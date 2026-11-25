Khi đứng trước cổng một trường đại học danh tiếng, cô bé 10 tuổi ở Trung Quốc hào hứng tuyên bố: “10 năm nữa, chúng ta gặp lại nhau nhé!”. Đó có thể chỉ là một lời hứa hồn nhiên của trẻ nhỏ, nhưng đoạn video sau khi được đăng tải lại nhận về nhiều bình luận không mấy dễ chịu. Thay vì động viên, một số người lớn thẳng thừng chê bai ngoại hình, thậm chí nghi ngờ khả năng học tập của em.

Lời hẹn 10 năm trước cổng trường đại học

Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc mới đây ghi lại hình ảnh một bé gái khoảng 10 tuổi đứng trước cổng khuôn viên Ngọc Tuyền của Đại học Chiết Giang. Hôm đó, cô bé mặc áo choàng lông màu trắng, kết hợp với váy voan, tóc tết hai bên. Dưới ánh nắng đẹp, em cười rạng rỡ, đôi mắt cong lên đầy phấn khích.

Đứng trước ống kính, cô bé lớn tiếng tuyên bố: “10 năm nữa, chúng ta không gặp không về!”. Lời nói cùng vẻ mặt đầy tự tin của em khiến khoảnh khắc trở nên đáng yêu. Có lẽ, với một đứa trẻ đang ở tuổi tiểu học, Đại học Chiết Giang là một ngôi trường nổi tiếng mà em mong muốn được bước chân vào trong tương lai. Chuyến tham quan và đoạn video cũng có thể đơn giản là cách gia đình lưu lại một kỷ niệm đẹp, đồng thời khơi gợi ước mơ học tập cho con.

Thế nhưng, khi video lan truyền trên mạng, phần bình luận lại diễn biến theo hướng khác. Một số người không tập trung vào sự hồn nhiên của cô bé mà bắt đầu đưa ra những nhận xét nặng nề.

Ảnh Sohu

Một số tài khoản nhìn vào khuôn mặt cô bé rồi buông lời nhận xét rằng “nhìn tướng mạo là biết không thi đỗ nổi trường top 985 (các trường đại học top đầu ở Trung Quốc)”. Thậm chí, có người còn tìm đến trang cá nhân của phụ huynh, thấy gia đình đăng tải hơn 500 video thì lập tức cho rằng cha mẹ quá chú tâm vào việc quay clip, không dành thời gian cho chuyện học hành của con. Từ đó, họ đưa ra kết luận rằng cô bé có khi thi đỗ đại học đã là may mắn.

Những lời bình luận này khiến câu chuyện không còn đơn thuần là một video ghi lại ước mơ của trẻ nhỏ, mà trở thành chủ đề bàn luận về cách người lớn đối xử với những khát vọng non nớt.

Người trưởng thành từng trải qua kỳ thi đại học thường hiểu rõ con đường vào một trường thuộc nhóm 985 khắc nghiệt đến mức nào. Theo những người bình luận, muốn thi vào Đại học Chiết Giang, học sinh cần duy trì thành tích rất cao qua từng cấp học: tiểu học phải đứng đầu khối, THCS nằm trong nhóm học sinh xuất sắc, lên THPT phải đạt thứ hạng nổi bật ở trường chuyên hoặc trường trọng điểm. Với những địa phương có mức độ cạnh tranh thi cử cao, thí sinh còn phải lọt vào nhóm dẫn đầu toàn tỉnh mới có cơ hội.

Tuy nhiên, những tiêu chí được nêu trong bài viết là nhận định và kinh nghiệm của một số người bình luận, không phải quy định tuyển sinh chính thức hay thước đo có thể áp dụng cho mọi học sinh.

Ước mơ của trẻ nhỏ có nhất thiết phải bị dội gáo nước lạnh?

Việc một đứa trẻ 10 tuổi đặt mục tiêu vào một trường đại học danh tiếng là điều đáng khích lệ. Nhưng ước mơ không thể tự biến thành kết quả chỉ bằng vài câu hô hào trước ống kính. Đằng sau một mục tiêu lớn vẫn là quá trình học tập lâu dài, từ việc hoàn thành bài tập, tích lũy kiến thức, rèn khả năng tập trung đến học cách đối diện với khó khăn.

Cha mẹ đưa con đến tham quan trường đại học, giúp con hình dung về môi trường học tập trong tương lai là điều bình thường. Điều quan trọng là sau khoảnh khắc hào hứng ấy, người lớn có thể đồng hành cùng con bằng những việc cụ thể, phù hợp với năng lực và độ tuổi, thay vì chỉ dừng lại ở những lời tuyên bố.

Dẫu vậy, việc nhìn vào ngoại hình để phán đoán một đứa trẻ có thể thi đỗ trường đại học nào, hay dựa vào số lượng video trên trang cá nhân của cha mẹ để kết luận con không chăm học, rõ ràng là những nhận xét thiếu căn cứ. Một đứa trẻ 10 tuổi còn cả chặng đường dài để trưởng thành. Thành tích học tập, năng lực và lựa chọn tương lai của em không thể được quyết định bằng vài giây xuất hiện trong một đoạn clip.

Ước mơ của trẻ nhỏ có thể ngây thơ, đôi khi còn xa thực tế, nhưng đó cũng là một phần tự nhiên của tuổi thơ. Người lớn hoàn toàn có thể giúp trẻ hiểu rằng con đường đến một trường đại học tốt cần sự nỗ lực bền bỉ, nhưng không nhất thiết phải dùng những lời mỉa mai để chứng minh điều đó.

Bởi có lẽ, điều một đứa trẻ cần khi mạnh dạn nói về ước mơ của mình không phải là lời khẳng định chắc chắn rằng em sẽ thành công, mà là một lời động viên để em có thêm động lực bắt đầu cố gắng.

Hiểu Đan (Theo Sohu)