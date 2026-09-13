Bình Tinh cầu nguyện cho Bảo Bảo, cả showbiz chung tay hỗ trợ nam diễn viên đang nguy kịch

Thông tin diễn viên Bảo Bảo đang trong tình trạng nguy kịch khiến nhiều nghệ sĩ và khán giả lo lắng. Nam diễn viên gặp tai nạn trên đường đi làm, sau đó xuất hiện biểu hiện méo miệng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu và rơi vào hôn mê.

Tối 12/9, nghệ sĩ Hữu Quốc tiếp tục cập nhật tình hình sức khỏe của Bảo Bảo. Theo chia sẻ, nam diễn viên đang trong trạng thái động kinh, được theo dõi nhiễm trùng thần kinh trung ương, lao màng não và đang điều trị lao phổi. Hiện Bảo Bảo mê, được an thần, GCS 3 điểm, thở máy qua nội khí quản. Sinh hiệu của nam diễn viên hiện ổn định, đang được các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 điều trị tích cực.

Trong lúc Bảo Bảo đang được điều trị, nghệ sĩ Bình Tinh cũng có những chia sẻ đầy lo lắng dành cho đàn em. Nữ nghệ sĩ viết: "Cảm giác lúc này sao trống rỗng... Sợ lắm... Sợ mất đi 1 cái gì đó... Không máu mủ ruột thịt nhưng sao Út lại nặng lòng như vậy...". Bình Tinh cho biết mỗi khi điện thoại reo, cô đều giật mình, run rẩy vì lo sợ tin xấu. Nữ nghệ sĩ cũng nói cô bị ám ảnh bởi căn phòng cách ly nơi Bảo Bảo đang điều trị.

Nghệ sĩ Bảo Bảo đang rơi vào tình trạng nguy kịch, nhiều đồng nghiệp gửi lời động viên, cầu nguyện và chung tay hỗ trợ chi phí điều trị.

Trước tình hình của đàn em, nhiều nghệ sĩ trong showbiz Việt đã gửi lời động viên, cầu nguyện và chung tay hỗ trợ chi phí điều trị. Danh sách được nghệ sĩ Hữu Quốc cập nhật liên tục, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ thuộc các lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, âm nhạc và truyền hình.

NSƯT Hữu Châu, NSƯT Đại Nghĩa, NSND Thoại Miêu, NSND Quế Trân, NSND Kim Xuân, NSƯT Tú Sương, NSƯT Bạch Long, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Thoại Mỹ, Tóc Tiên, Đức Phúc, Diệu Nhi, Huỳnh Lập, Gin Tuấn Kiệt - Puka, Võ Tấn Phát, Dương Thanh Vàng, Minh Dự, Minh Luân, Ngọc Phước, Quách Tuấn Du... cùng nhiều đồng nghiệp, khán giả đã gửi hỗ trợ đến Bảo Bảo.

Không chỉ các nghệ sĩ, nhiều khán giả, người hâm mộ và bạn bè thân hữu cũng chung tay san sẻ. Những khoản đóng góp từ vài chục nghìn đến hàng triệu đồng được gửi về với mong muốn phần nào hỗ trợ viện phí, đồng thời tiếp thêm tinh thần cho Bảo Bảo và gia đình trong thời điểm khó khăn.

Gia đình Bảo Bảo gửi lời cảm ơn đến các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, khán giả và bạn bè thân hữu đã động viên, hỗ trợ em. Trong lời cảm ơn, gia đình đặc biệt nhắc đến Bình Tinh - người luôn đồng hành, động viên Bảo Bảo cả về tinh thần lẫn vật chất trong thời gian qua.