Biệt thự 3 mặt tiền ở Hà Nội của vợ chồng Hồng Đăng

Hồng Đăng sinh năm 1984, tốt nghiệp Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và lớp Đào tạo diễn viên truyền hình. Những năm đầu sự nghiệp, anh tham gia một số dự án như Lời Thề Cỏ Non, Tiếng Cồng Định Mệnh, Nhật Ký Vàng Anh....

Tuy nhiên, phải đến Cầu Vồng Tình Yêu lên sóng năm 2011, tên tuổi nam diễn viên mới thực sự được đông đảo khán giả chú ý. Nhân vật Minh Khang lạnh lùng nhưng si tình giúp anh tạo được dấu ấn riêng, đồng thời mở đầu cho màn kết hợp ăn ý với Hồng Diễm.

Sau đó, Hồng Đăng liên tục xuất hiện trong các bộ phim được yêu thích như Tuổi Thanh Xuân, Zippo, Mù Tạt Và Em, Người Phán Xử, Cả Một Đời Ân Oán, Hoa Hồng Trên Ngực Trái và Hướng Dương Ngược Nắng....

Hồng Đăng không phải là cái tên quá xa lạ với khán giả phim truyền hình

Không chỉ được chú ý bởi sự nghiệp, Hồng Đăng và bà xã Anh Đào còn khiến nhiều người quan tâm bởi cuộc sống gia đình. Một trong những cơ ngơi nổi bật của hai vợ chồng là căn biệt thự 5 tầng, có 3 mặt tiền nằm tại khu vực trung tâm Hà Nội.

Căn nhà gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, vẻ ngoài bề thế cùng nhiều khoảng mở đón ánh sáng tự nhiên. Không gian bên trong được bài trí theo hướng sang trọng, sử dụng nội thất tông màu ấm, tạo cảm giác vừa tiện nghi vừa gần gũi. Các khu vực sinh hoạt được chăm chút kỹ lưỡng, kết hợp cây xanh và ánh sáng để căn nhà không bị bí bách dù nằm giữa khu vực đô thị đông đúc.

Phòng khách là một trong những không gian được gia đình thường xuyên chia sẻ. Cách bố trí nội thất gọn gàng, những món đồ trang trí và các mảng xanh giúp nơi đây có cảm giác ấm cúng. Hồng Đăng cũng từng đăng tải những khoảnh khắc tự tay dọn dẹp, sắp xếp nhà cửa hay cùng vợ trang trí không gian sống vào các dịp lễ. Qua những hình ảnh này, căn biệt thự không chỉ là nơi nghỉ ngơi mà còn là không gian sinh hoạt quen thuộc của gia đình bốn thành viên.

Phòng khách được bày trí nội thất sang trọng

Phòng khách nối liền vói căn bếp

Căn nhà lấy màu trắng - nâu làm chủ đạo, kết hợp sàn vân gỗ tạo nên sự sang trọng

Ban công thoáng đáng với nhiều cây cảnh

Nội thất sang, xịn, mịn khiến nhiều người trầm trồ

Mỗi dịp lễ, Hồng Đăng và vợ sẽ trang hoàng nhà cửa lộng lẫy

Sau khi Hồng Đăng vướng biến cố vào năm 2022, cuộc sống và công việc của nam diễn viên có nhiều thay đổi. Anh dừng một thời gian dài hoạt động nghệ thuật, xin nghỉ tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Trong thời gian này, Hồng Đăng chủ yếu hỗ trợ bà xã trong công việc kinh doanh các quán ăn, đồng thời thử sức với lĩnh vực mua bán ô tô và bất động sản.

Hình ảnh nam diễn viên cùng vợ tự đi giao hàng cho khách từng gây chú ý. Có thời điểm gần 11 giờ đêm, Hồng Đăng vẫn cùng Anh Đào đi giao bánh cho khách. Những khoảnh khắc như vậy cho thấy cuộc sống của hai vợ chồng thời gian qua không chỉ xoay quanh ánh đèn sân khấu mà còn gắn với công việc kinh doanh gia đình.

Đầu năm 2026, Hồng Đăng cũng gây chú ý khi thử sức với lĩnh vực môi giới bất động sản. Anh trực tiếp giới thiệu những căn nhà, sản phẩm bất động sản có giá trị lớn trên TikTok và cho biết đang chủ động học hỏi để thích nghi với công việc mới.

Song song với việc kinh doanh, Hồng Đăng đã có dấu hiệu trở lại với màn ảnh sau khoảng 3 năm vắng bóng. Nam diễn viên xuất hiện trong bộ phim Đồng Hồ Đếm Ngược với vai Khang. Đây là lần tái xuất đáng chú ý của Hồng Đăng sau quãng thời gian dài không tham gia phim truyền hình.

Hồng Đăng và bà xã vừa kỷ niệm 18 năm bên nhau

Ảnh: Tổng hợp