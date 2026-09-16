Biệt thự rộng 7.600m2 của Hoa hậu "giàu nhất Việt Nam": Xây từ đầu thế kỷ XX, lấy cảm hứng từ Hy Lạp cổ đại

Ngô Mỹ Uyên lần lượt đăng quang Hoa hậu Điện ảnh 1994 và Hoa hậu Thời trang Quốc tế Ai Cập 1999. Sau khi đạt các danh hiệu, người đẹp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như người mẫu, diễn viên và ca sĩ.

Sau thời gian hoạt động nghệ thuật trong nước, Ngô Mỹ Uyên chuyển hướng sang ảo thuật và phát triển sự nghiệp tại Mỹ. Cô từng biểu diễn tại nhiều sân khấu ở nước ngoài, qua đó tạo dựng tên tuổi và có cuộc sống sung túc.

Ngô Mỹ Uyên từng được truyền thông gọi là "hoa hậu giàu nhất Việt Nam". Sở dĩ người đẹp có biệt danh này là bởi cô từng sở hữu một trong những căn biệt thự xa hoa bậc nhất tại TP.HCM. Căn nhà nằm ở vị trí đắc địa tại quận 1, từng gây chú ý với thiết kế sang trọng cùng nhiều chi tiết dát vàng.

Ngô Mỹ Uyên sinh năm 1974 và được mệnh danh là "hoa hậu giàu nhất Việt Nam". Ảnh: Tổng hợp

Cô từng được truyền thông gọi là "hoa hậu giàu nhất Việt Nam". Ảnh: Tổng hợp

Tuy nhiên, do phần lớn thời gian sinh sống ở nước ngoài, Ngô Mỹ Uyên lần lượt bán những bất động sản có giá trị tại Việt Nam. Năm 2017, cô bán căn biệt thự dát vàng tại quận 1, TP.HCM. Đến năm 2025, nàng hậu tiếp tục hoàn tất việc bán căn villa rộng khoảng 1.000m² ở Thảo Điền với giá khoảng 70 tỷ đồng.

Theo chia sẻ của Ngô Mỹ Uyên, việc thanh lý các bất động sản trong nước xuất phát từ thay đổi trong cuộc sống gia đình. Bố mẹ cô đã sang Mỹ định cư từ cuối năm 2024, trong khi hai em gái đều lập gia đình và sinh sống tại đây. Vì vậy, cô muốn dành nguồn lực để chuẩn bị một nơi ở ổn định, rộng rãi cho bố mẹ và người thân.

Từ khoản tiền thu được sau khi bán các bất động sản tại Việt Nam, Ngô Mỹ Uyên mua một khu nhà tại Dallas, Texas (Mỹ) với giá được cô chia sẻ khoảng 1,29 triệu USD. Cơ ngơi này nằm trên khu đất rộng tới 7.600m², đủ không gian cho nhiều thành viên trong gia đình cùng sinh sống nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư.

Ngô Mỹ Uyên mua một khu nhà tại Dallas, Texas (Mỹ) với giá được cô chia sẻ khoảng 1,29 triệu USD. Cơ ngơi này nằm trên khu đất rộng tới 7.600m². Ảnh: Tổng hợp

Điểm đặc biệt của bất động sản không chỉ nằm ở diện tích mà còn ở tuổi đời và phong cách kiến trúc. Trên khu đất có hai căn nhà được xây dựng từ đầu thế kỷ XX, mang phong cách Greek Revival - trường phái kiến trúc lấy cảm hứng từ Hy Lạp cổ đại, nổi bật với những đường nét cân đối và vẻ đẹp cổ điển.

Cuối tháng 11/2025, bố mẹ Ngô Mỹ Uyên chuyển về đây sinh sống. Nàng hậu dành nhiều thời gian tìm kiếm cơ ngơi phù hợp với gia đình nhiều thế hệ, trong đó ưu tiên một không gian đủ rộng để bố mẹ có thể sống gần các con, cháu.

Trên khu đất có hai căn nhà được xây dựng từ đầu thế kỷ XX, mang phong cách Greek Revival. Ảnh: Tổng hợp

Căn nhà chính có diện tích khoảng 500m², gồm 3 tầng, 4 phòng ngủ, 4 phòng tắm lớn và 2 phòng tắm phụ. Ngôi nhà còn có một tầng dành cho sinh hoạt chung, là nơi bố mẹ Ngô Mỹ Uyên sống cùng gia đình người em gái thứ.

Trong khi đó, căn nhà còn lại có diện tích khoảng 90m², cao 2 tầng và được chia thành hai căn hộ studio. Không gian này dành cho gia đình người em gái út, với những khu vực sinh hoạt riêng như phòng ngủ, bếp, khu ăn uống và phòng tắm.

Cách bố trí hai ngôi nhà trên cùng một khu đất giúp các thành viên trong gia đình có thể ở gần nhau mà không phải sinh hoạt hoàn toàn chung một không gian. Đây cũng là điểm phù hợp với mong muốn của Ngô Mỹ Uyên khi tìm nhà cho bố mẹ.

Không gian bên ngoài rộng rãi, bao quanh bởi nhiều cây xanh. Với diện tích đất lên tới 7.600m², khu nhà tạo cảm giác giống một khu nghỉ dưỡng riêng tư, thay vì một căn biệt thự thông thường.

Với diện tích đất lên tới 7.600m², khu nhà tạo cảm giác giống một khu nghỉ dưỡng riêng tư, thay vì một căn biệt thự thông thường. Ảnh: Tổng hợp

Căn nhà chính có diện tích khoảng 500m², gồm 3 tầng, 4 phòng ngủ, 4 phòng tắm lớn và 2 phòng tắm phụ. Ảnh: Tổng hợp

Hiện Ngô Mỹ Uyên vẫn chủ yếu sống tại Italy cùng chồng và hai con gái. Trong khi đó, bố mẹ và các em của cô sinh sống tại Mỹ. Nàng hậu thường xuyên sang thăm gia đình và đưa các con tới Dallas để gặp ông bà.

Nếu những căn nhà trước đây của Ngô Mỹ Uyên tại Việt Nam từng gây chú ý bởi sự xa hoa, đặc biệt là biệt thự dát vàng giữa trung tâm quận 1, thì cơ ngơi ở Dallas lại mang một màu sắc khác. Khu đất rộng 7.600m² cùng hai căn nhà cổ hơn một thế kỷ không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình nhiều thế hệ mà còn mang giá trị riêng về kiến trúc và lịch sử.