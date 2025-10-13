Thùy Trang (nick name bé Sâu, SN 2022, ở Vĩnh Long) nổi tiếng khắp châu Á từ vài năm trước những video mukbang, cùng chú vịt Bim Bim đăng tải trên kênh YouTube Sâu Tivi.

Bim Bim từ lúc nào trở thành người bạn thân thiết, thú cưng cùng chủ nhân làm nhà sáng tạo nội dung. Hàng triệu người xem cũng quen thuộc với hình ảnh của chú vịt này. Thậm chí, Bim Bim cũng có lượng người hâm mộ không nhỏ.

Sâu Tivi thông báo tin buồn.

Đến hôm nay Thùy Trang bất ngờ thông báo tin buồn Bim Bim đã mất. Trên trang fanpage cá nhân hơn 305 nghìn người theo dõi, nữ YouTube đăng bức ảnh khóc nức nở ôm chú vịt, kèm dòng trạng thái: “Thứ 2 ngày 13 tháng 10/2025. Tạm biệt em nha Bim Bim của chị”.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, bài đăng đã thu về hàng nghìn bình luận gửi lời chia buồn, động viên Thùy Trang. Bim Bim đã gắn bó với cô bạn nhiều năm, là một phần không thể thiếu của Sâu Tivi. Nhiều người còn cho rằng chính chú vịt này đã làm nên tuổi tuổi, góp một phần không nhỏ vào sự thành công, nổi tiếng của cô bạn như bây giờ.

“1 hành trình dài của bé sâu và bim bim, yên nghỉ nhé chú vịt nhỏ dễ thương”, “Thương quá, hành trình video sau này sẽ không còn được thấy Bim Bim nữa”, “Nó theo bạn đến khi bạn có 1 gia đình hạnh phúc rồi thì nó đi”, “Hôm nào cũng canh coi clip, thích Bim Bim lắm, chia buồn với chị ạ”,... là những bình luận của cư dân mạng.

Thùy Trang và Bim Bim.

Cho những ai chưa biết thì vào năm 2019, Thùy Trang bắt đầu tập tành làm YouTube vì muốn kiếm tiền phụ giúp ba mẹ. Và thế là Sâu Tivi ra đời, cùng lúc này cô bạn phát hiện một quả trứng trong mớ trứng vịt mẹ mua làm thức ăn có dấu hiệu nở nên đem ra ổ vịt cho mẹ vịt ấp, khi nở ra thì cô gái quê miền Tây đã bắt ra nuôi riêng - do Bim Bim màu trắng, khác với vịt đen trong đàn nên bị phân biệt đối xử.

Lúc này, mỗi lần quay clip Thùy Trang thường đặt Bim Bim lên chiếc ghế nhựa bên cạnh, và thế là vô tình chú vịt trở thành bạn diễn của cô, được nhiều người yêu thích. Quyết định cho "người bạn" này lên sóng, khiến cho Sâu Tivi ngày càng được nhiều người biết đến hơn.

Bim Bim và Thùy Trang vào năm 2019.

Chú vịt là một nhân vật không thể thiếu trên các clip của Sâu Tivi.

Trong các năm qua, Thùy Trang từng cưu mang nhiều chú vịt khác nhưng chúng không gắn bó và hợp tác như Bim Bim. Cô bạn thậm chí đã coi chú Vịt như một thành viên trong gia đình, tổ chức sinh nhật, trò chuyện,... Vào năm 2024, khi cô lấy chồng, Bim Bim cũng xuất hiện trong đám cưới, chụp ảnh chung cùng hai vợ chồng.

Cũng nhờ làm video và được mọi người ủng hộ mà cô nàng mới có đủ điều kiện đi học. Dần dần, kinh tế của gia đình cũng bớt khó khăn hơn.

Bim Bim từng xuất hiện trong ảnh cưới và ảnh bầu của hai vợ chồng.

Câu chuyện của nữ YouTuber này đã từng được dân tình chia sẻ rộng rãi vì có sức lan tỏa, truyền cảm hứng đến mọi người. Sâu Tivi còn trở thành nhân vật chính trong một bộ phim nằm trong chuỗi phim ngắn She Creates Change - Những cô gái thay đổi thế giới do tổ chức phi chính phủ Room To Read hợp tác với Warner Bros. Discovery sản xuất. Bộ phim chọn ra 6 câu chuyện truyền cảm hứng của nữ sinh ở Việt Nam, Bangladesh, Ấn Độ, Nepal, Sri Lanka và Tanzania. Nữ sinh Nguyễn Thùy Trang xuất hiện trong tập phim đầu tiên, được công chiếu đúng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2024.

Hiện tại, kênh YouTube của Thùy Trang có hơn 722 nghìn người theo dõi; TikTok với 2,3 triệu follower.