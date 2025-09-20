BLV Tạ Biên Cương và những câu nói bất hủ gợi ký ức rực rỡ của ĐT Việt Nam, 8x, 9x nghe mà hoài niệm

Nếu âm nhạc có Mỹ Tâm, Đan Trường, phim ảnh có "Hoàn Châu Cách Cách" hay "Những ngã rẽ cuộc đời", thì bóng đá Việt Nam với thế hệ 8x, 9x lại gắn liền với một giọng bình luận giàu cảm xúc của BLV Tạ Biên Cương. Những câu nói của anh không chỉ vang lên ở các trận cầu lịch sử, mà còn trở thành một phần ký ức thanh xuân của hàng triệu người hâm mộ.

BLV Tạ Biên Cương – giọng nói của ký ức bóng đá Việt

Sinh năm 1982, tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Tạ Biên Cương gia nhập VTV từ những năm 2006–2007. Giọng bình luận đầy cảm xúc, cách ví von "nhiều khi hơi lạ" nhưng giàu hình ảnh đã biến anh thành một phần không thể thiếu trong ký ức bóng đá của nhiều người trẻ. Đặc biệt, những trận cầu lịch sử của bóng đá Việt Nam càng khiến tên tuổi của anh được nhắc lại nhiều hơn.

Trong suốt gần hai thập kỷ, BLV Biên Cương đã gắn bó với hầu hết các trận đấu quan trọng của bóng đá Việt Nam từ chức vô địch AFF Cup 2008, kỳ tích U23 châu Á 2018, đến AFF Cup 2018 và vòng loại World Cup 2022. Ở mỗi thời khắc, giọng bình luận của anh đều góp phần tạo nên cảm xúc khó quên cho người hâm mộ.

BLV Tạ Biên Cương

AFF Cup 2008 – "Đây, đây là đỉnh cao của bóng đá Việt Nam!"

Ngày 28/12/2008, sân Mỹ Đình nổ tung sau cú đánh đầu của Lê Công Vinh vào lưới Thái Lan, giúp Việt Nam lần đầu tiên vô địch Đông Nam Á. Giây phút ấy, BLV Tạ Biên Cương hét lên trong phấn khích:

"Đây, đây là đỉnh cao của bóng đá Việt Nam!"

Câu nói ấy đã đi vào lịch sử, được hàng triệu người nhớ mãi như một biểu tượng của niềm tự hào. Bên cạnh đó, những lời bình khác như:

"Chúng ta đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi"; "Bóng đá Việt Nam đã lên đỉnh Đông Nam Á."

Đối với nhiều 8x, 9x, chức vô địch AFF Cup 2008 chính là dấu mốc thanh xuân, còn giọng nói của BLV Biên Cương là âm thanh gắn liền với khoảnh khắc hạnh phúc ấy.

U23 châu Á 2018 – cổ tích giữa trời tuyết trắng

Mười năm sau, bóng đá Việt Nam tạo nên kỳ tích mới khi U23 Việt Nam tiến vào chung kết U23 châu Á 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc). Trận đấu diễn ra trong bão tuyết, nhưng nhiệt huyết của các cầu thủ và giọng bình luận giàu cảm xúc của BLV Biên Cương đã sưởi ấm trái tim hàng triệu người hâm mộ:

"Chúng ta đang viết nên câu chuyện cổ tích giữa trời tuyết trắng".

"U23 Việt Nam đã đi vào lịch sử, những chiến binh sao vàng đã khiến cả châu Á phải ngả mũ".

"Tuyết rơi trắng trời nhưng không thể làm nguội đi trái tim nóng bỏng của các cầu thủ Việt Nam".

Khoảnh khắc Quang Hải vẽ nên "cầu vồng trong tuyết" càng được tôn vinh bởi cách truyền tải của BLV. Với thế hệ trẻ, đây là một trong những ký ức bóng đá không thể phai nhòa.

Top 10 câu nói để đời của BLV Tạ Biên Cương

Ngoài AFF Cup 2008 và U23 châu Á 2018, BLV Biên Cương còn để lại nhiều câu nói "bất hủ":

1. "Đây, đây là đỉnh cao của bóng đá Việt Nam!" – AFF Cup 2008.

2. "Chúng ta đang viết nên câu chuyện cổ tích giữa trời tuyết trắng." – U23 châu Á 2018.

3. "Tuyết rơi trắng trời nhưng không thể làm nguội đi trái tim nóng bỏng của các cầu thủ Việt Nam."

4. "Không ghi bàn, Việt Nam như thợ săn không súng, chấp nhận về nhì nhưng thầy Park vẫn về nhất. Nếu khóc, đừng khóc vì thất bại mà khóc vì chúng ta sẽ không còn thầy Park ở đó sau trận hôm nay." – khi chia tay HLV Park Hang Seo.

5. "HLV Park Hang Seo với những cú đấm vào không gian quen thuộc." – mô tả phong cách ăn mừng của thầy Park.

6. "Ngon như sầu riêng Đắk Lắk." – một ví von hài hước gây sốt mạng xã hội.

7. "Indonesia đổi số áo để làm Việt Nam hoa mắt, còn Việt Nam không cần đổi số áo cũng làm Indonesia hoa mắt."

8. "Năm xưa vượt tuyết Thường Châu, năm nay nắng nóng cũng đâu nản lòng."

9. "Chức vô địch như một giấc mộng đêm hè của đội tuyển Anh." – bình luận Euro.

10. "Bóng đá Việt Nam đã lên đỉnh Đông Nam Á." – AFF Cup 2008.