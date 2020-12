"Hạ cánh nơi anh" của Hyun Bin - Son Ye Jin giành được giải Phim hay nhất châu Á, nhưng kịch bản xuất sắc nhất lại thuộc về cái tên này

Mới đây, Giải thưởng Hàn Lâm Sáng tạo Châu Á - Asian Academy Creative Awards (AAA) đã chính thức được diễn ra tại Singapore, tuy nhiên vì tình hình dịch bên nên lễ trao giải chỉ diễn ra online. Đây là một giải thưởng uy tín hàng đầu của truyền hình châu Á, nhằm tôn vinh những chương trình truyền hình, những đơn vị sản xuất chuyên nghiệp và có tên tuổi trong khu vực gần 50 hạng mục giải thưởng danh giá.

Sau khi gây bất ngờ ở lễ trao giải MAMA, Hạ cánh nơi anh tiếp tục nhận được đánh giá cao tại Asian Academy Creative Awards khi xuất sắc nhận được giải thưởng phim Châu Á xuất sắc nhất. Đây cũng là lần hiếm hoi mà dự án truyền hình có sự góp mặt của Hyun Bin - Son Ye Jin nhận được công nhận ở hạng mục cao nhất.

Hạ cánh nơi anh xuất sắc giành được giải thưởng lớn ở quốc tế.

Ở hạng mục Kịch bản xuất sắc nhất, bộ phim truyền hình kinh dị Lời nguyền của đài tvN đã gây bất ngờ khi vượt qua nhiều cái tên để giành lấy giải thưởng này.

Lời nguyền kể về cuộc chiến của nữ phóng viên Im Jin Hee (Uhm Ji Won) trong công cuộc vạch trần những góc khuất đằng sau tập đoàn IT Forest của chủ tịch Jin Jong Hyun (Song Dong Il). Chủ tịch Forest bị ám ảnh bởi ma quỷ và có liên hệ mật thiết với một công ty tư vấn tâm linh cầm đầu bởi Jin Kyung (Jo Min Soo).

Trong khi điều tra, Jin Hee quen biết với nữ sinh So Jin (Jung Ji So) - một người có khả năng "điều khiển" cái chết bằng những pháp thuật Trung Hoa. Có thể nói, The Cursed sẽ là một trong những dự án "nặng đô" nhất tvN từng giới thiệu đến khán giả trong năm 2020. Mặc dù không gây được tiếng vang trên toàn châu Á như người "anh em" cùng nhà là Hạ cánh nơi anh, tuy nhiên với sự góp mặt của Song Dong Il, bộ phim cũng đủ sức càn quét ở quê nhà.

Lời nguyền chính là bộ phim gây bất ngờ khi giành được giải Kịch bản phim xuất sắc nhất tại Asian Academy Creative Awards 2020.