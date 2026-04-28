Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp nhận tin báo về tội phạm, tố giác về dấu hiệu không minh bạch, vi phạm pháp luật trong việc sử dụng tiền từ thiện của các nhà hảo tâm tại các dự án này, Cục Cảnh sát hình sự (C02) đã xác minh, điều tra.

Kết quả, cơ quan điều tra xác định không có dấu hiệu của tội phạm, do đó không khởi tố vụ án hình sự.

Trước đó, chiều 15/12, Cục CC02 (Bộ Công an) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiến hành xác minh, làm rõ các thông tin liên quan đến dự án "Nuôi em" triển khai tại 13 tỉnh, thành phố.

C02 cho biết, sau khi thông tin về dự án thu hút sự quan tâm của báo chí và dư luận, đơn vị đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, đồng thời tập trung rà soát tại các địa phương có dự án "Nuôi em" trên địa bàn 13 tỉnh, thành.

Dự án "Nuôi em" là chương trình thiện nguyện xã hội được triển khai từ năm 2014, hướng tới hỗ trợ bữa ăn, điều kiện sinh hoạt và học tập cho trẻ em vùng cao, đặc biệt tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Sơn La…

Dự án vận hành theo mô hình hỗ trợ dài hạn, với mức đóng góp cố định hằng tháng, nhằm giúp học sinh có bữa ăn bán trú, góp phần hạn chế tình trạng bỏ học do khó khăn kinh tế.

Người sáng lập dự án là Hoàng Hoa Trung, gương mặt quen thuộc trong cộng đồng thiện nguyện tại Việt Nam, từng tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ trẻ em vùng khó khăn, xây dựng trường lớp và cải thiện điều kiện ăn ở cho học sinh bán trú. Dưới sự điều hành của Hoàng Hoa Trung và cộng sự, dự án "Nuôi em" phát triển nhanh, thu hút hàng chục nghìn mạnh thường quân trong và ngoài nước, từng được đánh giá là một trong những mô hình thiện nguyện cá nhân có quy mô lớn.

Từ quy mô ban đầu chỉ vài chục học sinh, đến năm 2024, dự án cho biết đã hỗ trợ bữa ăn cho khoảng 100.000 học sinh tại 20 tỉnh, trong đó có 12 địa phương tự nhân rộng mô hình.

Ngoài dự án "Nuôi em", Hoàng Hoa Trung còn triển khai một số sáng kiến thiện nguyện khác như "Dũng sĩ bạt" (tận dụng bạt, banner cũ che điểm trường), xây dựng trường học, nhà vệ sinh, nhà nội trú cho học sinh vùng khó khăn. Năm 2020, anh tiếp tục phát động chương trình "Sức mạnh 2000", kêu gọi mỗi người đóng góp 2.000 đồng/ngày, hướng tới mục tiêu xóa hàng nghìn điểm trường tạm trên cả nước.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, dự án "Nuôi em" vướng phải nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến vấn đề minh bạch tài chính và quản lý nguồn tiền ủng hộ. Trên mạng xã hội xuất hiện các câu hỏi về việc sao kê, quy trình phân bổ kinh phí, cũng như mối quan hệ giữa dự án với các pháp nhân, cá nhân liên quan. Một số nhà tài trợ đề nghị công khai chi tiết hơn về dòng tiền, chi phí vận hành và trách nhiệm pháp lý của dự án.

Trước những tranh cãi, phía Hoàng Hoa Trung và dự án "Nuôi em" đã lên tiếng giải trình, công bố thêm thông tin và khẳng định các khoản đóng góp vẫn được sử dụng đúng mục đích hỗ trợ trẻ em.

Dù vậy, các ý kiến khác nhau cho thấy yêu cầu ngày càng cao của xã hội đối với tính minh bạch, chuyên nghiệp và trách nhiệm trong hoạt động thiện nguyện, đặc biệt với những dự án có quy mô lớn và ảnh hưởng rộng.