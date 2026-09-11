Biệt thự dát vàng của Lan Khuê

Lan Khuê là một trong những người mẫu nổi bật của làng thời trang Việt. Cô từng giành danh hiệu Á khôi Áo dài Việt Nam 2014 và đại diện Việt Nam tham gia Miss World 2015, lọt Top 11 chung cuộc. Sau cuộc thi, Lan Khuê tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực thời trang, tham gia nhiều show diễn, chương trình truyền hình và đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại một số cuộc thi người mẫu.

Năm 2018, Lan Khuê kết hôn với doanh nhân John Tuấn Nguyễn, cháu trai của một gia đình kinh doanh có tiếng. Sau khi lập gia đình, cô dần hạn chế các hoạt động trong showbiz để dành thời gian chăm sóc tổ ấm và phát triển công việc kinh doanh riêng. Cô từng nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của gia đình trên mạng xã hội.

Năm 2018, Lan Khuê kết hôn với doanh nhân John Tuấn Nguyễn, cháu trai của một gia đình kinh doanh có tiếng. Ảnh: FBNV

Sau khi lập gia đình, cô dần hạn chế các hoạt động trong showbiz để dành thời gian chăm sóc tổ ấm và phát triển công việc kinh doanh riêng. Ảnh: FBNV

Từ khi kết hôn với doanh nhân John Tuấn Nguyễn vào tháng 10/2018, Lan Khuê chuyển về sống cùng gia đình chồng tại một căn biệt thự ở TP.HCM. Căn nhà nhiều lần thu hút sự chú ý bởi kiến trúc bề thế, mang phong cách châu Âu cùng nội thất sử dụng nhiều gam vàng sang trọng.

Về vị trí, dinh thự nằm tại khu vực có tầm nhìn hướng ra sông Sài Gòn. Nhìn từ bên ngoài, cơ ngơi nơi vợ chồng Lan Khuê sinh sống gây ấn tượng với vẻ ngoài màu trắng, đồ sộ, được nhiều người ví như một cung điện trắng. Sự bề thế của căn nhà cũng phần nào được hé lộ qua những hình ảnh Lan Khuê chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo những hình ảnh được người đẹp đăng tải, biệt thự gồm 3 tầng, được thiết kế theo phong cách châu Âu với màu trắng làm chủ đạo. Khuôn viên bên ngoài rộng rãi, có nhiều cây xanh, đài phun nước lớn. Từ sân thượng hoặc ban công, gia đình Lan Khuê có thể ngắm cảnh thành phố và theo dõi pháo hoa vào những dịp lễ, Tết.

Sau khi kết hôn, Lan Khuê và John Tuấn Nguyễn sinh sống tại căn biệt thự dát vàng ở TP.HCM. Ảnh: FBNV

Dinh thự nằm tại khu vực có tầm nhìn hướng ra sông Sài Gòn. Ảnh: FBNV

Theo những hình ảnh được người đẹp đăng tải, biệt thự gồm 3 tầng, thiết kế theo phong cách châu Âu. Ảnh: FBNV

Căn biệt thự kết hợp hai gam trắng và vàng, từ nội thất đến các chi tiết trang trí đều được chăm chút cầu kỳ. Đặc biệt, khu vực cầu thang nổi bật với phần lan can nhiều hoa văn uốn lượn, mang sắc vàng ánh kim, tạo điểm nhấn cho tổng thể căn nhà.

Không gian rộng rãi với nhiều góc được bài trí chỉn chu cũng trở thành địa điểm quen thuộc để Lan Khuê chụp ảnh. Từ phòng khách, cầu thang đến ban công hay sân vườn, người đẹp thường xuyên lựa chọn chính căn nhà làm bối cảnh cho những khoảnh khắc đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội.

Không gian bên trong biệt thự là địa điểm quen thuộc thường xuyên được Lan Khuê check-in. Ảnh: FBNV