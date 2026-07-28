Biofermin chia sẻ bí quyết chăm sóc đường ruột chuẩn Nhật

Điều đáng nói là phần lớn chỉ bắt đầu quan tâm khi triệu chứng đã rõ ràng, trong khi nguyên nhân gốc rễ - sự mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột - đã âm thầm tích tụ từ rất lâu trước đó.

Vấn đề tiêu hóa quen thuộc dễ bị bỏ qua

Tuấn Minh, 27 tuổi, nhân viên tiếp thị nội dung tại một công ty ở TP.HCM, là ví dụ điển hình của lối sống thiếu khoa học hiện nay. Guồng quay công việc khiến anh quen với việc bỏ bữa sáng, ăn trưa vội ngay tại bàn làm việc và thường xuyên thức khuya. Vài tháng gần đây, Minh hay bị đầy bụng sau bữa ăn, thỉnh thoảng táo bón rồi lại tiêu chảy. Tuy nhiên, anh cho rằng đó chỉ là tình trạng tạm thời và không đáng để tâm, cho đến khi những triệu chứng này lặp lại thường xuyên hơn.

Lối sống bận rộn, ăn uống thiếu khoa học là nguyên nhân hàng đầu gây rối loạn tiêu hóa ở người trẻ hiện nay.

Câu chuyện của Tuấn Minh không phải là cá biệt. Theo các chuyên gia tiêu hóa, những bữa ăn thiếu chất xơ, nhiều dầu mỡ và nhịp sinh hoạt xáo trộn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng loạn khuẩn đường ruột, gây ra các biểu hiện như đầy hơi, chướng bụng kéo dài. Điều đáng nói là phần lớn người trẻ chỉ thực sự chú ý đến sức khỏe tiêu hóa khi cơ thể đã phát ra những biểu hiện khó chịu rõ rệt. Trong khi đó, đường ruột là nơi tập trung phần lớn tế bào miễn dịch của cơ thể, đòi hỏi sự chăm sóc chủ động hơn thay vì chỉ tìm cách xử lý triệu chứng khi vấn đề đã phát sinh.

Biến kiến thức chăm sóc đường ruột thành trải nghiệm thú vị

Nhận thấy khoảng trống trong nhận thức này, Biofermin - thương hiệu men vi sinh dẫn đầu thị phần tại Nhật Bản trong 6 năm liên tiếp (theo Intage Inc. 2026), đã triển khai chiến lược truyền thông đa kênh để đưa kiến thức chăm sóc sức khỏe tiêu hóa đến gần hơn với người dùng. Thay vì những bài viết học thuật khó tiếp cận, thương hiệu lựa chọn cách truyền tải gần gũi thông qua hình ảnh, video ngắn và truyện tranh manga.

Một tối lướt Facebook, Tuấn Minh tình cờ dừng lại ở một video minh họa về các nhân vật hoạt hình mang phong cách Nhật Bản được xây dựng như những người bạn đồng hành cùng hệ tiêu hoá. Đó là hai nhân vật Acido và Bifido, tên gọi được thương hiệu đặt cho hai chủng lợi khuẩn chủ lực là Lactobacillus acidophilus và Bifidobacterium bifidum.

Lactobacillus acidophilus và Bifidobacterium bifidum được nhân hóa sinh động, giúp người xem dễ dàng ghi nhớ vai trò của từng loại lợi khuẩn trong việc bảo vệ đường ruột.

Thông qua các dự án truyền thông như "Series Manga biệt đội đường ruột khỏe số 1 Biofermin", người xem lần đầu hiểu rõ Acido hoạt động như một vệ sĩ ở ruột non giúp kiểm soát hại khuẩn, còn Bifido đóng vai trò khôi phục cân bằng vi sinh ở đại tràng. Các tình huống được xây dựng dựa trên những khó khăn thường nhật như bữa trưa bị bỏ qua vì họp hành, hay sự khó chịu khi lệch múi giờ lúc đi công tác. Khi nhìn thấy chính mình trong đó, người xem được gợi nhắc chủ động quan tâm hơn đến thói quen ăn uống và sức khỏe tiêu hóa hằng ngày.

Kết nối từ nền tảng số đến trải nghiệm thực tế

Không chỉ dừng lại ở các nội dung trực tuyến, Biofermin còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm sản phẩm dành cho người dùng. Trò chuyện cùng đồng nghiệp, Tuấn Minh biết bạn vừa tình cờ tham gia một chương trình tương tác trên fanpage của thương hiệu này và nhận về phần quà nhỏ. Các hoạt động tương tác trên mạng xã hội không chỉ giúp lan tỏa kiến thức về hệ vi sinh mà còn khuyến khích người trẻ chủ động tìm hiểu và xây dựng những thói quen có lợi cho sức khỏe.

Ngoài ra, nhiều nhân viên văn phòng như Minh cũng thường xuyên đặt đồ ăn qua ứng dụng. Từ thói quen này, chương trình "Ăn ngon thả ga, nhận quà ưng bụng" được Biofermin triển khai cùng GrabFood, mang đến cơ hội trải nghiệm sản phẩm ngay trong một số đơn hàng. Bên cạnh yếu tố bất ngờ từ những món quà đi kèm, hoạt động này còn góp phần nhắc nhớ việc chăm sóc hệ tiêu hóa có thể bắt đầu từ những hành động nhỏ, ngay sau mỗi bữa ăn.

Sự kết hợp giữa các nền tảng công nghệ giúp giải pháp chăm sóc sức khỏe xuất hiện đúng thời điểm người dùng cần sau mỗi bữa ăn.

Sự kết hợp giữa nội dung số và các hoạt động tương tác thực tế đã giúp câu chuyện về sức khỏe đường ruột trở nên gần gũi và truyền cảm hứng hơn với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Khi việc chăm sóc cơ thể trở thành một thói quen nhỏ mỗi ngày, đó cũng là lúc mỗi người đang xây dựng nền tảng cho sức khỏe tổng thể bền vững hơn trong tương lai.

*Khuyến cáo:

- Không sử dụng cho người mẫn cảm, kiêng kị và dị ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

- Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Về Biofermin

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Biofermin là sản phẩm của Công ty Dược phẩm Taisho (Taisho Pharma), do Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG Pharma) phân phối tại Việt Nam. Biofermin là thương hiệu men vi sinh OTC có doanh số bán hàng số 1 tại Nhật Bản trong 6 năm liên tiếp từ năm 2018 đến năm 2024 theo dữ liệu nghiên cứu thị trường tại Nhật Bản năm 2024 từ Intage Inc. Sản phẩm giúp bổ sung lợi khuẩn, hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột, từ đó hỗ trợ cải thiện các triệu chứng rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn như táo bón, tiêu chảy, đầy hơi, chướng bụng. Với vai trò chăm sóc hệ tiêu hóa khỏe mạnh, thực phẩm bảo vệ sức khỏe men vi sinh Biofermin góp phần hỗ trợ nền tảng sức khỏe cho người tiêu dùng Việt Nam.

Thông tin đơn vị phân phối:

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang

Địa chỉ: 288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, Phường Cái Khế, TP. Cần Thơ

Liên hệ: