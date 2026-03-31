Blive Mart Kick-off 2026: Bell Đức đồng hành chuỗi siêu thị Blive Mart phủ sóng toàn quốc

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Blive Mart chính thức "kích hoạt" hệ sinh thái bán lẻ thế hệ mới, kết hợp công nghệ sinh học tiêu chuẩn Đức với nền tảng chuyển đổi số O2O toàn diện, mở ra giai đoạn bứt phá mạnh mẽ trên thị trường bán lẻ Việt Nam

Blive Mart đang tiên phong trong triển khai chuỗi và đồng bộ hệ thống, đặc biệt là sự hỗ trợ toàn diện dành cho các siêu thị thành viên từ việc triển khai setup cơ sở, chiến lược bán hàng, chương trình marketing phủ sóng cho từng siêu thị tại khu vực.

Với chiến lược mở rộng trên 34 tỉnh thành, Blive Mart đặt mục tiêu kiến tạo mạng lưới bán lẻ linh hoạt, tối ưu chi phí và tạo cơ hội tăng trưởng bền vững cho hàng nghìn đối tác trên cả nước.

Hệ sinh thái "Win – Win – Win": Động lực bứt phá thị trường bán lẻ

Phát biểu tại sự kiện, ông Đặng Quang Dũng – Tổng Giám đốc tập đoàn Blive Mart nhấn mạnh: "Chúng tôi đang tạo một giải pháp trọn vẹn cho việc phân phối hàng tiêu dùng để khách hàng được mua giá tận gốc nhà máy". Đây cũng là định hướng xuyên suốt của Blive Mart trong việc phát triển hệ sinh thái mở, nơi tất cả các bên đều cùng phát triển.

Đối với đối tác mở siêu thị, Blive Mart mang đến mô hình kinh doanh đã được chuẩn hóa từ nguồn hàng, vận hành, marketing đến công nghệ quản lý. Hệ thống hỗ trợ toàn diện giúp các nhà đầu tư địa phương dễ dàng khởi nghiệp hoặc mở rộng mạng lưới bán lẻ hiện đại với chi phí tối ưu, giảm thiểu rủi ro và tăng tốc phát triển.

Đối với nhà cung cấp, Blive Mart trở thành kênh phân phối minh bạch, hiệu quả và ưu tiên các sản phẩm chất lượng và đặc biệt là hàng Việt Nam và sản phẩm địa phương. Điều này giúp các nhà sản xuất tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng thông qua hệ thống bán lẻ chuyên nghiệp và quy mô ngày càng mở rộng.

Đối với khách hàng, Blive Mart hướng tới trải nghiệm mua sắm tiện lợi, giá trị thật và dịch vụ tận tâm. Người tiêu dùng không chỉ tiếp cận sản phẩm chất lượng với mức giá hợp lý mà còn được thụ hưởng những giá trị cộng đồng mà hệ sinh thái Blive Mart mang lại.

Cú hích công nghệ sinh học: Mang lại trải nghiệm mới cho người tiêu dùng.

Bà Vũ Thị Minh Hoà - Chủ tịch tập đoàn Bell Đức Việt Nam chia sẻ về định hướng phát triển của Blive Mart.

Điểm nhấn nổi bật tại sự kiện Kick-off 2026 là việc Blive Mart cùng Nhà máy Bell Đức ra mắt bộ sản phẩm công nghệ sinh học tiêu chuẩn Đức với mức giá cạnh tranh chưa từng có. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm phổ cập lối sống xanh đến mọi gia đình Việt.

Các sản phẩm ứng dụng công nghệ nano sinh học tự nhiên giúp làm sạch hiệu quả, an toàn cho da tay và thân thiện với môi trường. Thiết kế dung tích lớn 3.5kg tối ưu chi phí bao bì, tập trung vào chất lượng tinh chất bên trong, giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo hiệu quả sử dụng.

Mỗi siêu thị Blive Mart khi đi vào vận hành sẽ sở hữu danh mục hàng hóa khổng lồ với gần 5.000 sản phẩm. Công ty cam kết sự đầu tư tổng thể và đồng bộ, từ nguồn hàng, ngân sách triển khai đến đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp.

Ngay tại buổi lễ, ông Lương Đặng Bảo Thái kí kết hợp tác cùng Blive Mart.

Đông đảo khách hàng, đối tác, nhà phân phối đã đến tham dự buổi lễ và kí kết hợp tác cùng Blive.

Đại diện Blive Mart cho biết, với mục tiêu nhằm đưa giá trị thực từ nhà máy đến tận tay người tiêu dùng nên Blive Mart khởi đầu với biên độ lợi nhuận thấp. Nhờ mô hình phân phối trực tiếp O2O, Blive Mart đã giảm bớt được khâu trung gian, giúp giảm giá thành từ 40-50% so với các sản phẩm cùng phân khúc trên thị trường. Đây chính là bước đi đột phá, đưa sản phẩm sinh học cao cấp trở thành lựa chọn phổ thông cho mọi gia đình, khách hàng được sử dụng sản phẩm chất lượng cao với giá cả cạnh tranh.

Chuyển đổi số O2O: Động cơ tăng trưởng của Blive Mart

Sức mạnh thực sự của Blive Mart không chỉ nằm ở các cửa hàng Offline mà còn nằm ở các kênh Online đó là App Blive Mart, Hàng nghìn Người nổi tiếng, KOL/KOC truyền thông trên nền tảng Social và các phiên Mega Livestream được tổ chức hàng tuần.

Đây là cầu nối đưa hàng triệu khách hàng đổ về 3.000 cửa hàng trên toàn quốc mỗi ngày. Blive Mart ra đời không chỉ để bán hàng, mà để kiến tạo một cộng đồng thịnh vượng, nơi hàng trăm nghìn NPP và hàng triệu khách hàng cùng chia sẻ giá trị thực.

Sự kiện Kick-off 2026 là cột mốc đánh dấu sự phát triển của Blive Mart trong giai đoạn mới. Với nền tảng công nghệ sinh học, hệ sinh thái O2O toàn diện và mô hình Win-Win-Win, Blive Mart đang từng bước kiến tạo xây dựng mô hình kinh doanh chuỗi siêu thị mới hiệu quả và bền vững.

Trong thời gian tới, Blive Mart đặt mục tiêu mở rộng mạnh mẽ hệ thống cửa hàng trên toàn quốc, đồng thời tiếp tục đưa các sản phẩm sinh học chất lượng cao đến gần hơn với người tiêu dùng. Đây được xem là bước tiến quan trọng giúp Blive Mart trở thành hệ sinh thái bán lẻ hiện đại, minh bạch và bền vững.

