Bình gas mini phát nổ, bé trai dập nát tay, bỏng mặt

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Sau tai nạn, bệnh nhi được gia đình đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong tình trạng vết thương phức tạp, gãy hở phức tạp các xương bàn, ngón tay trái, gãy hở 1/3 giữa 2 cẳng tay trái, bỏng mặt do tai nạn nổ bình gas giờ thứ 6.



TS.BS Nguyễn Quang Vịnh chia sẻ, bệnh nhi đã được chỉ định phẫu thuật cấp cứu xử lý vết thương bàn tay, khâu phục hồi tổn thương bàn ngón tay, thay băng điều trị tổn thương bỏng. Các bác sĩ cố gắng cứu chữa từng phần chi thể còn lại của bệnh nhi và phải trải qua nhiều lần phẫu thuật thì bệnh nhi mới có thể liền vết thương và phục hồi được một phần nhỏ chức năng bàn tay.

Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhi ổn, bàn tay còn sưng nề nhiều, hạn chế vận động các ngón bàn tay trái, tổn thương bỏng dịch thấm băng.

Trong tuần này, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 liên tục tiếp nhận các ca tai nạn do cháy nổ, đặc biệt dịp cuối năm thường xảy ra các tai nạn do pháo nổ, nạn nhân thường là trẻ em, hoặc người trẻ, để lại thương tật nặng nề, đa số phải cắt cụt chi thể. Do vậy, người dân cần thận trọng khi sử dụng bình gas hay pháo nổ. Nên chọn và mua các loại bình gas, bếp gas có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không nên mua và sử dụng các sản phẩm trôi nổi tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

"Không nên sử dụng bếp và bình gas mini cũ, nếu bếp gas đã bị tróc sơn, han gỉ, chốt bình gas lỏng hay bếp rất khó đánh lửa, phải tốn sức "mồi" nhiều lần mới được thì tốt nhất không nên sử dụng bởi những bếp gas như thế này rất dễ bị rò rỉ gas ra bên ngoài, gây cháy nổ" - TS Vịnh khuyến cáo.