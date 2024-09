Mới đây, Hoa Hậu Văn Hóa Hữu Nghị Quốc Tế 2025 tổ chức buổi Tọa đàm: Hoa hậu Văn Hóa Hữu Nghị Quốc Tế 2025 với chủ đề "Vẻ đẹp văn hoá - Hữu nghị bền lâu" ở Đà Nẵng. Xuất hiện tại sự kiện là ca sĩ/MC Phan Anh cùng các giám khảo như diễn viên - MC Tuấn Tú, Mai Ngô và nam MC Quang Anh.

MC Quang Anh gây ấn tượng với khả năng dẫn dắt khéo léo. Đặc biệt, Quang Anh cũng làm giám khảo trong chương trình Siêu mẫu nhí, thuộc chuỗi chương trình “Xuân Quê Hương”.

Tại workshop vừa qua, riêng Mai Ngô nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các bạn sinh viên. Người đẹp xuất hiện với bộ váy trắng tôn dáng gợi cảm, toát lên phong thái cuốn hút qua mỗi bước đi. Đặc biệt, nàng Á hậu chiếm spotlight cùng những bài chia sẻ “bí kíp” thú vị.

“Nói đi đôi với làm”, Mai Ngô còn tận tình hướng dẫn các bạn trẻ từ ánh mắt, tư thế, dáng đứng đẹp cho đến cách thể hiện cá tính một cách hoàn hảo nhất. Đồng thời, cô cũng khuyến khích sự sáng tạo và truyền động lực cho mọi người quen với việc đứng trước đám đông.

Đặc biệt, màn giao lưu catwalk hô tên của Mai Ngô với các sinh viên khiến hội trường trở nên bùng nổ hơn bao giờ hết. 2 năm sau khi trở thành Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2022, Mai Ngô vẫn giữ được nét đặc trưng riêng từng giúp cô chinh phục nhiều fan sắc đẹp.

Do đó, nhờ supporter của The Next Gentleman 2024 truyền thụ kinh nghiệm, nhiều sinh viên cả nam và nữ đều đem đến các phần catwalk hô tên sôi động.

Có thể nói, Mai Ngô đã nhanh chóng “đào tạo” nên hàng loạt ứng cử viên hoa hậu ngay trên sân khấu workshop lần này. Sự tận tình của Mai Ngô nhận được ủng hộ nồng nhiệt từ các bạn sinh viên. Nhiều người hô lớn tên Mai Ngô, liên tục xin chữ ký và chụp ảnh cùng cô.

Đặc biệt, sau khi được Mai Ngô tiết lộ hàng loạt “bí kíp” mang tính thực tế cao, không ít bạn sinh viên nữ nhanh chóng cân nhắc tranh tài tại Hoa Hậu Văn Hóa Hữu Nghị Quốc Tế 2025, cuộc thi mà Mai Ngô đang là đại sứ kiêm thành viên ban giám khảo.

Mai Ngô thổ lộ: “Với vai trò là đại sứ kiêm thành viên ban giám khảo của “Hoa Hậu Văn Hóa Hữu Nghị Quốc Tế 2025”, tôi muốn thông qua những chia sẻ kinh nghiệm thực tế của mình để giúp cuộc thi có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn, để mọi người hiểu được rõ về giá trị tốt đẹp mà đấu trường nhan sắc này hướng đến".

Trước đó, dàn ban tổ chức và ban giám khảo, đại sứ của cuộc thi Hoa Hậu Văn Hóa Hữu Nghị Quốc Tế 2025 cùng các tình nguyện viên đã tham gia chiến dịch dọn rác tại bãi biển Đà Nẵng.

Hoạt động này không chỉ góp phần làm sạch môi trường mà còn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ các tài nguyên thiên nhiên, những giá trị thẩm mỹ mà cuộc thi luôn hướng tới.

Sau buổi tọa đàm tại Đà Nẵng, Hoa Hậu Văn Hóa Hữu Nghị Quốc Tế 2025 tiếp tục có buổi workshop dự kiến diễn ra tại TP.HCM và tại Hà Nội vào tháng 9.