Biết lý do người mẹ này khóc lóc ầm ĩ giữa đường, cư dân mạng bối rối: Thế này thì sao dạy con tự lập được?

Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh một người mẹ ở Trung Quốc vừa che ô vừa bật khóc nức nở giữa cơn mưa lớn khi phải đi bộ đưa con đi học đã thu hút sự chú ý và tranh luận gay gắt từ cộng đồng mạng.

Theo hình ảnh trong video, người phụ nữ không giấu được sự tủi thân và khủng hoảng tâm lý khi chia sẻ về hoàn cảnh của mình. Cô cho biết bản thân không biết đi xe máy hay xe điện, nhiều năm qua chỉ ở nhà nội trợ, hiếm khi ra ngoài nên không nắm rõ đường sá xung quanh cũng như vị trí trường của con. Trong ngày xảy ra sự việc, người chồng kiên quyết yêu cầu cô tự đội mưa đi bộ 1,5 km để đưa con đến lớp. Thử thách bất ngờ này khiến cô không chịu nổi áp lực và sụp đổ cảm xúc ngay trên phố.

Sự việc nhanh chóng tạo ra làn sóng thảo luận đa chiều trên các diễn đàn mạng xã hội.

Người mẹ khóc lóc vì phải đưa con đi học

Nhiều ý kiến cho rằng khoảng cách 1,5 km hoàn toàn nằm trong khả năng đi bộ của một người trưởng thành. Không ít bình luận chỉ ra rằng vấn đề cốt lõi không nằm ở quãng đường hay thời tiết xấu, mà xuất phát từ việc người mẹ đã ở trong “vùng an toàn” quá lâu, phụ thuộc vào người khác chăm lo mọi việc thường nhật, dẫn đến việc thiếu hụt các kỹ năng sinh tồn cơ bản và thói quen than phiền khi đối mặt với khó khăn.

Ở chiều ngược lại, một số người bày tỏ sự cảm thông, cho rằng người chồng dù có ý định tốt nhằm thúc đẩy vợ tự lập nhưng cách làm quá đột ngột, thiếu sự thấu hiểu và lộ trình thích nghi, vô tình đẩy người vợ vào trạng thái khủng hoảng tâm lý.

Từ sự việc trên, nhiều chuyên gia xã hội và giáo dục nhận định: Trở thành cha mẹ không chỉ dừng lại ở tuổi tác hay danh xưng, mà đòi hỏi sự độc lập và khả năng đương đầu với các áp lực thực tế.

Tâm lý và cách ứng xử của phụ huynh chính là tấm gương trực tiếp định hình tính cách của con cái.

Việc cha mẹ sớm rời khỏi tâm lý ỷ lại, chủ động làm chủ kỹ năng sống và đối mặt với nghịch cảnh chính là bài học giáo dục thực tế và giá trị nhất cho con cái sau này.