BIGBANG và Still Life - Lời tạm biệt cho một thanh xuân rực rỡ!

MV Still Life - BIGBANG

Không biết có ai đã khóc khi xem MV này không, còn tôi, tôi đã khóc rất nhiều.

Không chỉ là một bài hát "giải toả" cho sự chờ đợi quá lâu dành cho những người yêu thương các chàng trai dị biệt. Đứng ở một góc độ khách quan, bài hát này chẳng khác nào lời tâm sự của những đứa trẻ chẳng thế lớn.

Đó là HỌ.

Đó là BẠN.

Đó cũng là TÔI.

Vì ai trong chúng ta, khi bước tới ngưỡng đầu ba cũng sẽ ít nhiều trải qua cảm giác ấy.

Tự hào về những năm tháng rực rỡ.

Thơ ngây nhìn về những điều tích cực ở phía trước.

Bất chấp những năm tháng đã qua, vẫn chẳng thể ngừng nổi loạn.

"After the rain, instead of sadness comes a happy end

A seven-colored rainbow slanted like a sneer

Passed the seasons without maturing, I can’t mature (still)

Immature and long gone without maturing, Marchin’ Vivaldi

Tchaikovsky, greeting the seasons of today

Finally, the four at last..."

Và xuân qua hoa đua nở, tận hưởng giấc mơ đêm hè, nhẹ nhàng đón mùa thu, cho tới đông lạnh giá, 4 mùa cứ trôi, "những đứa trẻ" bướng bỉnh, ngang ngược vẫn thua cuộc trước dòng chảy của thời gian, trước sự biến thiên của cuộc sống. Để từ đó, rón rén đến với kết cục sau một hoàng hộn rực rỡ - Đó là SỰ TRƯỞNG THÀNH.

"Goodbye now to my beloved young days

Our beautiful spring summer fall winter..."

- Four seasons with no reason! -

Gửi đến những con người buộc phải lớn, hãy dũng cảm nói lời tạm biệt...

"Boy looking over at the sky

Doing well throughout the four seasons Good-bye

Those who left and those who came

The world above our head

I’m leaving inspiration’s amazon

Burying all the trauma from past nights..."

---

"Chàng trai nhìn lên bầu trời kia

Tạm biệt nhé 4 mùa qua đã làm rất tốt rồi

Những người đã rời đi, những người đã xuất hiện

Thế giới trên đầu chúng ta

Tôi đang rời khỏi Amazon đầy cảm hứng

Chôn vùi tất cả những tổn thương ám ảnh các đêm dài"



Có một câu nói ở 1 bộ phim gần đây mà tôi rất thích: "Bỏ cuộc cũng là 1 bản lĩnh", và với tôi, chấp nhận việc mình cần phải trưởng thành - Đó là một điều dũng cảm.

Thay nhiệt huyết thanh xuân, dũng cảm gánh vác vô vàn trách nhiệm.

Thay vì một mình nổi loạn, dũng cảm học cách chăm sóc và yêu thương.

Thay thế những phút bồng bột, là an yên sau một ngày dài...

Để "sự trưởng thành" biến bạn trở thành một con người trọn vẹn hơn!

"A round-trip ship running, risking its life to start anew

I’m going to change more than before

A good person more and more

A better person more and more

With the morning dew, burying my anger in the past

For Life..."

---

"Chiếc tàu con thoi sẽ bắt đầu một hành trình mới sẵn sàng hiến dâng cả cuộc đời mình

Tôi sẽ thay đổi, nhiều hơn cả trước đây

Sẽ trở thành một người tốt hơn

Một người tử tế hơn nữa

Đón những hạt sương sớm mai, tôi chôn vùi tất cả sự phẫn nộ vào quá khứ

For life..."



Thanh xuân đã qua, dù thế nào, BẠN CŨNG ĐÃ LÀM RẤT TỐT RỒI...

Chẳng thể níu kéo được thời gian, cũng chẳng thể ngăn 4 mùa tiếp nối, và thanh xuân đã qua thật rồi.

Đâu cần cất lời, không cần lyric, chỉ vỏn vẹn những câu ngân nga đơn giản mà ngôn ngữ nào cũng hiểu "La la la la la la la la la la la…", tôi bất chợt cảm thấy bài hát này không chỉ nói về những nuối tiếc về tuổi trẻ, mà còn là lời động viên, là cái ôm xoa dịu cho những đứa trẻ-cuối-cùng-cũng-lớn: "Bạn đã làm rất tốt rồi!"

Trải qua những tổn thương, bạn đã làm rất tốt rồi!

Vượt lên những mất mát, bạn đã làm rất tốt rồi!

Làm quen với sự trưởng thành, bạn đã làm rất tốt rồi!

Cuộc sống mà! La la la!