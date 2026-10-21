Biểu trưng Thương hiệu quốc gia trên bao bì sản phẩm nói lên điều gì?

Biểu trưng Thương hiệu quốc gia Việt Nam tại lễ công bố tối 16/10.

Tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia (THQG) Việt Nam lần thứ 10, tổ chức tối 16/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Bộ Công Thương đã vinh danh 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp. Nhiều sản phẩm trong số đó thuộc những lĩnh vực quen thuộc với các gia đình: sữa, thực phẩm, đồ gia dụng, dược phẩm.

Từ nay, nhiều sản phẩm trong số đó sẽ mang biểu trưng Thương hiệu quốc gia Việt Nam trên bao bì. Dưới đây là năm điều người tiêu dùng nên biết về biểu trưng này.

Sân khấu lễ công bố với chủ đề "Dòng chảy Thương hiệu Việt".

1. Biểu trưng được trao cho từng sản phẩm, không phải cho cả doanh nghiệp

Đây là điểm nhiều người hay nhầm. Danh hiệu THQG được xét chọn và công nhận cho từng thương hiệu sản phẩm cụ thể. Một doanh nghiệp có thể có một sản phẩm đạt danh hiệu, trong khi các sản phẩm khác của cùng doanh nghiệp đó thì không.

Theo quy chế chương trình, doanh nghiệp có sản phẩm đạt THQG được sử dụng biểu trưng THQG cho sản phẩm đó. Hằng năm, doanh nghiệp phải báo cáo Bộ Công Thương về việc sử dụng biểu trưng trên sản phẩm và bao bì sản phẩm đạt danh hiệu.

Khu trưng bày các sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026 bên lề lễ công bố.

2. Phía sau biểu trưng là một bộ tiêu chí 1.000 điểm

Để có tên trong danh sách năm 2026, mỗi sản phẩm được chấm điểm theo Thông tư 18/2026/TT-BCT trên thang 1.000 điểm, chia thành ba nhóm:

Chất lượng (300 điểm): hệ thống quản lý chất lượng, công bố chất lượng sản phẩm, đầu tư duy trì chất lượng.

Đổi mới sáng tạo (300 điểm): hoạt động nghiên cứu, tài sản trí tuệ, phát triển nhân lực.

Năng lực tiên phong (400 điểm): tầm nhìn, chiến lược, mức độ người tiêu dùng nhận biết thương hiệu, tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Sản phẩm phải đạt từ 650 điểm trở lên và mỗi nhóm tiêu chí từ 60% trở lên. Như vậy, biểu trưng không chỉ nói về sản phẩm, mà còn về doanh nghiệp đứng sau sản phẩm đó.

Phía sau biểu trưng: 1.000 điểm, 3 nhóm tiêu chí, ngưỡng 650. Nguồn: Thông tư 18/2026/TT-BCT.

3. Danh hiệu có thời hạn

Kết quả xét chọn THQG có hiệu lực hai năm. Chương trình được xét chọn hai năm một lần, và doanh nghiệp muốn giữ danh hiệu phải đăng ký lại, được thẩm định lại từ đầu.

Danh sách sản phẩm đạt danh hiệu mỗi kỳ được Bộ Công Thương ban hành bằng quyết định và công bố công khai. Danh sách năm 2026 nằm trong phụ lục Quyết định số 2136/QĐ-BCT ngày 29/8/2026. Người tiêu dùng có thể đối chiếu tên sản phẩm trên bao bì với danh sách này.

4. Danh hiệu có thể bị hủy

Bộ Công Thương có thể hủy kết quả nếu doanh nghiệp gian lận hồ sơ, gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín THQG, lợi dụng hình ảnh THQG để trục lợi, vi phạm quy chế sử dụng biểu trưng, hoặc bị xử phạt hành chính có tình tiết tăng nặng.

Biểu trưng vì vậy không phải "tấm vé vĩnh viễn". Đó là một cam kết mà doanh nghiệp phải giữ trong suốt thời gian mang danh hiệu.

5 điều cần biết về biểu trưng Thương hiệu quốc gia.

5. Biểu trưng không thay thế thông tin trên nhãn

THQG là đánh giá về năng lực doanh nghiệp và thương hiệu sản phẩm, không phải chứng nhận về hiệu quả sử dụng. Với thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe hay mỹ phẩm, người tiêu dùng vẫn cần đọc kỹ các thông tin bắt buộc trên nhãn và tờ hướng dẫn sử dụng: số đăng ký hoặc số công bố, số lô, hạn dùng, cách bảo quản. Khi cần, hãy hỏi ý kiến dược sĩ hoặc bác sĩ.

Một ví dụ từ nhóm dược phẩm

Trong danh sách năm 2026 có thuốc nhỏ mắt Eskar của Công ty Cổ phần Dược Khoa . Tổng Giám đốc Phạm Đình Quyết đại diện công ty nhận chứng nhận tại lễ. Đây là lần thứ hai liên tiếp sản phẩm có tên trong danh sách. Lần đầu là năm 2024, theo bộ tiêu chí cũ. Năm nay, sản phẩm đạt danh hiệu theo bộ tiêu chí mới.

Eskar được sản xuất tại nhà máy Dược phẩm của Dược Khoa ở Khu công nghiệp Quế Võ 2 (Bắc Ninh), hoạt động theo tiêu chuẩn GMP-WHO. Phòng Kiểm tra chất lượng của công ty đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017, mã số VILAS 1275.

Khoảnh khắc trao chứng nhận Thương hiệu quốc gia cho Công ty CP Dược Khoa.

Hộp thuốc nhỏ mắt Eskar in biểu trưng Thương hiệu quốc gia.

Phòng Kiểm tra chất lượng của Dược Khoa, đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017 (VILAS 1275).

Về Dược Khoa

Công ty Dược Khoa được thành lập năm 2001, là doanh nghiệp có tiền thân trực thuộc Trường Đại học Dược Hà Nội. Công ty nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh dược phẩm, thiết bị y tế, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và mỹ phẩm.

Chú ý: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về sản phẩm: Công ty cổ phần Dược Khoa

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