Bỏ bàn trà để đặt bàn dài trong phòng khách đang thành xu hướng: Nhìn thì mê nhưng nhiều người ở vài tháng đã muốn đổi lại

Trước đây, phòng khách của phần lớn gia đình gần như có một “công thức” cố định: sofa, bàn trà và kệ tivi. Chỉ cần đủ ba món này là phòng khách đã được xem như hoàn chỉnh.

Nhưng vài năm gần đây, cách bố trí này đang thay đổi khá rõ. Nhiều gia đình trẻ bỏ hẳn bàn trà, thậm chí bỏ cả kệ tivi, dành khoảng trống ở giữa phòng khách cho một chiếc bàn dài.

Nhìn trên ảnh, cách bố trí này thực sự rất hấp dẫn. Một chiếc bàn gỗ dài đặt cạnh sofa vừa đẹp, vừa có cảm giác giống quán cà phê hoặc thư viện tại nhà. Trẻ có thể học bài, bố mẹ làm việc, cả nhà cùng ăn uống, đọc sách hay trò chuyện.

Thế nhưng, sau khi thử áp dụng, không ít người lại thừa nhận: Bàn dài không phải món nội thất cứ đẹp là nên mua.

Vì sao nhiều người thích đặt bàn dài trong phòng khách? Không khó hiểu khi kiểu thiết kế này ngày càng phổ biến. So với bàn trà, bàn dài rõ ràng có nhiều công năng hơn.

Một chiếc bàn nhưng dùng được cho rất nhiều việc

Bàn trà truyền thống thường chỉ dùng để đặt cốc nước, hoa quả, đồ ăn nhẹ hoặc vài món đồ linh tinh. Trong khi đó, một chiếc bàn dài có thể đảm nhiệm cùng lúc nhiều chức năng.

Buổi sáng, đây có thể là bàn ăn. Ban ngày trở thành bàn làm việc. Buổi tối trẻ ngồi học, người lớn đọc sách hoặc cả gia đình cùng ngồi chơi.

Với những căn hộ không có phòng làm việc riêng, việc biến một phần phòng khách thành khu vực làm việc hoặc học tập thực sự khá hợp lý.

Đặc biệt với các gia đình trẻ, nhu cầu sử dụng phòng khách cũng đã thay đổi. Phòng khách không còn chỉ để tiếp khách hay xem tivi mà trở thành nơi cả gia đình dành nhiều thời gian nhất trong ngày.

Không gian được tận dụng nhiều hơn

Một ưu điểm khác của bàn dài là giúp phòng khách bớt tình trạng “đẹp nhưng ít dùng”.

Nhiều căn hộ có phòng khách khá rộng nhưng phần lớn thời gian chỉ có sofa được sử dụng. Khoảng không trước sofa gần như bị bỏ trống.

Khi đặt bàn dài, diện tích này có thể trở thành khu vực ăn uống, làm việc hoặc đọc sách.

Một số gia đình còn kết hợp bàn dài với hệ tủ sách phía sau sofa. Toàn bộ phòng khách khi đó giống như một “không gian sinh hoạt chung” thay vì phòng tiếp khách truyền thống.

Nhìn về công năng, đây rõ ràng là một cách bố trí đáng cân nhắc. Nhưng vấn đề bắt đầu xuất hiện khi kiểu thiết kế đẹp trên mạng được bê nguyên vào một căn nhà có diện tích và thói quen sinh hoạt hoàn toàn khác.

Sau vài tháng sử dụng, vì sao nhiều người lại thấy hối hận?

Một số người từng thử đặt bàn dài trong phòng khách cho biết thời gian đầu họ rất hài lòng. Nhưng chỉ sau vài tháng, những bất tiện bắt đầu xuất hiện.

1. Phòng khách nhỏ rất dễ trở nên chật chội

Đây là vấn đề phổ biến nhất. Bàn dài thường có chiều dài khoảng 1,4-2 m, chiều rộng 70-90 cm. Nếu cộng thêm khoảng trống cần thiết để kéo ghế và di chuyển, diện tích chiếm dụng thực tế không hề nhỏ.

Trong những căn hộ có phòng khách chỉ khoảng 10-15m², một chiếc bàn lớn có thể nhanh chóng biến không gian vốn thoáng thành nơi đầy đồ nội thất.

Điều đáng nói là khi xem ảnh trên mạng, mọi người thường chỉ chú ý đến chiếc bàn đẹp mà quên mất khoảng trống xung quanh nó.

Một chiếc bàn dài không thể đặt sát mọi thứ. Người sử dụng vẫn cần đủ không gian kéo ghế, đi lại và mở cửa tủ. Nếu phòng khách nhỏ, rất dễ xảy ra tình trạng vừa bước vào nhà đã phải luồn qua bàn ghế.

Vì vậy, thay vì nhìn tổng diện tích căn hộ, nên nhìn vào diện tích thực tế của phòng khách trước khi quyết định.

2. Phòng khách đa chức năng chưa chắc đã thoải mái hơn

Một trong những lý do mọi người thích bàn dài là khả năng biến phòng khách thành nơi ăn uống, học tập và làm việc.

Nhưng “đa chức năng” đôi khi cũng đồng nghĩa với việc căn phòng không còn phục vụ tốt chức năng chính nào.

Nếu một người đang làm việc ở bàn trong khi người khác xem tivi, cả hai có thể cùng bị ảnh hưởng. Trẻ học bài tại phòng khách cũng dễ mất tập trung khi có người nói chuyện hoặc xem phim.

Đặc biệt với gia đình đã có bàn ăn và phòng làm việc riêng, việc đặt thêm một chiếc bàn dài trong phòng khách đôi khi chỉ khiến căn phòng trở nên nặng nề hơn.

Phòng khách vốn là nơi để ngồi xuống, nghỉ ngơi và thư giãn. Khi được lấp đầy bởi bàn, ghế, sách vở và máy tính, cảm giác thư thái có thể giảm đi đáng kể.

3. Bàn càng lớn càng dễ biến thành nơi chứa đồ

Đây có lẽ là vấn đề khiến nhiều người bất ngờ nhất.

Một mặt bàn rộng ban đầu trông rất đẹp và tối giản. Nhưng chỉ cần vài tuần sinh hoạt, trên đó có thể xuất hiện đủ thứ: sách, giấy tờ, đồ chơi trẻ em, máy tính, sạc điện thoại, chìa khóa, túi xách, đồ ăn…

Và có một quy luật khá thú vị trong nhà ở: Mặt phẳng càng lớn càng dễ được dùng để đặt đồ.

Bàn trà nhỏ đôi khi chỉ cần vài phút là dọn xong. Nhưng một chiếc bàn dài được cả gia đình sử dụng có thể trở thành “trạm trung chuyển” của mọi món đồ trong nhà.

Nếu gia đình không có thói quen dọn dẹp thường xuyên, phòng khách rất dễ tạo cảm giác bừa bộn. Chưa kể khi bàn được sử dụng để ăn uống, việc vệ sinh cũng nhiều hơn. Vết dầu, thức ăn, nước uống phải được lau ngay nếu không muốn chiếc bàn luôn trong trạng thái nhếch nhác.

Vậy có nên bỏ bàn trà để dùng bàn dài?

Câu trả lời không nằm ở xu hướng mà nằm ở cách gia đình sử dụng phòng khách.

Bàn dài khá phù hợp với những gia đình không có phòng làm việc riêng, thường xuyên làm việc tại nhà, có trẻ cần khu vực học tập hoặc thực sự muốn phòng khách trở thành nơi sinh hoạt chung.

Ngược lại, nếu diện tích phòng khách nhỏ, gia đình đã có bàn ăn lớn hoặc nhu cầu chủ yếu chỉ là nghỉ ngơi và xem tivi, một chiếc bàn dài có thể là món nội thất dư thừa.

Trước khi mua, tốt nhất nên dùng băng dính đánh dấu kích thước chiếc bàn dự định đặt xuống sàn trong vài ngày. Sau đó thử đi lại, kéo ghế và sinh hoạt như bình thường.

Cách thử đơn giản này sẽ giúp bạn nhìn thấy điều mà những bức ảnh nội thất đẹp trên mạng thường không thể hiện: Khoảng trống để sống quan trọng không kém món đồ được đặt trong phòng.

Xu hướng nội thất luôn thay đổi. Bàn trà từng là món đồ gần như bắt buộc, rồi đến thời điểm nhiều người muốn bỏ nó đi. Bàn dài có thể là một lựa chọn thú vị tiếp theo.

Nhưng cuối cùng, một căn nhà đẹp không phải là căn nhà có nhiều món đồ hợp xu hướng nhất, mà là nơi những món đồ thực sự phù hợp với cách gia đình mình sinh hoạt.