn hiệu Ofood.

Các thương hiệu trên là hàng kém chất lượng, hàng giả. Tuy nhiên, các sản phẩm này lại được phân phối ra nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước với số lượng lớn.