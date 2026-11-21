Mỗi cuộc bình chọn luôn có những tiêu chí riêng và cũng khó có thể làm hài lòng tất cả, đặc biệt khi được gắn mác "của mọi thời đại", đồng nghĩa với việc phạm vi xem xét phải trải suốt lịch sử điện ảnh.

Đội ngũ của tờ Variety cũng có những lời giới thiệu để làm rõ tiêu chí của mình. Khẳng định việc lựa chọn là rất khó, là một quá trình đòi hỏi sự hòa hợp và tinh tế, cũng như việc tìm kiếm sự kết hợp hoàn hảo - sự hòa quyện giữa nghệ thuật và sự nổi tiếng, lịch sử và giá trị.

Ảnh: Variety

"Không phải mọi ngôi sao điện ảnh đều là diễn viên giỏi; không phải mọi diễn viên giỏi đều là ngôi sao điện ảnh. Nhiều lựa chọn trong danh sách của chúng tôi phản ánh điều đó" - Variety cho biết.

Marylin Monroe là số 1

Dù Marylin Monroe luôn là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của điện ảnh thế giới, là hình mẫu lý tưởng cho vẻ đẹp gợi cảm qua nhiều thế hệ thì việc cô không quá được đánh giá cao về diễn xuất ở thời của mình, chưa từng được đề cử Oscar, đã tạo nên những ý kiến trái chiều về vị trí số 1 trong Top 100.

Marilyn Monroe (Ảnh: 20th Century Fox)

Theo Variety, cụm từ “ngôi sao điện ảnh” khiến người ta nghĩ đến một người không tuổi và trường tồn với thời gian. Marilyn Monroe chính là một trường hợp mà sức hút, sự bí ẩn và ảnh hưởng của cô không hề bị nhạt phai qua năm tháng, mà trái lại càng cho thấy vẻ quyến rũ rực rỡ, ngay ở thời đại ngày nay, khi các quan điểm, giá trị về sắc đẹp, về sự hấp dẫn đã có nhiều thay đổi.

Những bộ phim nổi tiếng với liền với tên tuổi của Marilyn Monroe như “The Seven Year Itch” hay “Some Like It Hot” ngày càng được nhìn nhận như những tác phẩm kinh điển, cho thấy tầm vóc vượt thời đại mà nữ diễn viên mang lại. "Khi xem một bộ phim của Marilyn, bạn không chỉ nhìn Marilyn Monroe; bạn còn tan chảy cùng cô ấy. Và đó chính là tinh túy của sự nổi tiếng trong làng điện ảnh", Variety kết luận về minh tinh tóc vàng gợi cảm.

Không quá ngạc nhiên khi đa phần các ngôi sao trong Top 10 đều thuộc về các thời đại vàng son trong quá khứ của điện ảnh thế giới (chủ yếu là Hollywood) với Humphrey Bogart - nam chính của phim kinh điển Casablanca giữ vị trí thứ 2, vua hài Charlie Chaplin đứng thứ 3, Katharine Hepburn thứ 5, "Bố già" Marlon Brando thứ 7, trường hợp đặc biệt đến từ Nhật Bản với phim Seven Samurai năm 1954 - Toshiro Mifune. Tom Cruise là tài tử đương đại duy nhất có tên trong Top 10. Anh đứng ở vị trí thứ 8.

Tom Cruise trong phim Top Gun (Ảnh: AccuSoft Inc.)

Những dấu ấn đậm nét, tầm ảnh hưởng qua loạt phim nổi tiếng cả về khía cạnh thương mại và nghệ thuật của Tom Cruise trở nên ấn tượng hơn khi anh thể hiện tinh thần lao động bền bỉ, vượt qua cả giới hạn về thể chất, tuổi tác để không ngừng cống hiến. Đã sở hữu một tượng vàng Oscar danh dự nhưng Tom Cruise cũng xứng đáng để được vinh danh một cách chính thức với vai diễn xuất sắc.

Sự thiếu vắng gây tranh cãi của nhiều tên tuổi lớn

Johnny Depp, Christian Bale, Keanu Reeves - những ngôi sao vừa có sự đa dạng, biến hóa về hình ảnh, diễn xuất, vừa có sức hút lớn với công chúng vắng bóng trong Top 100. Thậm chí những diễn viên sở hữu tượng vàng Oscar, cùng loạt giải thưởng danh giá như Cate Blanchett cũng không có mặt khiến cho cuộc bình chọn nhận được nhiều phản hồi cho rằng "như một trò đùa" ngay trên chính bài đăng về Top 100 tại fanpage chính thức của Variety.

Leonardo DiCaprio trong phim Titanic (Ảnh: 20th Century Fox)

Nhiều bình luận trên mạng xã hội của khán giả không chỉ xoay quanh việc thiếu vắng các ngôi sao vĩ đại theo quan điểm cá nhân mà còn nêu ra sự bất hợp lý trong thứ hạng những người được lựa chọn. Ví dụ như Leonardo DiCaprio xếp ở vị trí thứ 38 bị cho là quá thấp so với tài năng, hào quang của anh. Ngôi sao 3 lần giành giải Oscar Sean Penn xếp thứ 80. Kate Winslet cũng chỉ khiêm tốn ở nửa cuối bảng xếp hạng (thứ 84). Joaquin Phoenix còn đứng tận thứ 93.

Có vẻ như giải thưởng không hẳn là tiêu chí mang tính chất quyết định thứ hạng mà như Variety đã thông báo, đó là sự tổng hòa của nhiều yếu tố định hình nên khái niệm "ngôi sao điện ảnh" theo lựa chọn từ đội ngũ của họ.

Brad Pitt trong phim Fight Club (Ảnh: 20th Century Fox)

Điều thú vị là Brad Pitt đứng thứ 29 trong khi vợ cũ của anh - một trong những biểu tượng gợi cảm khác của màn ảnh, Angelina Jolie - không có mặt. Còn vợ cũ của Tom Cruise - Nicole Kidman xếp thứ 72. Cặp đôi từng bị cho là diễn "đơ" trong "Twilight" đồng thời góp mặt trong Top 100 với Robert Pattinson thứ 83 và Kristen Stewart thứ 91.

Zendaya trở thành tâm điểm của chỉ trích

Dù đứng ở vị trí thứ 98 nhưng sự xuất hiện của Zendaya lại thu hút sự quan tâm đặc biệt. Không thể phủ nhận, nữ diễn viên là đại diện tiêu biểu cho thế hệ Gen Z trong điện ảnh thế giới và liên tục xuất hiện trong nhiều bom tấn. Nhưng diễn xuất của cô chưa thuyết phục được một bộ phận không nhỏ khán giả. Biểu cảm "bất biến" mà Zendaya mang tới qua hàng loạt bộ phim trở thành đề tài hài hước trên mạng xã hội.

Zendaya gây tranh cãi khi lọt Top 100 (Ảnh: AP)

Mặc dù vậy xét theo tiêu chí ngôi sao, Zendaya có hào quang nổi bật không chỉ từ vai diễn mà cả về thời trang, cách cô truyền cảm hứng cho giới trẻ về sự nỗ lực lao động nghệ thuật không mệt mỏi. Theo Variety, Zendaya đã định nghĩa lại về sự nổi tiếng và có những khoảnh khắc tỏa sáng khó quên trong loạt phim như "The Greatest Showman", "Dune", "Challengers".

Trường hợp của Kristen Stewart cũng tạo nên những ý kiến trái chiều, nhất là khi cô còn xếp trên cả Emma Stone - một trong những ngôi sao nữ đương đại xuất sắc nhất. Mặc dù vậy, thời gian qua, nữ diễn viên đã cho thấy những chuyển biến đáng chú ý với dòng phim mang đậm tính nghệ thuật. Theo Variety, Kristen Stewart có một năng lượng u sầu và trầm ngâm, gợi nhớ đến Jane Fonda thời trẻ.