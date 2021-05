BN5046 ở Thanh Hóa khai báo không trung thực, di chuyển phức tạp

Chiều 22/5, ngay sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 mới tại xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hoá, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn đã trực tiếp về địa phương chỉ đạo công tác khoanh vùng, truy vết, cách ly kịp thời các trường hợp nguy cơ lây nhiễm.

Ông yêu cầu lực lượng chức năng khẩn trương lập chốt chặn phong toả 1 ngõ của thôn 7, xã Thiệu Phúc, là khu vực nhà ở của anh trai bệnh nhân mà bệnh nhân có đến.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê bình chính quyền địa phương còn lơ là, buông lỏng quản lý, kiểm soát, để lọt người từ vùng dịch về người về địa phương mà không được kiểm soát, khi bệnh nhân bị bệnh đi khám mới truy vết được. Đối với người đi về từ vùng dịch đã có quy định thực hiện cách ly nhưng không thực hiện khai báo y tế; khai báo không trung thực, không thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch.

Ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo truy vết, cách ly tại thôn 7, xã Thiệu Phúc.

Qua truy vết cho thấy, BN5046 có biểu hiện không khai báo, khai báo không trung thực gây khó khăn cho công tác khoanh vùng, kiểm soát nguồn nguy cơ lây nhiễm. Ông Đỗ Minh Tuấn yêu cầu lãnh đạo và các cơ quan chức năng huyện Thiệu Hoá khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ, căn cứ quy định của pháp luật để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, xem xét xử lý hình sự trên cơ sở mức độ vi phạm.

Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện Thiệu Hóa, bệnh nhân về địa phương, thuê nhà nghỉ, có lịch trình di chuyển, tiếp xúc rất phức tạp, huyện Thiệu Hóa yêu cầu tạm thời dừng, đóng cửa tất cả nhà nghỉ, nhà hàng, quán ăn trên địa bàn thị trấn Thiệu Hoá từ chiều tối 22/5, huy động tổng lực truy vết.

Tính đến sáng ngày 24/5, huyện Thiệu Hóa đã truy vết được 38F1, 383 F2 và hàng nghìn trường hợp F3. Các trường hợp F1 đều cho kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2.

Trao đổi với PV sáng 24/5, ông Nguyễn Đình Lam - Chủ tịch UBND thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa cho biết: "Bệnh nhân có lịch trình di chuyển nhiều nơi, đi nhiều quán. Để phục vụ công tác truy vết, cách ly những người liên quan chúng tôi động viên các hộ kinh doanh trên địa bàn thị trấn tạm thời đóng cửa. Trên địa bàn thị trấn đến hiện tại đã truy vết được 19F1, 134F2. Hiện cơ bản các hộ thực hiện tốt".

Lực lượng công an lập chốt phong tỏa tại thôn 7, xã Thiệu Phúc

Cũng theo thông tin từ Công an huyện Thiệu Hóa, hiện toàn bộ khu vực nhà nghỉ Trường An, nhà hàng Lẩu Sen ở thị trấn Vạn Hà; khu vực thôn 7, xã Thiệu Phúc gồm nhà của bệnh nhân, anh trai bệnh nhân, các hộ liền kề và các khoa, phòng của Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa là nơi có yếu tố dịch tễ liên quan đến bệnh nhân đã được phun tiêu độc khử trùng và tiến hành phong tỏa. Công an huyện Thiệu Hóa cũng lập 3 chốt phong tỏa toàn bộ thôn 7 xã Thiệu Phúc.

BN5046 có hành trình di chuyển rất phức tạp, quan hệ với nhiều đối tượng nghi nghiện ma túy trên địa bàn thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa. Bệnh nhân này còn có hành vi khai báo không trung thực nên Công an huyện Thiệu Hóa đang tiếp tục truy vết rà soát các trường hợp F1, F2, F3 có liên quan đến bệnh nhân này.

Nhà chức trách địa phương đã tiến hành phong tỏa, khử khuẩn, cách ly những khu vực bệnh nhân này di chuyển đến và củng cố các tài liệu chứng cứ, nếu đủ điều kiện thì sẽ điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nhà hàng, quán ăn tại thị trấn Vạn Hà tạm thời đóng cửa phục vụ công tác phòng chống dịch

Trước đó, chiều 22/5, tại huyện Thiệu Hóa ghi nhân 1 trường hợp mắc COVID-19, là BN5046, địa chỉ tại thôn 7, xã Thiệu Phúc, làm nghề xây dựng tự do tại Hà Nội.

Theo điều tra dịch tễ, vào lúc 10h ngày 18/5, bệnh nhân từ ngõ 83, Phúc Lợi, Long Biên, TP Hà Nội về Thiệu Hóa bằng phương tiện xe khách (nhà xe Tùng Lâm, lúc này trên xe có khoảng 10 khách). Xe về đến thị trấn Thiệu Hóa lúc 13h30. Sau khi xuống xe, bệnh nhân vào thuê phòng nghỉ tại nhà nghỉ Trường An (thị trấn Thiệu Hóa), bệnh nhân ở đó một mình.

Khoảng thời gian từ 19h đến 22h, bệnh nhân có rủ 2 người bạn tên Hòa và Hoàng đi ăn lẩu tại Quán Sen gần trường lái Hưng Đô sau đó về nhà nghỉ một mình.

11h trưa ngày 19/5, bệnh nhân có đi ăn cơm ở quán bên cạnh nhà nghỉ (không nhớ tên quán); đến 19h ngày 19/5 lại đi ăn lẩu cùng người bạn tên Toàn ở cùng thôn.

Ngày 20/5, bệnh nhân ở trong nhà nghỉ không đi đâu. Đến 22h bệnh nhân có triệu chứng ho và nôn ra máu nên gọi điện cho anh trai xuống đón về nhà tại thôn 7, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa.

Sáng này 21/5, từ 7h đến 11h bệnh nhân được anh trai chở bằng xe máy xuống khám tại Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa, sau đó về nhà. Đến 13h ngày 21/5 bệnh nhân được anh trai chở bằng xe máy xuống Bệnh viện Phổi khám và nhập viện điều trị.

Nhận được thông tin, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã lấy mẫu xét nghiệm cho cho kết quả dương tính vào chiều 22/5.