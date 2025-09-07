Bộ Công an đề nghị truy tố Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật), Nguyễn Thị Thái Hằng (Chủ tịch HĐQT), Lê Thành Công, Phạm Quang Linh (Thành viên HĐQT) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021) cùng về tội Lừa dối khách hàng.

Theo kết luận điều tra, Thùy Tiên là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, có kiến thức, kinh nghiệm trong việc bán hàng online.

Trong khi đó, kẹo Kera là sản phẩm của Tiên và các cổ đông Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt hợp tác, làm ăn chung. Đáng nói Thùy Tiên hưởng 25% lợi nhuận theo thỏa thuận góp vốn (sau đó tăng lên 30% kể từ ngày 12/12/2024).

Do đó, Thùy Tiên cũng phải chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm do mình kinh doanh, chịu trách nhiệm toàn bộ về quy cách, phẩm chất, nội dung bao bì của sản phẩm; chịu trách nhiệm về việc giới thiệu, công bố, quảng bá sản phẩm kẹo Kera.

Quá trình thực hiện, Thùy Tiên trực tiếp tham gia các nhóm để điều hành việc xây dựng phát triển thương hiệu sản phẩm, duyệt các bài đăng giới thiệu sản phẩm, chạy chương trình... để giới thiệu, phát triển sản phẩm. Thế nhưng, trong quá trình sản xuất và bán hàng, Thùy Tiên không quan tâm đến chất lượng kẹo Kera, cũng không trực tiếp kiểm tra nguyên liệu, quy trình sản xuất kẹo Kera của Công ty Asia, chỉ ăn thử để đóng góp về vị, độ dai, hình thù viên kẹo và tập trung vào việc bán hàng.

Sau khi ra mắt sản phẩm, Thùy Tiên trực tiếp cùng Hằng "Du mục", Quang Linh Vlogs quay các video để giới thiệu, quảng bá về kẹo rau củ Kera và livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội. Các buổi này, cả 3 đưa ra các thông tin không đúng sự thật, riêng Tiên đồng ý với phát ngôn “một viên kẹo là một bó rau”, và trực tiếp phát ngôn "một ngày chỉ cần ăn 2 đến 3 viên là có thể bổ sung chất xơ cho một người bình thường”... để phóng đại công dụng của sản phẩm.

Kết luận điều tra chỉ ra, kẹo Kera có hàm lượng chất xơ rất thấp, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau, người bận rộn. Thùy Tiên không biết cụ thể Công ty Asia Life sử dụng loại nguyên liệu nào để sản xuất... nhưng vẫn dùng hình ảnh và sự nổi tiếng của mình để quảng bá, giới thiệu khiến người tiêu dùng tin tưởng, quyết định mua kẹo Kera.

Từ đó, các bị can thu lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng, riêng Thùy Tiên được Công ty Chị Em Rọt trả tiền hoa hồng hơn 6,8 tỷ đồng, do bán được hơn 11.700 sản phẩm kẹo Kera tại 3 phiên livestream từ tháng 12/2024.

Cuối tháng 2, khi xảy ra tranh luận trên mạng xã hội liên quan hàm lượng chất xơ có trong kẹo Kera, để tránh ảnh hưởng, giữ gìn hình ảnh, uy tín của mình, ngày 7/3, Thùy Tiên đã đề nghị Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Chị Em Rọt) ký hợp đồng quảng cáo đề ngày 5/12/2024 (trước thời điểm Tiên đăng quảng cáo kẹo Kera trên Facebook) để loại bỏ vai trò của Tiên với tư cách là cổ đông. Với hợp đồng đó, Thùy Tiên chỉ là người quảng cáo cho sản phẩm kẹo rau của Công ty Chị Em Rọt. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thúc Thùy Tiên thực hành hành vi Lừa dối khách hàng.

Bên cạnh đó, quá trình điều tra Công an đã xem xét vai trò, trách nhiệm của các cá nhân tại Công ty cổ phần Quảng cáo Thương mại Sen Vàng, đơn vị trực tiếp quản lý Nguyễn Thúc Thùy Tiên; trong đó có $, và 3 người khác.

Theo kết luận điều tra, các cá nhân trên không tham gia bàn bạc, trao đổi trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera của Công ty Chị Em Rọt. Những người này cũng không đàm phán, trao đổi các nội dung liên quan đến việc quảng bá sản phẩm kẹo Kera với các cổ đông của Công ty Chị Em Rọt…Việc Thùy Tiên tham gia làm đại diện hình ảnh, quảng bá, giới thiệu cho nhãn hiệu Kera là việc làm cá nhân, không đại diện cho Công ty Sen Vàng.

Ngày 7/3, sau khi Thùy Tiên nhờ Công ty Sen Vàng ký hợp thức hợp đồng với Công ty Chị Em Rọt để hợp thức hóa việc Thùy Tiên quảng bá kẹo Kera cho khách hàng từ tháng 12/2024, bà Dung mới chỉ đạo cấp dưới soạn thảo và ký hợp đồng giúp giữ gìn hình ảnh cho Thùy Tiên, tránh ảnh hưởng đến Công ty Sen Vàng.

Cơ quan điều tra xác định Công ty Sen Vàng và 4 cá nhân này không được hưởng lợi gì trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera và từ việc ký hợp đồng trên cho Thùy Tiên.

Do đó, hành vi của bà Dung cùng 3 người còn lại không cấu thành tội phạm, không có dấu hiệu đồng phạm với các bị can trong vụ án.