Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Bị can Nguyễn Văn Đài.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Đài, giới tính nam, sinh ngày 6/5/1969 tại Hưng Yên, quốc tịch Việt.

Số CMND 012216392, cấp ngày 15/12/2005, nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội.

Hộ chiếu số: C5293267, cấp ngày 31/5/2018, nơi cấp: Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an.

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: P302, Z8, Khu tập thể Bách Khoa, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can Nguyễn Văn Đài ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Nếu phát hiện bị can Nguyễn Văn Đài đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can Nguyễn Văn Đài phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, địa chỉ: số 10 phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, Hà Nội, điện thoại 069.220.9109/069.220.9138.