Gần đây một đoạn video đã khiến cộng đồng mạng vô cùng xôn xao. Chỉ vì mua nhà giá rẻ, một cặp vợ chồng trẻ tại Việt Nam đã đẩy bản thân và các con vào cảnh ngặt nghèo, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Cụ thể, hai vợ chồng gồm Lâm và Mai cho biết đã mua được một căn nhà rộng rãi dưới quê với mức giá chỉ 2 chỉ vàng (hơn 30 triệu đồng theo thời giá hiện nay). Đây là mức giá rẻ đến bất ngờ so với một căn nhà đất, rộng lớn và nhiều phòng. Ngày mua nhà, Mai vui vẻ nói: "Nếu căn nhà này bán rẻ thì tôi sẽ mua". Cô cũng khoe chồng khi mua được nhà với 2 chỉ vàng, mặc cho chồng bày tỏ sự nghi hoặc.

Theo chia sẻ từ người bàn giao là dì Bảy thân thiết với gia đình, căn nhà được xây vào ngày Tam Nương nên xui xẻo. Trước đó đã có 2 đời chủ nhưng có đến 3 người vong mạng vì căn nhà. Tuy vậy, Mai vẫn đồng ý mua và còn nói "em không tin trên đời này có ma".

Thế nhưng Mai không biết rằng chính câu nói đó đã đẩy cô và chồng cùng các con vào những bi kịch phía trước. Từ khi dọn vào ở, cả gia đình luôn trông thấy những hiện tượng đáng sợ, lăm le cướp đi con của Mai bằng mọi giá.

Thực chất, đây chính là nội dung của dự án phim Việt mang tên Nhà Hai Chủ sắp ra mắt khán giả. Đoạn trailer mới đã khiến ai nấy giật mình khi chứng kiến căn nhà ẩn chứa oán khí nồng nặc, đe doạ tính mạng vợ chồng Lâm. Bộ phim của cặp đạo diễn Trần Duy Linh - Phạm Trung Hiếu gây chú ý bởi bối cảnh, góc quay miền quên bình dị nhưng cũng gây nổi da gà.

Trâm Anh, NSƯT Kim Phương trong phim

Trailer Nhà Hai Chủ

Đặc biệt, phim quy tụ dàn diễn viên từng gây sốt trong Lật Mặt, gồm NSƯT Kim Phương, Trâm Anh, Kim Hải, Tạ Lâm. Trong đó, Trâm Anh và Kim Hải lần đầu đóng vai vợ chồng dù từng không ít lần tham gia chung Lật Mặt.

Poster bộ phim

Nhà Hai Chủ ra rạp vào ngày 26/12/2025, có suất chiếu sớm vào 24 và 25/12.