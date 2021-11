BLACKPINK lần đần tiên trở lại sân khấu biểu diễn chung cực ấn tượng sau khi Lisa dương tính với Covid-19

Mới đây, chương trình WIB Kpop Awards 2021 đã tung ra buổi biểu biễu diễn của nhóm nhạc đình đám BLACKPINK.

WIB Kpop Awards 2021 là sự kiện được tổ chức trực tuyến ở Indonesia với sự tham gia của nhiều tên tuổi Kpop. Tại đây, BLACKPINK đã nhận được 2 giải thưởng là "The Most Pretty Savage" và "Always There, Always Can". Bên cạnh đó, nhóm còn chuẩn bị biểu diễn tiết mục Lovesick Girls trên sân khấu.





BLACKPINK tham gia chương trình WIB Kpop Awards 2021.

Nhóm nhạc biểu diễn tiết mục Lovesick Girls trên sân khấu. Sau khi Lisa thông báo dương tính với Covid-19, đây là lần đầu tiên người hâm mộ được nhìn thấy nhóm nhạc biểu diễn. Dù chương trình đã quay hình trước đó nhưng khán giả vẫn không khỏi phấn khích trước màn trở lại này. Sân khấu của BLACKPINK tại WIB Kpop Awards trở thành niềm an ủi lớn đối với người hâm mộ.



Lời nhắn nhủ của người hâm mộ gửi đến BLACKPINK.

Trong khi các nhóm khác đều lựa chọn diễn các ca khúc mới thì BLACKPINK lại trình diễn một bài hát của năm ngoái. Tuy nhiên, người hâm mộ rất trân trọng cơ hội này vì đây là lần đầu tiên nhóm biểu diễn chung trên sân khấu sau một thời gian dài.

Hàng loạt bình luận động viên BLACKPINK liên tục xuất hiện trên mạng xã hội: "Mong Lisa mau khỏe. Sân khấu này đã được ghi hình cách đây rất lâu, thậm chí trước chuyến đi Mỹ của họ", "Lisa sẽ trở nên tốt hơn và sau đó nhóm sẽ có màn trở lại, đúng không?", "Tôi muốn nhìn thấy họ cùng nhau trên sân khấu như vậy".