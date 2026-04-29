Tại họp báo Bộ Nội vụ chiều 28/4, ông Nguyễn Duy Cường, Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ) đã thông tin liên quan đến việc điều chỉnh mức lương cơ sở.

Ông Cường cho biết, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Trong đó, dự kiến từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 2.340.000 đồng/tháng lên 2.530.000 đồng/tháng (tương đương 8%).

" Đảng ủy Chính phủ đã báo cáo và được Bộ Chính trị thống nhất điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 2.340.000 đồng lên 2.530.000 đồng từ ngày 1/7 ", ông Nguyễn Duy Cường nói.

Ông Nguyễn Duy Cường, Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ).

Theo đại diện Bộ Nội vụ, ngày 24/4, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp thẩm định đối với dự thảo Nghị định này.

Trên cơ sở kết luận thẩm định, Bộ Nội vụ sẽ hoàn thiện dự thảo, báo cáo Chính phủ xem xét, ban hành theo đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm thời điểm có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Theo dự thảo Nghị định được Bộ Nội vụ lấy ý kiến trước đó, cơ quan này đề xuất mức lương cơ sở áp dụng từ ngày 1/7 là 2,53 triệu đồng/tháng (tăng 190.000 đồng so với hiện hành).

Mức lương cơ sở trên là căn cứ tính lương trong các bảng lương, phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật, đồng thời dùng để tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định cũng như tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Tại dự thảo, Bộ Nội vụ quy định 9 nhóm hưởng lương, phụ cấp áp dụng mức lương cơ sở mới.

Một là cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp xã quy định tại Điều 1 Luật Cán bộ, công chức.

Hai là viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Điều 1 Luật Viên chức.

Ba là người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 111/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định số 204/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Bốn là người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 126/2024 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Năm là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc quân đội.

Sáu là sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc lực lượng công an.

Bảy là người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

Tám là hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc quân đội; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc ngành công an.

Chín là người hoạt động không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố.

Ngoài hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc quân đội; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc công an; người hoạt động không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố, 7 nhóm còn lại thuộc đối tượng áp dụng chế độ tiền thưởng.