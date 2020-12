Bộ ảnh Son Ye Jin bật khóc nức nở, đến mức đứng không vững khi lần đầu giành giải Ảnh hậu hồi 12 năm trước hot trở lại

Son Ye Jin từng được xem là "tường thành" cả về nhan sắc lẫn diễn xuất. Thành tích 5 lần thắng giải Ảnh hậu của cô là rất hiếm có đối với các nghệ sĩ nữ của xứ Hàn thuộc thế hệ 8x.

Miệt mài góp mặt trong rất nhiều dự án phim từ những năm 2000, đến năm 2008, Son Ye Jin đã chính thức chạm tay vào giải Ảnh hậu tại lễ trao giải Rồng Xanh. Đây là một trong 3 giải thưởng điện ảnh uy tín bậc nhất xứ sở kim chi và được mệnh danh như Oscar của Hàn Quốc.

Nhân dịp tròn 12 năm chạm tay vào chiếc cúp danh giá, những bức ảnh trong quá khứ của Son Ye Jin tại Rồng Xanh 2008 cũng bất ngờ hot trở lại và trở thành đề tài được nhiều netizen bàn tán trên Twitter.

Xem lại loạt ảnh, khán giả không khỏi bồi hồi với những cảm xúc của Son Ye Jin khi được xướng tên ở hạng mục Ảnh hậu. Trên sân khấu, nữ diễn viên không ngừng rơi nước mắt vì đã vượt qua nhiều cái tên đình đám khác để giành được giải thưởng danh giá này. Thậm chí, vì quá xúc động, có lúc Son Ye Jin đã loạng choạng và không nói nên lời.

Son Ye Jin bật khóc nức nở, loạng choạng như sắp ngất khi nhận được giải thưởng Ảnh hậu.

Theo đó, bộ phim Vợ tôi đã kết hôn mà Son Ye Jin đóng cùng với cố diễn viên Kim Joo Hyuk đã giúp cô giật liền 3 giải thưởng tại Rồng Xanh năm đó bao gồm: Ảnh hậu, Diễn viên nổi tiếng và Cặp đôi xuất sắc nhất với Kim Joo Hyuk.

Vợ tôi đã kết hôn là bộ phim xoay quanh nhân vật In Ah (Son Ye Jin thủ vai), cô là một người vợ hoàn hảo, tâm đầu ý hợp với anh chàng Deok Hoon (Kim Joo Hyuk) cả về sở thích lẫn tính cách. Hôn nhân của cả hai đẹp như mơ cho tới khi In Ah muốn… cưới một người đàn ông khác, nhưng lại không muốn chia tay Deok Hoon vì cô cũng rất yêu anh. Trước cô vợ "oái oăm" như vậy, Deok Hoon buộc lòng để In Ah lấy chồng thứ hai. Câu chuyện tình giữa hai người đàn ông và một người phụ nữ bắt đầu.

Son Ye Jin cuối đầu sau khi lần đầu tiên chạm tay vào chiếc cúp Ảnh hậu của Rồng Xanh 2008.

Được biết Rồng Xanh 2020 sẽ được tổ chức vào ngày 11/12 tới đây tại Paradise City, Incheon.