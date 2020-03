Bố con chủ quán trà chanh đánh bác sĩ bầm dập vì bị nhắc đậu xe chắn lối vào nhà

Chiều 12/3, Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích, khởi tố bị can về cùng tội danh đối với Nguyễn Văn Quyền (60 tuổi) và con trai là Nguyễn Xuân Lãn (30 tuổi) - chủ quán trà chanh ở khối 2, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, Nghệ An.



Cả hai bố con ông Quyền được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hình ảnh cổng nhà bác sĩ Nam bị xe của chủ quán trà chanh chắn hết lối vào nhà.

Nạn nhân của vụ việc là bác sỹ Thái Doãn Nam (55 tuổi, công tác tại Trạm y tế xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ), là hàng xóm của quán trà chanh.

Trước đó vào chiều 30/1, bác sĩ Nam từ cơ quan về nhà thì bị xe của quán trà chanh đậu chắn hết lối vào nhà. Ông Nam mở cửa xe xuống nói chuyện thì bị chủ quán, người nhà cùng nhiều nhân viên lao vào đánh tới tấp.

Nhóm người này có thái độ hung hãn, đánh đập liên tiếp vào đầu, mặt khiến ông Nam bị thương nhiều nơi trên cơ thể, mặt bầm tím. Phát hiện sự việc, những người dân xung quanh đã vào can ngăn, đưa ông Nam đi nhập viện cấp cứu.

Ông Nam bị đánh bầm dập, thâm tím mặt mày và thương tật 14%.

Kết quả giám định của Trung tâm Giám định Pháp y Nghệ An cho thấy ông Nam bị đánh gây thương tích 14%.

Được biết, từ khi khai trương quán trà chanh, bố con ông Quyền và Lãn liên tục bị người dân xung quanh phản ánh việc mở nhạc quá to. Người dân phản ánh nhưng phía quán trà chanh này có thái độ thách thức, coi thường người dân.

Ngày 28 Tết, bác sĩ Nam đi từ nhà ra ngoài đường nhưng bị xe của quán đậu chắn hết lối ra vào. Ông Nam liền nhắc nhở thì bị người trong quán chửi bới, đe dọa.

Không dừng lại ở đây, sau khi doạ dẫm, chủ tiệm Trà Chanh còn đưa xe ô tô bít cổng ra vào của nhà ông Nam khiến không ai đi ra vào nhà được.

Được biết, sau khi cơ quan công an khởi tố vụ án, gia đình chủ quán trà chanh nhiều lần qua xin lỗi và hỗ trợ một phần chi phí điều trị nhưng phía gia đình ông Nam cho biết sẽ để cơ quan pháp luật làm rõ và xử lý nghiêm vụ việc.