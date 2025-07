Biệt thự, liền kề Hà Nội tăng giá, xuất hiện dự án có giá rao bán vượt ngưỡng 380 triệu đồng/m2

Bộ Xây dựng cho biết, giá giao dịch biệt thự, nhà liền kề trong dự án trong quý 2 năm 2025 tại các địa phương có xu hướng tăng nhẹ so với quý trước, trong đó tăng nhiều hơn ở một số địa phương như TP.HCM, Khánh Hòa.

Về giá bán, tại TP Hà Nội, giá biệt thự, nhà ở liền kề trong dự án trong quý 2 năm 2025 có mức tăng nhẹ so với quý I năm 2025.

Theo đó, một số dự án có mức độ tăng giá bình quân cao trong quý như: Xuân Phương Tasco (Nam Từ Liêm) có giá bình quân khoảng 197 triệu đồng/m2 (tăng khoảng 5,3%), Pandora 53 Triều Khúc (Thanh Xuân) có giá bình quân khoảng 332 triệu đồng/m2 (tăng khoảng 5,1%), Mon City (Hà Đông) có giá bình quân khoảng 368 triệu đồng/m2 (tăng khoảng 4,7%), Kiến Hưng Luxury (Hà Đông) có giá bình quân khoảng 267 triệu đồng/m2 (tăng khoảng 4,7%), Lâm Viên Villas (Gia Lâm) có giá bình quân khoảng 123 triệu đồng/m2 (tăng khoảng 4,4%).

STT Tên dự án Khu vực Giá bình quân

(triệu đồng/m2) Tăng (%) 1 Mon City Hà Đông 368 4,7% 2 Pandora 53 Triều Khúc Thanh Xuân 332 5,1% 3 Kiến Hưng Luxury Hà Đông 267 4,7% 4 Xuân Phương Tasco Nam Từ Liêm 197 5,3% 5 Lâm Viên Villas Gia Lâm 123 4,4%

Theo khảo sát của Bộ Xây dựng tại một số dự án, giá rao bán cụ thể trong quý như sau: Đô thị mới Dịch Vọng có giá rao bán khoảng 270-283 triệu đồng/m2; Dự án HDI Homes Vũ Phạm Hàm có giá rao bán khoảng 310-320 triệu đồng/m2, Ciputra Hà Nội có giá rao bán khoảng 356-369 triệu đồng/m2; Kita Capital có giá rao bán khoảng 377-386 triệu đồng/m2; Jade Square có giá rao bán khoảng 265-271 triệu đồng/m2; Vinhomes Thăng Long có giá rao bán khoảng 172-181 triệu đồng/m2; Vinhomes Global Gate (Đông Anh) có giá rao bán khoảng 300-350 triệu đồng/m2; Dự án Hà Nội Tropical Garden có giá rao bán khoảng 63-70 triệu đồng/m2.

STT Tên dự án Giá rao bán

(triệu đồng/m2) 1 Kita Capital 377 – 386 2 Ciputra Hà Nội 356 – 369 3 Vinhomes Global Gate 300 – 350 4 HDI Homes Vũ Phạm Hàm 310 – 320 5 Đô thị mới Dịch Vọng 270 – 283 6 Jade Square 265 – 271 7 Vinhomes Thăng Long 172 – 181 8 Hà Nội Tropical Garden 63 – 70

Theo khảo sát tại một số dự án ở TP.HCM, giá biệt thự, nhà ở liền kề cơ bản ổn định so với quý I năm 2025. Một số khu vực, dự án có giá rao bán tăng khoảng 3 đến trên 5%, cụ thể như sau: An Phú An Khánh có giá rao bán khoảng 220-229 triệu đồng/m2; Him Lam Kênh Tẻ có giá rao bán khoảng 233-240 triệu đồng/m2; KDC Phú Mỹ có giá rao bán khoảng 147-152 triệu đồng/m2; Verosa Park có giá rao bán khoảng 150-159 triệu đồng/m2; Lucasta Villa có giá rao bán khoảng 132-141 triệu đồng/m2; The 9 Stellars có giá rao bán khoảng 147-155 triệu đồng/m2; The Manhattan có giá rao bán khoảng 167-176 triệu đồng/m2.

STT Tên dự án Giá rao bán

(triệu đồng/m2) 1 Him Lam Kênh Tẻ 233 – 240 2 An Phú An Khánh 220 – 229 3 The Manhattan 167 – 176 4 Verosa Park 150 – 159 5 The 9 Stellars 147 – 155 6 KDC Phú Mỹ 147 – 152 7 Lucasta Villa 132 – 141

Ngoài ra, một số dự án có mức độ tăng giá bình quân cao trong quý như: 6B Intresco (Huyện Bình Chánh) có giá bình quân khoảng 110 triệu đồng/m2 (tăng khoảng 5,6%), Dinh thự The Rivus Elie Saab (Quận 9) có giá bình quân khoảng 304 triệu đồng/m2 (tăng khoảng 5,2%), Hưng Thái (Quận 7) có giá bình quân khoảng 250 triệu đồng/m2 (tăng khoảng 4,9%).

STT Tên dự án Giá bình quân

(triệu đồng/m2) Tỷ lệ tăng (%) 1 Dinh thự The Rivus Elie Saab 304 5,2% 2 Hưng Thái 250 4,9% 3 6B Intresco 110 5,6%

Đối với các địa phương khác giá nhà ở liền kề, biệt thự trong các dự án đang bắt đầu có xu hướng tăng so với quý trước.

Cụ thể, tại Đà Nẵng, dự án Khu đô thị Nam Cầu Tuyên Sơn có giá bán từ 65-125 triệu đồng/m2; Dự án Sun Symphony Residence, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà (cũ) có giá bán từ 138-280 triệu đồng/m2;…

Tại Hà Nam, dự án Sun Urban City có giá bán từ 88-194 triệu đồng/m2.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cho biết lượng tồn kho bất động sản tại các dự án trong quý II/2025 vào khoảng trên 25.294 căn/nền (bao gồm chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền). Trong đó chung cư 3.287 căn; nhà ở riêng lẻ 10.290 căn; đất nền 11.717 nền.

Lượng tồn kho bất động sản có xu hướng tăng nhẹ so với quý I/2025. Trong đó loại hình nhà ở riêng lẻ bằng khoảng 109% so với quý I/2025, đất nền bằng 100,3% so với quý I/2025 và chung cư bằng 140,5% so với quý I/2025.