Sau khi lấy thiếu gia, làm dâu nhà hào môn, Hương Liên được chú ý hơn nhưng từ đây những ý kiến trái chiều cũng xuất hiện. Dù Hương Liên chỉ tập trung vào cuộc sống riêng, vun vén cuộc sống song một số người cho rằng cô đang cố khoe mẽ sự giàu có, cố gắng "phông bạt" với danh xưng dâu hào môn, cho rằng Hương Liên còn dùng túi hiệu fake... Trước những lời lẽ toxic này, Hương Liên đã có những đáp trả nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn, khiến người "bóc phốt" phải xoá bài.

Sau ồn ào, Hương Liên kín tiếng hơn. Gần đây trên story cá nhân, Hương Liên gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc đang tập đàn tranh.

Clip Hương Liên đàn tranh.

Được biết, Hương Liên đã học đàn tranh từ lâu và duy trì luyện tập đều đặn. Đàn tranh (còn gọi là thập lục huyền cầm - đàn 16 dây) là nhạc cụ truyền thống lâu đời, xuất hiện trong cả không gian cung đình, dân gian lẫn gia đình trí thức. Từ xưa, bộ môn này vốn gắn với hình ảnh thanh nhã, quý phái, thường được con gái nhà có điều kiện theo học như một phần của giáo dục nghệ thuật.

Cô nàng cũng gây chú ý với khoảnh khắc giản dị ở nhà.

Ngày nay, đàn tranh không chỉ là biểu tượng của nét đẹp truyền thống mà còn là bộ môn nghệ thuật giúp rèn luyện khả năng tập trung, sự kiên nhẫn, tính kỷ luật và sự tự tin khi biểu diễn. Chính vì vậy, hình ảnh Hương Liên kiên trì học đàn khiến nhiều người không khỏi ấn tượng: vừa mang nét cổ điển của “tiểu thư khuê các”, vừa cho thấy sự đầu tư nghiêm túc cho bản thân.

Thời gian gần đây trên mạng xã hội còn thấy người đẹp gốc Hà Nam đăng ảnh cưỡi ngựa.

Hiện chưa rõ Hương Liên có theo học bộ môn cưỡi ngựa một cách bài bản hay không, nhưng chỉ riêng việc tiếp cận và thực hành đã đủ gây chú ý. Cưỡi ngựa vốn được xem là môn thể thao gắn liền với tầng lớp thượng lưu, đòi hỏi chi phí luyện tập cao, không gian rộng rãi, ngựa được huấn luyện kỹ lưỡng cùng hệ thống trang thiết bị chuyên biệt.

Hương Liên cũng theo học múa ballet từ nhỏ. Ballet vốn được xem là bộ môn đòi hỏi tính kỷ luật cao, giúp người học rèn dáng, tạo phong thái mềm mại, thanh thoát. Đây cũng là lý do khiến Hương Liên luôn có dáng đứng thẳng, bước đi nhẹ nhàng và cách tạo dáng sang trọng tự nhiên.

Không ít lần Hương Liên khoe khoảnh khắc tập mua ba lê tại phòng tập.

Với các gia đình có điều kiện kinh kế, nuôi dạy tiểu thư, thiếu gia không chỉ dừng ở chuyện cho học trường tốt hay khoác lên người hàng hiệu, mà còn là việc gây dựng một “khung văn hóa” được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đây không đơn thuần là thú vui tao nhã, mà còn là “bảo chứng” cho giáo dưỡng và khí chất.

Ngoài năng khiếu nghệ thuật và phong cách sống sang trọng, nhan sắc của Hương Liên cũng là chủ đề thường xuyên được cư dân mạng đem ra “soi” kỹ. Nhiều người chỉ ra rằng cô sở hữu hàng loạt đặc điểm ngoại hình trùng khớp với những nét được nhân tướng học xem là “tướng phú quý” - vừa thanh tú vừa toát lên khí chất quý tộc.

Trước hết là đôi tai hơi vểnh - một đặc điểm thường được nhắc tới trong nhân tướng học phương Đông. Người có dái tai đầy đặn, vành tai cao và hơi vểnh ra ngoài được cho là người có vận khí tốt, dễ gặp may mắn trong cuộc sống. Đôi tai như vậy thường gắn với hình ảnh những người sinh ra đã có nền tảng tốt hoặc dễ gặp quý nhân phù trợ.

Đôi tanh vểnh quý tướng của Hương Liên.

Tiếp đó là phần vai mảnh, đôi chân dài, dáng người thon và tỷ lệ hình thể cân đối. Trong nhân tướng học lẫn trong quan niệm thẩm mỹ hiện đại, phần thân dưới dài và cân đối không chỉ mang ý nghĩa về vẻ đẹp mà còn tượng trưng cho sự vững vàng, có hậu vận tốt. Người có dáng đứng thẳng, vai mở và bước đi nhẹ thường được cho là có khí chất tự tin, được nuôi dưỡng trong môi trường chỉn chu, nề nếp.

Lưng vai mảnh, eo thon, chân đẹp....

Cuối cùng là gương mặt nhỏ, thanh tú, sống mũi cao, làn da trắng hồng mịn màng cùng mái tóc dày, đen bóng - những yếu tố vừa hợp chuẩn thẩm mỹ hiện đại, vừa mang nhiều ý nghĩa theo nhân tướng học.

Gương mặt nhỏ, cằm gọn thường được cho là người nhanh nhẹn, khéo léo. Sống mũi cao, thẳng thể hiện sự kiên định, có bản lĩnh. Trong khi đó, làn da sáng và mái tóc dày bóng khỏe thường được xem là biểu hiện của sức khỏe tốt, cuộc sống sung túc, ít vất vả.

Một số hình ảnh gần đây của Hương Liên.

Tổng hòa những đường nét này, Hương Liên mang vẻ đẹp thanh thoát, nhẹ nhàng nhưng không hề nhạt nhòa. Dân mạng vì thế mới hay nói vui: “Nhìn mặt thôi là biết số sướng”, hay “Tướng phú quý hiện hữu, không cần nói cũng thấy dâu hào môn toát ra rõ rệt”.

Ảnh: FBNV